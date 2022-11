Ničelna toleranca ostaja, a kljub temu nekoliko milejši ukrepi

Nove smernice med drugim tudi vključujejo, da osebe, ki so tesen stik okuženega, ne bodo več v karanteni sedem dni v za to namenjenih ustanovah in tri dni doma. Po novem je ta čas pet dni in tri dni doma v karanteni.

Poleg tega uradniki niso več dolžni prijavit vse sekundarne tesne stike.

Odpravlja se tudi pravilo, da se let, na katerem so bili pozitivni potniki, odpove. Število testov pred vkrcanjem pa so iz dveh omejili na enega.