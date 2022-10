Nigerijci bežali na strehe svojih avtov, umrlo že okoli 500 ljudi

Nigerijo so doletele najhujše poplave v zadnjem desetletju, zaradi katerih je svoje domove moralo zapustiti 1,4 milijona ljudi. Prišlo je celo tako daleč, da so se ljudje povzpeli na strehe svojih avtov in poskušali zbežati.

Prejšnji teden je 76 ljudi umrlo zaradi utopitve v jugovzhodni zvezni državi Anambra, ko se je njihov čoln prevrnil, ko so poskušali ubežati visokim poplavnim vodam. Pred tem so poročali, da je šest ljudi, vključno z dojenčkom, umrlo v sosednji severno-osrednji državi Kogi, kjer je bilo najbolj prizadeto okrožje Ibaji popolnoma potopljeno. V delih države Kogi in Anambre so se poplave dvignile tako visoko kot strehe.

"Poplave v zvezni državi Kogi so večje od vseh poplav kjer koli," je dejal guverner zvezne države Kogi Alhaji Yahaya Bello. Nigerijske oblasti so sporočile, da so poplave, ki jih je povzročilo močnejše deževje, kot običajno naraščale od začetka poletja in so se okrepile po izpustih vode iz jeza Lagdo v sosednjem Kamerunu.

"Razsežnost katastrofe je velikanska," je povedal Mustapha Habib Ahmed, generalni direktor Nacionalne agencije za upravljanje v izrednih razmerah.

Poplave v Nigeriji niso nova težava – so ena najpogostejših naravnih nesreč v državi. V deževnem obdobju, od marca do julija in od sredine avgusta do sredine oktobra na jugu ter od julija do oktobra na severu, večje reke pogosto prestopijo bregove ter porušijo jeze, kar povzroči poplave v številnih nigerijskih državah, med njimi Delta, Kogi, Anambra, Bayelsa, Adamawa in Niger.