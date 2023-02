Nigerijski politik dan pred volitvami aretiran z več kot 450.000 evri gotovine

Igweja so aretirali zaradi domnevnega pranja denarja, kar sicer za Nigerijo ne bi bilo nič nenavadnega. Tudi na prejšnjih volitvah so bili politiki obtoženi prirejanja volitev s kupovanjem glasov. Policija v zvezni državi Rivers, kjer so Igweja aretirali, je pozvala predsedniške kandidate, naj dosledno "spoštujejo določbe volilnih zakonov".

V Nigeriji volijo novega predsednika

Aretacija zaradi pranja denarja se je zgodila na predvečer predsedniških volitev. Za predsedniški položaj se poteguje 18 kandidatov, med njimi pa ni aktualnega predsednika Mohammaduja Buharija, saj zaradi omejitev opravljanja te funkcije na največ dva mandata ne more več kandidirati.

Sodeč po javnomnenjskih anketah imajo le trije kandidati prave možnosti za zmago, in sicer so to nekdanji guverner in član vladajoče stranke APC Bola Ahmed Tinubu, nekdanji podpredsednik Nigerije in član opozicije Atiku Abubakar ter še en nekdanji guverner in kandidat manjše Delavske stranke Peter Obi.