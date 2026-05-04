Tujina

Nič več plakatov z burgerji: prepovedali oglaševanje mesa in fosilnih goriv

Amsterdam , 04. 05. 2026 07.43 pred 52 minutami 2 min branja 6

Avtor:
A.K.
Hamburger

Oglasi za mesne izdelke, kot so fotogenični burgerji in perutničke, so od prvega maja izginili z amsterdamskih ulic. Amsterdam je namreč postal prva prestolnica na svetu, ki je prepovedala javno oglaševanje tako mesa kot izdelkov iz fosilnih goriv. Od 1. maja so tako oglasi za burgerje, avtomobile na bencin in letalske družbe odstranjeni z oglasnih panojev, tramvajskih postajališč in postaj podzemne železnice.

Kot poroča BBC, je Amsterdam dobil nekoliko spremenjeno podobo. Še do prejšnjega tedna so obiskovalci ulic lahko videli oglase za priljubljene restavracije s hitro prehrano, iz katerih so se bohotili burgerji, veliki športni avtomobili in jim prodajali počitnice z letalom. A zdaj se je to spremenilo in takšne oglasne panoje so zamenjale podobe muzejev, glasbenih dogodkov ...

Mesna industrija
FOTO: Shutterstock

Mestne oblasti pojasnjujejo, da je cilj na prvi pogled nenavadnega ukrepa uskladiti amsterdamsko ulično podobo z okoljskimi cilji lokalne vlade. Njihov cilj je, da nizozemska prestolnica do leta 2050 postane ogljično nevtralna, lokalno prebivalstvo pa v istem obdobju prepolovi porabo mesa.

Zasebno letalo
FOTO: Shutterstock

'Velika podjetja nam ne bodo govorila, kaj jesti in kupiti'

To podpira tudi Anke Bakker, vodja amsterdamske skupine nizozemske politične stranke, ki se osredotoča na pravice živali – Stranke za živali. Odprava tega nenehnega vizualnega ponujanja, pravi, zmanjšuje impulzivno nakupovanje in signalizira, da poceni meso in potovanja, ki temeljijo na fosilnih gorivih, niso več ustrezne življenjske izbire. Tudi sama je pobudnica novih omejitev in zavrača obtožbe: "Vsakdo lahko sam sprejema odločitve, ampak pravzaprav poskušamo doseči, da nam velika podjetja ne bi ves čas govorila, kaj moramo jesti in kupiti. Na nek način dajemo ljudem več svobode, ker se lahko sami odločijo."

Medtem nizozemsko združenje turističnih agencij pravi, da je prepoved oglaševanja počitnic, ki vključujejo letalski prevoz, nesorazmerna omejitev poslovne svobode podjetij.

Haarlem, 18 km zahodno od Amsterdama, je takšno prepoved uvedel že v začetku leta 2024. Utrecht in Nijmegen sta od takrat nadaljevala s svojimi ukrepi, ki izrecno omejujejo oglaševanje mesa in v Nijmegenu tudi mlečnih izdelkov na občinskih oglasnih panojih, poleg obstoječih prepovedi oglaševanja fosilnih goriv, bencinskih avtomobilov in letenja. Po vsem svetu je na desetine mest že prepovedalo oglaševanje fosilnih goriv ali pa se tega še lotevajo, na primer Edinburgh, Sheffield, Stockholm in Firence.

Razlagalnik

Ogljična nevtralnost pomeni stanje, v katerem je količina izpustov toplogrednih plinov, ki jih človeška dejavnost sprosti v ozračje, enaka količini, ki se iz njega odstrani. To se doseže z zmanjševanjem emisij pri viru, na primer z uporabo obnovljivih virov energije, ter s kompenzacijo preostalih emisij, na primer s pogozdovanjem ali tehnologijami za zajemanje ogljika.

Fosilna goriva, kot so premog, nafta in zemeljski plin, so naravni viri energije, ki so nastali iz ostankov rastlin in živali, pokopanih pred milijoni let. Pri njihovem izgorevanju se v ozračje sproščajo velike količine ogljikovega dioksida, ki je glavni povzročitelj globalnega segrevanja in podnebnih sprememb, zato se številna mesta prizadevajo za zmanjšanje njihove uporabe.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
patogen
04. 05. 2026 08.42
Amsterdam naj se raje loti problema, ki ga ima, da so se ulice spremenile v Nigerijo.
Odgovori
0 0
Fery Zaka
04. 05. 2026 08.27
"Na nek način dajemo ljudem več svobode, ker se lahko sami odločijo." Baje s prepovedjo nečesa, ljudem daš več svobode. Pa že. Ko bo na voljo samo še vegi burger, se bodo ljudje lahko odločili ali hočejo jesti mesni ali vegi burger.
Odgovori
+0
1 1
bb5a
04. 05. 2026 08.26
Spet nam hočjo meso vzet... kar pol bi nam ga radi vzel... Prepoved na prepoved prepovedanosti to je EU.
Odgovori
+3
4 1
Ici
04. 05. 2026 08.26
Amsterdam je tako grozljivo umazano mesto, da si je to preprosto težko predstavljati. Človek v centru mesta dobesedno hodi po smeteh. Prebivalci centra mesta pa svoje komunalne odpadke odlagajo na ulice, kot bi bile te deponija za smeti. Cene hrane in pijače so vsaj 2 do 3 krat višje kot v Sloveniji. Narodnostna sestava pa bolj podobna Bližnjemu vzhodu kot Evropi. Popolnoma vseeno je, kaj oglašujejo na plakatih in česa ne.
Odgovori
+1
3 2
progresivnidaveknastanovanja
04. 05. 2026 08.25
pri nas smo leta nazaj imeli jumbo plakate: meso za moč in: mleko za zdrave kosti : ) Bo kdo od zdravstvenih ministrov odgovarjal za zavajanje?
Odgovori
+2
2 0
Razumnež
04. 05. 2026 08.07
Ob uvozu muslimanske horde je nekako normalno, da se bomo morali evropejci asimilirati in prenehati jesti svinjino.... No, pa saj po ljubljanskih šolah je to že leta urejeno.... pariferija sledi. Zadnji naj ugasne luč.
Odgovori
+1
2 1
