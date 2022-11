Ničelna toleranca do covida-19: Kitajska ujeta v past, ki jo je ustvarila sama

Stroge omejitve, kot so zapore meja, dolge karantene, množično testiranje in prepovedi gibanja, na Kitajskem povzročajo kaos in bedo po vsej državi ter močno obremenjujejo gospodarstvo. Potrpežljivost javnosti je vse manjša, frustracije naraščajo. "Oblasti so demonizirale covid, pretiravale z njegovo resnostjo, številni se še vedno zelo bojijo virusa, preboleli pa trpijo zaradi hude diskriminacije in stigmatizacije," opozarja virolog z univerze v Hongkongu, ki je prepričan, da takšni drakonski ukrepi niso več primerni. "Ves svet je opustil ta pristop, saj preprosto ne deluje," je dejal. A nič ne kaže na to, da bi se v tej državi v prihodnosti obetala sprememba strategije, pred vrati pa je zima, ki lahko prinese nov val okužb.

Medtem ko svet nadaljuje življenje po pandemiji covida-19, pri strogih omejitvah in strategiji ničelne tolerance do te bolezni še vedno vztraja Kitajska. Pred dobrim tednom dni je predsednik Ši Džinping dobil še tretji mandat kot generalni sekretar kitajske komunistične partije, a 20. kongres ni podal nobene časovnice za končanje ali odmik od strategije glede covida-19. "Namesto tega so poudarili pomen vztrajanja pri obstoječem pristopu," je po poročanju CNN dejal Jandžong Huang, višji sodelavec za globalno zdravje pri Svetu za zunanje zadeve.

icon-expand Po državi se je zaradi strogih omejitev zgodilo več incidentov, ki nakazujejo na nezadovoljstvo in obup ljudi. FOTO: AP

Frustracije med ljudmi naraščajo Stroge omejitve, kot so zapore meja, dolge karantene, množično testiranje in hitre, ciljno usmerjene prepovedi gibanja, povzročajo vse večji kaos in bedo po vsej državi ter močno obremenjujejo gospodarstvo in družbo. Potrpežljivost javnosti je vse manjša, frustracije naraščajo. V severozahodnem mestu Šining so prebivalci zaradi strogih zapor prejšnji teden obupano prosili za hrano, na zahodu, v Lhasi, so jezne množice po več kot 70 dneh prisiljene karantene protestirale na ulicah. V osrednji provinci Henan so delavci panično bežali iz tovarne Foxconn (največjega Applovega dobavitelja na Kitajskem), da bi se izognili zaprtju v tovarno, v kateri se je pojavil izbruh okužb. Zaradi izbruha so kitajske oblasti odredile celo zaprtje letovišča Disney Resort v Šanghaju. Gosti, ki so ostali ujeti v njem, so letovišče lahko zapustili šele, ko so prejeli negativen rezultat testa na novi koronavirus. Obvezne karantene, ukazi za množično testiranje in omejitve potovanj še naprej hromijo podjetja in vsakdanje življenje tudi v drugih delih države.

V ponedeljek je nek moški v mestu Baoding v provinci Hebej uporabil nož, da je prišel skozi kontrolno točko za covid-19 v obupani želji, da bi svojemu sinu kupil mleko v prahu. Video posnetki s kraja dogodka in posnetki njegove aretacije so sprožili razburjenje na družbenih omrežjih. Naslednji dan je lokalna policija poskušala pomiriti ljudi, da so moškega kaznovali samo s 100 juani (13,75 evra) in da je bil problem z mlekom v prahu za njegovega otroka "ustrezno rešen." V torek je v mestu Landžov v provinci Gansu razburjenje javnosti sprožila smrt triletnika, potem ko je njegova družina povedala, da so zaradi omejitev gibanja zamujali reševalci. Policija je kasneje sporočila, da je otrok prenehal dihati, še preden so prispeli policisti, ni pa odgovorila na obtožbe, da je reševalno vozilo zamujalo.

Še en dokaz, kako občutljivo je postalo to vprašanje, so kitajske delnice, ki so v sredo zrasle po nepreverjenih govoricah, da Kitajska oblikuje odbor za pripravo izstopa iz strategija ničelne tolerance do covida-19. Vendar so bile te govorice ovržene, ko je zunanje ministrstvo sporočilo, da s takšnim načrtom "ni seznanjeno". Nasprotno strokovnjaki pravijo, da ne vidijo nobenih znakov, ki bi nakazovali na to, da Kitajska razmišlja o tem, da bi spremenila svoj pristop. Kitajski zdravstveni delavci namreč trdijo, da bi s spremembo tvegali velik porast okužb in smrti, kar bi lahko preobremenilo krhki zdravstveni sistem države.

icon-expand Strokovnjaki pravijo, da ne vidijo nobenih znakov, ki bi nakazovali na to, da Kitajska razmišlja o tem, da bi spremenila svoj pristop strategije obvladovanja okužb. FOTO: AP