Nič več zvočnikov, na otok Capri le skupine z največ 40 ljudmi

Turistični vodniki s skupinami več kot 20 ljudi med vodenjem po glavnem mestu Capri ne bodo smeli več uporabljati zvočnikov, temveč bodo morali s turisti komunicirati prek radijskih slušalk. S tem ukrepom naj bi zmanjšali hrup na otoku.
Vodniki bodo morali imeti tudi jasno vidno značko, nase pa ne bodo več smeli opozarjati z dežniki ali krpami, pritrjenimi na palice. Morali bodo tudi poskrbeti, da bodo njihove skupine ves čas ostale skupaj in varne.
Capri je ena najbolj znanih in najbolj obiskanih počitniških destinacij v Italiji. V visoki sezoni število obiskovalcev na otoku z okoli 13.000 prebivalci v povprečju doseže 50.000 na dan. Zlasti poleti redno prihaja do prenatrpanosti v pristaniščih, na razglednih točkah in zgodovinskih znamenitostih otoka.
Za ukrepe za omejevanje množičnega turizma se je v zadnjem času odločilo več italijanskih mest in turističnih znamenitosti, med njimi Benetke.
