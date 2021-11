'Nigerijska vojska in policija sta ubili neoborožene protestnike'

Poročilo, ki je bilo v ponedeljek predloženo vladi zvezne države Lagos, temelji na enoletni preiskavi zlorab policijskih sil in umorov ob cestninski postaji Lekki v Lagosu. Ugotovitve kažejo, da je bilo ubitih 11 neoboroženih ljudi, še štiri osebe so pogrešane in zanje domnevajo, da so mrtve. Skupaj je v poročilu navedenih 48 žrtev.

"Pri cestninskih postaji Lekki so častniki nigerijske vojske brez provokacije ali opravičila streljali, ranili in ubili neoborožene in nemočne protestnike, medtem ko so mahali z nigerijsko zastavo in peli himno. Način napada in ubijanja bi lahko opredelili kot pokol," je zapisano v poročilu.

Vsebine poročila vlada ni potrdila, vendar je oseba, ki je sodelovala v preiskavi, za Guardian potrdila, da je bilo poročilo v ponedeljek predloženo vladi Lagosa. Po letu dni zanikanja in nasprotujočih si teorij, ki so jih javnosti sporočali ministri nigerijske vlade, vojska in policija, je poročilo najbolj jasno priznanje zločinov na uradni ravni doslej, poroča The Guardian.