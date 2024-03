Nigerija: Tolpa vdrla v šolo in ugrabila več kot 280 učencev

Ena od prič je povedala, da so se učenci okoli 8.30 zbrali na jutranjem zboru, ko se je nenadoma skozi šolo pripeljalo na desetine oboroženih moških na motorjih. Šlo je za eno od razbojniških tolp, ki so v zadnjih letih ugrabile na stotine ljudi, zlasti na severozahodu države, poroča BBC.

V zadnjem letu sicer niso zabeležili toliko množičnih ugrabitev otrok, vse do zdaj, ko so jih iz srednje šole odpeljali 187, iz osnovne pa 125. Otroci so bili stari od osem do 15 let, člani tolpe pa so ugrabili tudi učiteljico. Incident je potrdil Uba Sani, guverner države Kaduna, kamor spada tudi Kuriga.

Eden od očividcev je dejal, da so ugrabitelji enega učenca ustrelili in da je na zdravljenju v bližnji bolnišnici. Ena od učiteljic, ki ji je uspelo pobegniti, pa je pojasnila, da so otroke skušali rešiti tudi domačini, a da so napadalci začel streljati nanje in da je ena oseba umrla.

Oborožene sile so sprožile iskalno akcijo.