Nič več Holandija, odslej uradno vedno le Nizozemska

Nizozemske oblasti so se odločile, da z novim desetletjem za državo dokončno prenehajo uporabljati naziv Holandija. Od prvega januarja 2020 naprej se bo v uradnih dokumentih vedno uporabljalo le ime Nizozemska. Spremenili so tudi uradni logotip. Namesto tulipana ob imenu Holland, zdaj tulipan tvorita črki NL ob nazivu Netherlands.

Ministrstva, univerze, veleposlaništva in podjetja tako od zdaj naprej kot edini uradni naziv za državo lahko uporabljajo le Nizozemsko. Tudi na različnih tekmovanjih, kot so Evrovizija in Olimpijske igre v Tokiju, se bodo državni predstavniki predstavljali zgolj pod tem imenom. Prav tako bo nogometna reprezentanca odslej uporabljala zgolj ime nizozemska reprezentanca.

Odločitev za prenehanje uporabe naziva Holandija so sprejeli kot del nove strategije za izboljšanje globalne podobe države, ki jo prepogosto povezujejo z "rekreativnim" uživanjem drog in prostitucijo oziroma rdečo četrtjo v Amsterdamu. Turiste želijo pritegniti tudi v druge dele države in razbremeniti prestolnico. Po ocenah do leta 2030 pričakujejo, da bo državo obiskalo okoli 42 milijonov turistov na leto, kar je izjemen porast v primerjavi z 18 milijoni turitov, ki so državo obiskali v letu 2018.

Uradni naziv države je sicer Kraljevina Nizozemska. Beseda Nizozemska (Nederland) pa je sestavljena iz besed "neder", kar pomeni "nizko", in "land", kar v nizozemščini pomeni dežela oziroma država. Nizozemska je sestavljena iz 12 provinc, samo dve glavni provinci pa imata v nazivu besedo Holandija – Severna in Južna Holandija. Gre za eno najbolj zemljepisno nizko ležečih držav na svetu, ki je znana po svojih mostovih, mlinih na veter, coklah, množičnem kolesarjenju, tulipanih in visoki stopnji družbene strpnosti.