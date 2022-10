Niemann prvič komentiral obtožbe o goljufanju: Ne bom se umaknil

Prvič po skoraj mesecu dni, odkar so ga obtožili goljufanja, je o škandalu, ki je pretresel šahovski svet, spregovoril vrhunski šahist Hans Niemann. Kot je po še eni prepričljivi zmagi povedal 19-letni velemojster, njegova igra govori sama zase, sam pa ne misli odnehati ne glede na vse pritiske.

Kot smo poročali, je preiskava spletne platforme chess.com pokazala, da je Hans Niemann verjetno goljufal v več kot 100 spletnih dvobojih, ameriškega šahovskega velemojstra pa je goljufanja obtožil tudi petkratni svetovni zmagovalec Magnus Carlsen. Niemann je molčal in obtožb ni komentiral vse do včeraj, ko je po prepričljivi zmagi proti 15-letnemu velemojstru Christopherju Yooju na dvoboju za prvenstvo ZDA povedal, da je ta rezultat sporočilo vsem. Na tiskovni konferenci, kjer so ga povprašali o tem, je – ne da bi neposredno naslovil obtožbe – dejal: "Ta igra je bila sporočilo za vse. Celotna stvar se je začela tako, da sem rekel 'šah govori sam zase' in mislim, da je tudi ta igra govorila sama zase in pokazala, kakšen šahist sem. Pokazala je tudi, da se ne bom umaknil in da bom igral svoj najboljši šah ne glede na pritiske."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Niemann je nato intervju zaključil po manj kot 60 sekundah. "Lahko si interpretirate po svoje, ampak hvala, to je to," je dejal, ko mu je sogovornik poskušal zastaviti dodatna vprašanja. "To je vse, kar lahko rečem, saj je bil dvoboj tako lep, da ga sploh ne rabim opisovati," je zaključil. Niemann, ki je igral v prvem krogu ameriškega prvenstva v St. Louisu, je nato odšel, komentator Yasser Seirawan pa se je nasmejal in rekel: "Kaj? To je to? Ok." Mladi šahist je sicer pred časom priznal, da je goljufal predvsem v rani mladosti med 12. in 16. letom starosti ter ob neformalnih dvobojih, nikoli pa na uradnih tekmovanjih. Dodal je, da je pripravljen igrati tudi gol, da dokaže svojo nedolžnost, Carlsena in chess.com pa obtožil, da mu poskušata uničiti kariero.

Spomnimo Potem ko je Mednarodna šahovska zveza (Fide) odprla preiskavo domnevne goljufije 19-letnega Američana, je svojo preiskavo opravila tudi spletna platforma chess.com. "Skupaj smo ugotovili, da je Niemann verjetno goljufal na več kot 100 spletnih šahovskih partijah, vključno z več dogodki z denarnimi nagradami," piše vodilna svetovna spletna šahovska platforma. Poročilo skupaj obsega 72 strani, od tega z več kot 50 prilogami, objavili pa so ga v torek zvečer. Ugotovili so, da so njegove poteze v več kot 100 dvobojih preveč skladne z avtomatiziranimi orodji oz. visokozmogljivimi šahovskimi programi. 25 od teh dvobojev je mladenič predvajal tudi prek pretočnega spletnega programa Twitch.

icon-expand Spletni turnirji in partije, na katerih naj bi Niemann goljufal. FOTO: Chess.com

Obenem so analizirali tudi Niemannovo hitro rast po lestvici klasičnega šaha, kjer je v dveh letih pridobil 750 mest. To so označili kot anomalijo, saj gre za "najhitrejši dvig po lestvici v modernem šahu, ki se je zgodil precej kasneje v življenju ter razvoju kot pri njegovih predhodnikih".

icon-expand Američanov rekordni napredek pri igrah v živo. FOTO: Chess.com