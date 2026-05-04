Nič več plakatov z burgerji: prepovedali oglaševanje mesa in fosilnih goriv

Kot poroča BBC, je Amsterdam dobil nekoliko spremenjeno podobo. Še do prejšnjega tedna so obiskovalci ulic lahko videli oglase za priljubljene restavracije s hitro prehrano, iz katerih so se bohotili burgerji, veliki športni avtomobili in jim prodajali počitnice z letalom. A zdaj se je to spremenilo in takšne oglasne panoje so zamenjale podobe muzejev, glasbenih dogodkov ...

Mesna industrija FOTO: Shutterstock

Mestne oblasti pojasnjujejo, da je cilj na prvi pogled nenavadnega ukrepa uskladiti amsterdamsko ulično podobo z okoljskimi cilji lokalne vlade. Njihov cilj je, da nizozemska prestolnica do leta 2050 postane ogljično nevtralna, lokalno prebivalstvo pa v istem obdobju prepolovi porabo mesa.

Zasebno letalo FOTO: Shutterstock

'Velika podjetja nam ne bodo govorila, kaj jesti in kupiti'

To podpira tudi Anke Bakker, vodja amsterdamske skupine nizozemske politične stranke, ki se osredotoča na pravice živali – Stranke za živali. Odprava tega nenehnega vizualnega ponujanja, pravi, zmanjšuje impulzivno nakupovanje in signalizira, da poceni meso in potovanja, ki temeljijo na fosilnih gorivih, niso več ustrezne življenjske izbire. Tudi sama je pobudnica novih omejitev in zavrača obtožbe: "Vsakdo lahko sam sprejema odločitve, ampak pravzaprav poskušamo doseči, da nam velika podjetja ne bi ves čas govorila, kaj moramo jesti in kupiti. Na nek način dajemo ljudem več svobode, ker se lahko sami odločijo."

Medtem nizozemsko združenje turističnih agencij pravi, da je prepoved oglaševanja počitnic, ki vključujejo letalski prevoz, nesorazmerna omejitev poslovne svobode podjetij. Haarlem, 18 km zahodno od Amsterdama, je takšno prepoved uvedel že v začetku leta 2024. Utrecht in Nijmegen sta od takrat nadaljevala s svojimi ukrepi, ki izrecno omejujejo oglaševanje mesa in v Nijmegenu tudi mlečnih izdelkov na občinskih oglasnih panojih, poleg obstoječih prepovedi oglaševanja fosilnih goriv, bencinskih avtomobilov in letenja. Po vsem svetu je na desetine mest že prepovedalo oglaševanje fosilnih goriv ali pa se tega še lotevajo, na primer Edinburgh, Sheffield, Stockholm in Firence.