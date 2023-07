Nigrski vojaki na nacionalni televiziji naznanili državni udar

"Razveljavili smo ustavo, suspendirali vse institucije in zaprli državne meje," so na državni televiziji sporočili nigrski vojaki ter naznanili državni udar v Nigru. Ob tem so dejali še, da so odstavili vlado Mohameda Bazouma, slednjega naj bi v sredo zjutraj pridržali v predsedniški palači.

"Zaradi vse slabše varnostne situacije ter slabega gospodarskega in socialnega upravljanja države končujemo režim, ki ga poznate." To je bilo sporočilo nigrske vojske, ki je na nacionalni televiziji naznanila državni udar. Vojaki so sporočili, da so z oblasti odstavili predsednika Mohameda Bazouma, ki so ga pridržali v predsedniški palači, poroča BBC. Razpustili so tudi njegovo vlado, razveljavili ustavo, začasno ustavili vse institucije ter zaprli državne meje. V veljavi je tudi policijska ura, ki velja med 22. in 5. uro, ministrstva pa bodo trenutno vodila le tekoče posle.

icon-expand Nigrska vojska na državni televiziji FOTO: AP

Spremembe na oblasti je na televiziji v bran izjavi sporočil polkovnik Amadou Abdramane, ob njem pa je sedelo še devet drugih častnikov. "Obrambne in varnostne sile smo se odločile, da naredimo konec režimu," je dejal v televizijskem govoru. "Vse zunanje partnerje prosimo, da se ne vmešavajo," je nadaljeval. "Kopenske in zračne meje so zaprte, dokler se razmere ne stabilizirajo." Blinken in Gutteres v bran nigrskemu predsedniku A nigrskemu predsedniku je podporo izrazilo tudi več tujih državnih in ključnih svetovnih igralcev. V telefonskem pogovoru mu je "neomajno podporo" tako že obljubil ameriški državni sekretar Anthony Blinken, ki je vojsko pozval k izpustitvi predsednika. Na tiskovni konferenci na Novi Zelandiji, ki jo trenutno obiskuje, je to "očitno prizadevanje za prevzem oblasti s silo in za kršitev ustave". Podporo Združenih narodov pa mu je prav tako zagotovil tudi generalni sekretar organizacije Antonio Gutteres. Bazoum je namreč ključni zaveznik zahodnih držav v boju proti islamističnim militantom v Zahodni Afriki.

icon-expand Blinken in Bazoum FOTO: AP