Pristajali na hišah in drevesih: 'Kdo je nigerijski vojski dal padala?'

Pod posnetki priprav na slovesnost ob dnevu neodvisnosti, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, se je zvrstilo več komentarjev. "Kdo je nigerijski vojski dal padala?!" je na omrežju zapisala ena izmed uporabnic. "Kot Nigerijcu, ki je gleda posnetke vojaškega urjenja, se mi trga srce," je ob posnetku zapisal drugi. Mnogi se sprašujejo, če so s padali skakali prvič. "Nigerija je kot komična serija," je zapisala še ena komentatorka.

Komentatorji so opazili tudi, da je bila večina padal ob pristanku strgana in tako popolnoma neuporabna. Nekateri menijo, da so bila padala strgana še pred skokom in so v svojih odzivih za zmedo pri pristajanju krivili vlado. "Nigerija ne ve, kako se uporablja padala, zna pa pretepati civiliste," je bil v zapisu kritičen uporabnik Ade, drugi je zapisal, da morajo državo "izboljšati.