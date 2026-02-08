Nič več zvočnikov, na otok Capri le skupine z največ 40 ljudmi

Turistični vodniki s skupinami več kot 20 ljudi med vodenjem po glavnem mestu Capri ne bodo smeli več uporabljati zvočnikov, temveč bodo morali s turisti komunicirati prek radijskih slušalk. S tem ukrepom naj bi zmanjšali hrup na otoku.

Vodniki bodo morali imeti tudi jasno vidno značko, nase pa ne bodo več smeli opozarjati z dežniki ali krpami, pritrjenimi na palice. Morali bodo tudi poskrbeti, da bodo njihove skupine ves čas ostale skupaj in varne.