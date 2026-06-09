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Nič več hotelskih mil in vrečk sladkorja ob kavi

Bruselj, 09. 06. 2026 13.59 pred 1 uro 2 min branja 92

Avtor:
D.L.
Kava s sladkorjem

Skodelica kave in poleg ena ali dve nekajgramski vrečki s sladkorjem. Krompirček in vrečka kečapa, morda majoneze. Majhna pakiranja masla, medu in marmelade pri hotelskem zajtrku. Stvari, ki so danes povsem običajne, bodo v Evropski uniji kmalu prepovedane.

Čez točno dva meseca se v Evropski uniji začne uporabljati Uredba o embalaži in odpadni embalaži, ki bo postopoma prepovedala ponujanje "monoporcijskih" izdelkov za enkratno uporabo. V prepoved, ki bo sicer v veljavo stopila šele leta 2030, so poleg zgoraj omenjenih zajeta tudi hotelska pakiranja izdelkov za osebno higieno. Majhne stekleničke šamponov in gelov za tuširanje ter mini mila bodo tako postopoma izginila iz hotelskih sob.

Hotelska kozmetika
Hotelska kozmetika
FOTO: Shutterstock

V hotelih, barih in restavracijah hrane in pijače ne bodo več smeli ponujati na krožnikih in v kozarcih za enkratno uporabo. Izjema bo veljala za hrano za s seboj, ki je namenjena takojšnjemu uživanju, kupec pa bo imel možnost uporabe lastne embalaže.

Nova pravila uvajajo omejitve glede plastične embalaže za enkratno uporabo za:

 

- folije ali ovoje za enkratno uporabo, ki se uporabljajo za združevanje blaga na prodajnem mestu, da bi potrošnike spodbudili k nakupu več kot enega izdelka;

- predpakirano sadje in zelenjavo, lažjo od 1,5 kg;

- hrano in pijačo, ki se polni in uživa v hotelih, barih in restavracijah;

- posamezne porcije začimb, omak, smetane za kavo in sladkorja;

- majhne kozmetične in toaletne izdelke za enkratno uporabo, ki se uporabljajo v hotelih;

- večino zelo lahkih plastičnih vrečk.

Spremembe bodo tudi v trgovinah, kjer ne bodo smeli s folijo ali ovojem združevati več paketov istovrstnih izdelkov le zato, da bi kupce prisilili v večje nakupe. Uredba bo naredila tudi konec prevelikim embalažam, s katerimi ljudem dajejo občutek, da so dobili več, kot dejansko so. Prav tako ne bo več predpakiranega sadja in zelenjave, lažjega od kilograma in pol.

Ponovno polnjenje
Ponovno polnjenje
FOTO: Shutterstock

Izginile bodo tudi zelo lahke plastične vrečke, zato pa se bo zelo spodbujalo ponovno polnjenje (refil), čemur bodo morali veliki trgovci postopno nameniti kar 10 odstotkov prostora.

Od leta 2030 si morajo veliki trgovci prizadevati, da 10 odstotkov prodajne površine namenijo polnilnicam.

Do leta 2030 morajo distributerji pijač zagotoviti, da je 10 odstotkov izdelkov v embalaži za večkratno uporabo, kar se do leta 2040 poveča na 40 odstotkov.

Uredba države članice zavezuje, da do leta 2029 vzpostavijo sistem za vračilo kavcij za plastične ali kovinske posode za pijače za enkratno uporabo, razen če že dosegajo visoko stopnjo ločenega zbiranja.

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Ukrepi so del spodbujanja krožnega gospodarstva, saj želi Evropska unija do leta 2050 postati podnebno nevtralna. Do tja je sicer še dolga pot, po zadnjih podatkih, ki jih navaja net.hr, namreč povprečni Evropejec na leto pridela kar 180 kilogramov odpadne embalaže.

Po podatkih Evropske komisije se 40 odstotkov plastike in 50 odstotkov papirja, ki se porabita v Uniji, uporabita za embalažo, embalaža pa predstavlja 36 odstotkov trdnih komunalnih odpadkov. Delež ponovne uporabe in recikliranja je zelo nizek.

Uredba države članice zavezuje, da do leta 2029 vzpostavijo sistem za vračilo kavcij za plastične ali kovinske posode za pijače za enkratno uporabo, razen če že dosegajo visoko stopnjo ločenega zbiranja.

