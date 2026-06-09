Nič več hotelskih mil in vrečk sladkorja ob kavi

Čez točno dva meseca se v Evropski uniji začne uporabljati Uredba o embalaži in odpadni embalaži, ki bo postopoma prepovedala ponujanje "monoporcijskih" izdelkov za enkratno uporabo. V prepoved, ki bo sicer v veljavo stopila šele leta 2030, so poleg zgoraj omenjenih zajeta tudi hotelska pakiranja izdelkov za osebno higieno. Majhne stekleničke šamponov in gelov za tuširanje ter mini mila bodo tako postopoma izginila iz hotelskih sob.

Hotelska kozmetika FOTO: Shutterstock

V hotelih, barih in restavracijah hrane in pijače ne bodo več smeli ponujati na krožnikih in v kozarcih za enkratno uporabo. Izjema bo veljala za hrano za s seboj, ki je namenjena takojšnjemu uživanju, kupec pa bo imel možnost uporabe lastne embalaže.

Nova pravila uvajajo omejitve glede plastične embalaže za enkratno uporabo za: - folije ali ovoje za enkratno uporabo, ki se uporabljajo za združevanje blaga na prodajnem mestu, da bi potrošnike spodbudili k nakupu več kot enega izdelka; - predpakirano sadje in zelenjavo, lažjo od 1,5 kg; - hrano in pijačo, ki se polni in uživa v hotelih, barih in restavracijah; - posamezne porcije začimb, omak, smetane za kavo in sladkorja; - majhne kozmetične in toaletne izdelke za enkratno uporabo, ki se uporabljajo v hotelih; - večino zelo lahkih plastičnih vrečk.

Spremembe bodo tudi v trgovinah, kjer ne bodo smeli s folijo ali ovojem združevati več paketov istovrstnih izdelkov le zato, da bi kupce prisilili v večje nakupe. Uredba bo naredila tudi konec prevelikim embalažam, s katerimi ljudem dajejo občutek, da so dobili več, kot dejansko so. Prav tako ne bo več predpakiranega sadja in zelenjave, lažjega od kilograma in pol.

Ponovno polnjenje FOTO: Shutterstock

Izginile bodo tudi zelo lahke plastične vrečke, zato pa se bo zelo spodbujalo ponovno polnjenje (refil), čemur bodo morali veliki trgovci postopno nameniti kar 10 odstotkov prostora.

Od leta 2030 si morajo veliki trgovci prizadevati, da 10 odstotkov prodajne površine namenijo polnilnicam. Do leta 2030 morajo distributerji pijač zagotoviti, da je 10 odstotkov izdelkov v embalaži za večkratno uporabo, kar se do leta 2040 poveča na 40 odstotkov.

Uredba države članice zavezuje, da do leta 2029 vzpostavijo sistem za vračilo kavcij za plastične ali kovinske posode za pijače za enkratno uporabo, razen če že dosegajo visoko stopnjo ločenega zbiranja.

Ukrepi so del spodbujanja krožnega gospodarstva, saj želi Evropska unija do leta 2050 postati podnebno nevtralna. Do tja je sicer še dolga pot, po zadnjih podatkih, ki jih navaja net.hr, namreč povprečni Evropejec na leto pridela kar 180 kilogramov odpadne embalaže.

Po podatkih Evropske komisije se 40 odstotkov plastike in 50 odstotkov papirja, ki se porabita v Uniji, uporabita za embalažo, embalaža pa predstavlja 36 odstotkov trdnih komunalnih odpadkov. Delež ponovne uporabe in recikliranja je zelo nizek.