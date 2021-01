V napadu v Nigru ubitih več kot 70 ljudi

Notranji minister afriške države Niger Alkache Alhada je pojasnil, da se je napad zgodil v soboto v vaseh Tchombangou in Zaroumdereye blizu meje z Malijem. Napadalce je označil za džihadiste.

V regiji blizu meja z Malijem in Burkina Fasom namreč živijo oborožene fundamentalistične skupine, ki so obljubile zvestobo Al Kaidi in Islamski državi. Z napadom naj bi se te maščevale za poboj dveh njihovih borcev, je povedal notranji minister.