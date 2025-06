'Nič več vojne.' Sanders prikimal sredi govora

Sanders, ki je bil sprva videti osupel in zaskrbljen zaradi novice, je množico prosil, naj mu dovolijo dokončati govor, preden je naredil premor, zmajal z glavo in pogledal navzdol. Sanders je nato prebral Trumpovo izjavo.

"Edina entiteta, ki lahko to državo popelje v vojno, je ameriški kongres. Predsednik nima pravice," je dejal tudi Sanders.

Zakonodajalci so podvomili o zakonitosti napadov. "Čeprav se odločitev predsednika Trumpa morda izkaže za pravično, si je težko zamisliti ustavno utemeljitev," je kmalu po napadih na X zapisal republikanec Warren Davidson.

"Ključni iranski jedrski objekti so bili popolnoma in v celoti uničeni. Iran, nasilnež Bližnjega vzhoda, mora zdaj skleniti mir. Če tega ne storijo, bodo prihodnji napadi veliko večji," je Trump dejal v nagovoru po vsej državi. "Iran že 40 let govori: 'Smrt Ameriki, smrt Izraelu.' Ubijajo naše ljudi, jim razstreljujejo roke, jim razstreljujejo noge z obcestnimi bombami. To je bila njihova specialnost ... Že zdavnaj sem se odločil, da tega ne bom dovolil. Ne bo se nadaljevalo."

Demokratka Alexandra Ocasio-Cortez se je prav tako odzvala na napade na omrežju X: "Predsednikova katastrofalna odločitev, da bombardira Iran brez dovoljenja, je huda kršitev ustave in kongresnih vojnih pooblastil," je zapisala. "Impulzivno je tvegal začetek vojne, ki nas lahko ujame v past."

Napadi so sprožili strahove, da bi se napetosti med Iranom in Izraelom lahko razširile na širši Bližnji vzhod. Iranski vodja Centra za javno diplomacijo in tiskovni predstavnik Esmail Bakaj je Združene države obtožil, da so "sprožile nepravično agresivno vojno proti našemu ljubljenemu narodu, kar je očitno kršenje temeljnih načel mednarodnega prava, Ustanovne listine ZN in Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT)."

"To brezvestno dejanje agresije – ki ga je zagrešila država z jedrskim orožjem in depozitarka Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT), ki je tudi stalna članica Varnostnega sveta ZN – proti državi brez jedrskega orožja, predstavlja globoko izdajo temeljnih norm in načel, ki jih te institucije utelešajo," je nadaljeval Bakaj.

"Iran je odločen, da bo svojo nacionalno suverenost, ozemeljsko celovitost, nacionalno varnost in ljudi branil z vsemi potrebnimi sredstvi, pri čemer bo uveljavljal svojo inherentno pravico do samoobrambe v skladu z 51. členom Ustanovne listine ZN in v skladu s svojimi pravicami iz NPT."