Nič več debel, grd in pošasten. Samo še 'ogromen' in 'zverina'

Britanski premier Rishi Sunak je torej kritiziral spremembe v knjigah tudi pri nas zelo priljubljenega avtorja Roalda Dahla, potem ko so v sodobni verziji "popravili" kar nekaj opisov, ki se nanašajo na videz in težo likov.

Založnik pravi, da so dela "posodobljena", da bi bila primernejša za sodobno občinstvo.

Večina se s tem ne strinja. Kritiki menijo, da gre za nerazumno podrejanje najrazličnejšim aktivistom, ki se še posebej radi pritožujejo na družbenih omrežjih.

Nekateri govorijo tudi o sodobni cenzuri del, kjer počasi ne bo več mogoče pisati o določenih temah ali uporabljati določenih izrazov, ki bi lahko koga "užalili".

Sunakov tiskovni predstavnik je dejal, da bi bilo treba leposlovna dela "ohraniti", ne pa "prečistiti". "Vedno smo branili pravico do svobode govora in izražanja."

Legendarni Roald Dahl se je rodil leta 1916, umrl je leta 1990. Njegova dela odražajo njegovo domišljijo in čas, v katerem je živel.

Proti spremembam se je izrekel tudi znani avtor Salman Rushdie. "Roald Dahl ni bil angel, toda to je absurdna cenzura," je pisec del Otroci polnoči in Satanski stihi objavil na Twitterju.

Avtor Philip Pullman pa je dejal, da bi morali Dahlovim knjigam "dovoliti, da izzvenijo", namesto da bi jih spreminjali – če so že sporne. "Če nas Dahl užali, naj izgine iz tiska," je dejal Pullman. "Preberite vse te čudovite avtorje, ki pišejo danes, ki niso deležni toliko pozornosti zaradi ogromne komercialne teže ljudi, kot je Roald Dahl."

Pullman se je tudi vprašal, kakšna naj bi bila usoda Dahlovih knjig, ki so zdaj na policah: "Kaj pa bodo naredili z njimi? Vse te besede so še vedno tam. Ali bodo vse te knjige pobrali in jih prečrtali z velikim črnim peresom?"

Tudi Camilla, kraljica soproga, je zdaj avtorje pozvala, naj se uprejo omejevanju svobode izražanja, poroča Guardian. Na sprejemu v Clarence House ob drugi obletnici svojega spletnega knjižnega kluba je Camilla avtorjem rekla: "Prosim, ostanite zvesti svojemu poklicu, ne da bi vas ovirali tisti, ki morda želijo omejiti svobodo vašega izražanja ali omejiti vašo domišljijo."

V videoposnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, se je nato nasmejala in rekla: "Dovolj je bilo povedanega." Večina meni, da je izjava nastala na podlagi posegov v Dahlova dela. Njeni komentarji so sicer naleteli na odobravanje zbranih.

Družba Roald Dahl Story Company je medtem dejala, da so bile vse spremembe, ki so nastale v postopku pregleda, ki poteka od leta 2020, "majhne in skrbno pretehtane", poroča BBC.

Kaj se spreminja?

Iz Dahlovih besedil želijo odstraniti jezik, ki naj bi bil po novem neprimeren. To vključuje številne opise v zvezi s težo, duševnim zdravjem in spolom – za katere nekateri pravijo, da niso primerni za mlade bralce.

Augustus Gloop iz dela, ki ga pri nas poznamo kot Čarli in tovarna čokolade, je zdaj opisan kot "ogromen", pri čemer je beseda "debel" odstranjena iz vsake knjige, poroča Telegraph.

Gospa Twit iz družine Twits ni več "grda in pošastna", ampak preprosto "zverina".

V isti knjigi "čudni afriški jezik" ni več čuden.

Besedi "nor" in "zmešan" sta bili prav tako odstranjeni zaradi poudarka na duševnem zdravju.

Grožnja v Matildi, da jo bo "razbila", je postala "jo bo podučila".

Spremenjena so bila tudi sklicevanja na barve – tako med drugim plašč ni več črn.

Otroški pisatelj John Dougherty je za BBC Radio 5 Live ocenil, da je "absurdno", da ni več črnega plašča. "In Augustus Gloop, na primer – bistvo lika je, da ima ogromno prekomerno telesno težo, ker noče nehati jesti – je požrešen."

Kate Clanchy, nekdanja učiteljica, ki je revidirala svoje spomine, potem ko so jo kritizirali zaradi nekaterih opisov, pa je dejala, da je treba z otroškimi knjigami ravnati še posebej previdno.

"Augustus Gloop je pohlepen lik. Še vedno bo ostal moralno pohlepen in njegov moralni pohlep bo napačen, ne glede na to, ali imamo veliko in veliko sklicevanj na to, kako debel je, kar mislim, da je lahko moteče," je dejala.

Odstranjuje se duh zgodb

Laura Hackett, namestnica literarnega urednika Sunday Timesa, pa je dejala, da bo svojim otrokom še naprej brala svoje originalne izvode Dahlovih knjig v vsej "njihovi polni, grdi, barviti slavi". "In če želite odstraniti vsa sklicevanja na nasilje ali kar koli, kar ni čisto, lepo in prijazno, potem odstranite duh teh zgodb."

Knjige so bile spremenjene, potem ko so jih pregledali "občutljivi bralci", ki preverjajo morebitno žaljivo vsebino.

Britanski mediji poročajo, da je imelo pri vsem skupaj veliko vlogo svetovalno podjetje Inclusive Minds, ki se posveča "vključevanju in dostopnosti v otroški literaturi." Poslanstvo organizacije je, da bi glavne knjige "predstavljale vsakega otroka". V skladu s tem načelom neprofitna organizacija najame "občutljive bralce"in "ambasadorje vključenosti", da otroške zgodbe "osvobodijo stereotipov in slabšalnih konotacij".

Ti bralci so stari od osem do 30 let in prihajajo "iz marginaliziranih, premalo zastopanih ali napačno zastopanih skupin in okolij", piše na spletni strani Inclusive Minds. Med drugim osebe, ki se opisujejo kot "nebinarna, aseksualna, poliamorna anarhistka odnosov, ki je v spektru avtizma", "temnopolta, queer in nevrodivergentna oseba" ali "oseba z intersekcijsko identiteto".

Organizacija pogosto sodeluje z založniki, da spremeni obstoječa dela za ponovno objavo, vendar je Dahlov primer prvi, ko je skupina dobila v roke dragoceno zbirko svetovno znanega, pokojnega avtorja.

Dahl že leta ostaja eden najbolj priljubljenih otroških avtorjev v Združenem kraljestvu, Netflix pa je leta 2021 odkupil pravice za njegova dela. A v času, ko je priljubljeno brskanje po "problematični preteklosti" ljudi, ga želijo nekateri prikazati kot spornega. Leta 2020 se je njegova družina že morala opravičiti zaradi njegovih antisemitskih izjav. In ta izkušnja je gotovo vplivala na njihovo pripravljenost, da tudi tokrat popustijo zahtevam tistim, ki zahtevajo "popolno vključenost".