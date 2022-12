Pobegnile iz pesti Boko Harama, a jih je zatajila lastna država

"Od leta 2013 ima nigerijska vojska sistematičen, skrivnosten in ilegalen program za prekinitev nosečnosti v severovzhodni Nigeriji, s katerim je do zdaj že prekinila 10.000 nosečnosti mladih žensk in deklet," poroča Reuters.

Številne ženske in dekleta naj bi ugrabili in posilili oboroženi borci organizacije Boko Haram, ko pa so jih spustili oziroma so zbežale, je mnogo od njih končalo nosečih. Tiste, ki so se uprle splavu, so bile pretepene, ustrahovane in zadrogirane, vse zato, da bi se pokorile. Nigerijska vojska se je sicer v zadnjih letih soočala z mnogimi obtožbami kršenja človekovih pravic, ki vključujejo zunajsodne poboje, nezakonite aretacije, pridržanja, mučenje in izginotja.

Poročilo, ki ga je spisal Reuters, temelji na izjavah 33 žensk in deklet, petih zdravstvenih delavcev in devetih varnostnikov, vključenih v domnevni program, ter na vojaških dokumentih in bolnišničnih kartotekah, ki podrobno opisujejo na tisoče postopkov splava.