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KOMENTARJI92

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bohinj je zakon
09. 06. 2026 15.26
To so nas pa udarili. Ta jebivropa.
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0 0
Cupko
09. 06. 2026 15.25
A ti birokrati res nimajo kaj drugega bolj pametnrga za početi. Že neločljiv zamašek na plastični steklenici je bil “izum” stoletja, zdaj pa še te prepovedi.
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0 0
Klovni...
09. 06. 2026 15.24
Medtem ko praktično ves ostali svet zažiga gume in ostalo nesnago, embalažo pa odlagajo direktno v reke.... 🥴
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0 0
rdeči2020
09. 06. 2026 15.19
kdo bo to plačal? spet en vele ukrep za ohranitev Zemlje...pa ne moreš verjet več, ali se delajo norca, ali pa nimajo pojma...
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+3
4 1
kovanec
09. 06. 2026 15.17
Spomnim se še dobro, ko smo imeli pijače v steklenicah, olje, sadje je bilo v lesenih kišticah. A ja to je bilo v neki drugi državi, ki je bila socialistična in to ni bilo v redu.
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+3
4 1
brezveze13
09. 06. 2026 15.17
nekaterim ali večini vidim po komentarjih , je to nesprejemljivo, a vendar zadnji čas da se znebimo te enkratne nesnage od plastike, danes imamo stroje za pomivanje in razkuževanje embalaže, nam je pa težko en kozarec od kumar ali nekega drugega artikla pobrati in vrniti ob obisku prodajnega mesta, tako smo delali včasih, v nemčiji, avstriji , švici stane plato piva v kolikor prineseš sabo vračljivo embalažo 11€ in še manj pri nas pa 25in več, pa še embalaže ne moreš vrniti, država rajr vidi da se odmetava v naravo, ko pa prideš na dinos pa tam vidiš za več šleperjev te embalaže ki jo dinos lepo proda s tem da jo je dobil zastonj od dobrodelnih akcij čiščenja okolja
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-1
1 2
suleol
09. 06. 2026 15.15
zato pa kot evropa zeleni nebomo nikoli konkurencnipa se drazje bomo vse placevali bravo
Odgovori
+0
1 1
royayers
09. 06. 2026 15.15
za to imamo eu, birokracija in smešni ukrepi…
Odgovori
+0
1 1
Igi31
09. 06. 2026 15.14
še wc papir naj ukinejo ko so tak pametni
Odgovori
+0
1 1
FONDAČ
09. 06. 2026 15.11
Še ena veleumna pogruntavščina evropskih pametnjakovičev. Naslednja bodo kondomi za večkratno uporabo.
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+1
2 1
biggie33
09. 06. 2026 15.09
Kdaj bodo prepovedali jahte in zasebna letala?! Take stvari bi dejansko imele nekaj učinka.. naj se vozijo z Easyjetom in jadrnicami na veter, kdor želi.. pa naj zrihtajo te DPF filter že, vse crkne po 5 letih, potem pa folk odstranjuje.. če bi VW moral plačati vsaj 10% odškodnine kot v ZDA za dieselgate, bi propadli.. medtem se pa EU ukvarja z vrečkami za sladkor, slamicami in zamaški..
Odgovori
+6
7 1
Kritikizstajerske
09. 06. 2026 15.09
ti be..... ki so po vrhu ful placani ne vejo vec kaj bi si zmislili...
Odgovori
+4
5 1
losser
09. 06. 2026 15.09
In kako si bomo kavo ssladkali ?
Odgovori
+0
1 1
misekmali
09. 06. 2026 15.08
Pri refilu trgovec Lidl goljufa, saj ima vse tehtnice na blagajni enako napako, napačno kalibracijo v škodo kupca.
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+1
2 1
Endless
09. 06. 2026 15.06
Ko bomo enkrat potegnili črto in zapisali po čem smo si najbolj zapomnili veleumno Ursulo ... nadaljuj 😁
Odgovori
+7
9 2
jugatneme
09. 06. 2026 15.06
Sicer pohvalno da se tudi na tem področju v Bruslju nekaj dela, ne samo okoli ravnih kumaric ali banan, toda nisem prepričan ravno, da je to največja problematika v Evropi. Morda se pomikamo (v Sloveniji za sedaj morda še ne toliko) da bo vprašanje ali bo dovolj gostov kateri bodo zmogli plačevati hotelske in gostinske storitve kjer sicer sedaj delijo mini mila in šampone, pa mini masla in marmelade.... Ne vem zakaj, a me ti v Bruslju nekako spominjajo na našo javno upravo...
Odgovori
+4
4 0
Kritikizstajerske
09. 06. 2026 15.10
v solo bi hodil pa bi tazumel da je najvecja baraba tvoj sef
Odgovori
-2
0 2
nick73
09. 06. 2026 15.05
Bruseljski uradniki nimajo niti najmanjše ideje, kako bi naredili EU varno in konkurenčno v današnjem podivjanem svetu. Da vseeno opravičijo svoje službe, si potem zmišljujejo neumnosti. Sami od sebe ne bodo nehali, na silo jih bo potrebno nagnat.
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+1
3 2
pomaranča
09. 06. 2026 15.05
Sladkor ob kavi je v papirnati embalaži, zakaj bi to ukinili?
Odgovori
-1
2 3
dededetox
09. 06. 2026 15.08
Če ne zaradi embalaže pa zaradi viška: meni je več kot dovolj pol vrečke naprimer. Polovica + vrečka gre takoj v smeti!!!
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+2
2 0
terlox
09. 06. 2026 15.04
Bolano s čim se Evropa ukvarja. Neverjetno. Ob vseh težavah in izzivih ki jih ima na vseh mogočih pomembnih točkah, se ubadamo s temi kozlarijami. Butale.
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+3
5 2
JOSEPH HAYDN
09. 06. 2026 15.01
Medtem ko bo Pakistanec v Karachiju zlival miljone ton odpadkov v reko
Odgovori
+9
12 3
pingvinislo5
09. 06. 2026 15.05
povprečen Pakistanec še zmeraj proizvede minimalno 10x manj odpadkov, kot povprečen Evropejec
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+2
3 1
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