Nič več trkanja po lupini, sladke lubenice zazna umetna inteligenca

Kako pa vi med kupom lubenic izberete po vašem prepričanju najbolj zrelo in sladko? S telefonom ali trkanjem po lupini? Če ste med zadnjimi, ste morda za časom. Tako vsaj trdijo Bolgari, ki okoli lubenic zdaj hodijo s telefoni v rokah. Kako deluje prepoznava s pomočjo umetne inteligence? Je bolj zanesljiva od človeka?