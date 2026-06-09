Nič več hotelskih mil in vrečk sladkorja ob kavi

Čez točno dva meseca se v Evropski uniji začne uporabljati Uredba o embalaži in odpadni embalaži, ki bo postopoma prepovedala ponujanje "monoporcijskih" izdelkov za enkratno uporabo. V prepoved, ki bo sicer v veljavo stopila šele leta 2030, so poleg zgoraj omenjenih zajeta tudi hotelska pakiranja izdelkov za osebno higieno. Majhne stekleničke šamponov in gelov za tuširanje ter mini mila bodo tako postopoma izginila iz hotelskih sob.
V hotelih, barih in restavracijah hrane in pijače ne bodo več smeli ponujati na krožnikih in v kozarcih za enkratno uporabo. Izjema bo veljala za hrano za s seboj, ki je namenjena takojšnjemu uživanju, kupec pa bo imel možnost uporabe lastne embalaže.
Spremembe bodo tudi v trgovinah, kjer ne bodo smeli s folijo ali ovojem združevati več paketov istovrstnih izdelkov le zato, da bi kupce prisilili v večje nakupe. Uredba bo naredila tudi konec prevelikim embalažam, s katerimi ljudem dajejo občutek, da so dobili več, kot dejansko so. Prav tako ne bo več predpakiranega sadja in zelenjave, lažjega od kilograma in pol.
Izginile bodo tudi zelo lahke plastične vrečke, zato pa se bo zelo spodbujalo ponovno polnjenje (refil), čemur bodo morali veliki trgovci postopno nameniti kar 10 odstotkov prostora.
Uredba države članice zavezuje, da do leta 2029 vzpostavijo sistem za vračilo kavcij za plastične ali kovinske posode za pijače za enkratno uporabo, razen če že dosegajo visoko stopnjo ločenega zbiranja.
Ukrepi so del spodbujanja krožnega gospodarstva, saj želi Evropska unija do leta 2050 postati podnebno nevtralna. Do tja je sicer še dolga pot, po zadnjih podatkih, ki jih navaja net.hr, namreč povprečni Evropejec na leto pridela kar 180 kilogramov odpadne embalaže.
Uredba države članice zavezuje, da do leta 2029 vzpostavijo sistem za vračilo kavcij za plastične ali kovinske posode za pijače za enkratno uporabo, razen če že dosegajo visoko stopnjo ločenega zbiranja.
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