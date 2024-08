Nič več ženskega glasu in obraza: EU zgrožena, (lažne) obljube talibanov

Mednarodno skupnost je zgrozil nov zakon, ki na podlagi stroge interpretacije islamskega prava vzpostavlja nadzor nad vsemi vidiki življenja ljudi v Afganistanu, od vedenja do oblačenja in socialnih stikov. Po novem se ženski glas ne bo več smel slišati v javnosti, petje ne bo smelo odmevati niti iz njihovih domov. Obrazi žensk bodo morali biti popolnoma zakriti, skupaj z očmi. Talibanska vlada je ob tem izjavila, da bodo nova pravila "uporabljali previdno, z obveščanjem in usmerjanjem ljudi", brez sile in zatiranja.

Talibani so prejšnji teden objavili nov zakon s 35 členi o "pregrehah in vrlinah", ki ga je odobril njihov vrhovni voditelj. "Kadarkoli odrasla ženska iz nuje zapusti svoj dom, je dolžna zakriti svoj glas, obraz in telo," narekuje sprejeti zakon.

Nova pravila določajo, da morajo ženske popolnoma zakrivati svoja telesa - vključno z obrazom - z gosto tkanimi oblačili ves čas, ko so v javnosti, da se izognejo temu, da bi vodile moške v skušnjavo. Kot potencialno orodje pregrehe prav tako zdaj veljajo ženski glasovi, zato jih v skladu z novimi omejitvami ne bo dovoljeno slišati v javnosti. Žensk se tudi ne sme slišati peti ali glasno brati, glasovi ne smejo odmevati celo iz njihovih lastnih hiš. Afganistanke odslej prav tako ne smejo gledati neposredno v moške, s katerimi niso v poročene ali v krvnem sorodstvu, taksisti pa bodo kaznovani, če bodo pristali na prevoz ženske brez ustreznega moškega spremstva.

Ženske, ki se novih pravil ne bodo držale, lahko pridržijo in kaznujejo na način, ki se zdi primeren talibanskim uradnikom, zadolženim za spoštovanje novih zakonov, niza Guardian. V primeru neupoštevanja pravil zakon določa stopnjevane kazni - od ustnih opozoril do groženj, denarnih kazni ter pripora - ki jih izreka moralna policija. Ta deluje v okviru ministrstva za spodbujanje kreposti in preprečevanje grešnosti, ki je s svojimi belimi opravami stalnica na ulicah Afganistana, odkar so talibani avgusta 2021 ponovno prevzeli oblast. Nekatere določbe novega zakona neuradno veljajo že od takrat.

Nova pravila se sicer ne nanašajo samo na ženske. Moški ne smejo nositi kratkih hlač nad koleni ali obriti brade, vozniki ne smejo predvajati glasbe. Prepovedani so tudi homoseksualnost, izpuščanje molitev, prešuštvovanje, igre na srečo in neposlušnost staršev. Mediji ne smejo objavljati vsebin, sovražnih do šeriatskega prava in vere ter ponižujočih do muslimanov. Nadzor nad vsemi vidiki življenja ljudi Mednarodna skupnost je izrazila zaskrbljeno zaradi novega zakona, ki na podlagi stroge interpretacije islamskega prava določa pravila vedenja in ravnanja tako v zasebnem kot javnem življenju ter vzpostavlja nadzor nad vsemi vidiki življenja ljudi, od vedenje do oblačenja in socialnih stikov.

Oglasili so se Združeni narodi, organizacije za človekove pravice in Evropska unija, ki je zgrožena nad zakonom, za katerega opozarja, da pomeni nov udarec za pravice žensk in deklet. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je v imenu EU talibane pozval, naj "prenehajo s sistematičnimi in sistemskimi zlorabami afganistanskih žensk in deklet, ki lahko pomenijo preganjanje zaradi spola, kar je zločin proti človečnosti po Rimskem statutu Mednarodnega kazenskega sodišča, katerega država pogodbenica je Afganistan". Izpostavil je tudi, da zakon ustvarja še eno oviro za normalizacijo odnosov z EU in priznanje mednarodne skupnosti. Opozoril je, da bo priznanje talibanskega režima mogoče le, če bo Kabul "v celoti spoštoval svoje mednarodne obveznosti in obveznosti do prebivalcev Afganistana," so sporočili iz Bruslja.

Afganistanska talibanska vlada je sicer danes dejala, da bo nov zakon izvajala "previdno". Namestnik tiskovnega predstavnika afganistanske vlade Hamdulah Fitrat je za tiskovno agencijo AFP zatrdil, da pri uresničevanju zakona ne bodo uporabljali sile in zatiranja. Zagotovil je, da bodo pravila "uporabljali previdno, z obveščanjem in usmerjanjem ljudi". Lagali že na prvi tiskovni konferenci Talibani so 15. avgusta 2021 nasilno vkorakali v Kabul in prevzeli oblast v Afganistanu. Ob prevzemu smo lahko slišali nešteto obljub in zagotovil, da bo vse drugače, da bodo ženske imele pravice, da bodo uvedli miroljubno politiko. "Ženskam bomo omogočili študij in delo. Ženske bodo zelo dejavne v naši družbi," so talibani napovedali na svoji prvi tiskovni konferenci. A komaj mesec dni po prevzemu oblasti, se je razkril prvi pokazatelj talibanskega odnosa do žensk. V srednje šole je bilo dovoljeno iti samo fantom, dekletom pa ne več. V istem tednu je župan uslužbenkam mestne uprave Kabula ukazal, naj ostanejo doma, delo pa so lahko nadaljevale le tiste, ki so opravljale dela, ki jih niso mogli opravljati moški.

