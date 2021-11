Potem ko je med poskusom prečkanja Rokavskega preliva iz Francije v Veliko Britanijo v brodolomu umrlo 27 migrantov, sta se britanski premier Johnson in francoski predsednik Macron po telefonu dogovorila, da bosta naredila vse, kar je v njuni moči, da ustavita tolpe, ki tihotapijo ljudi. Humanitarni delavci medtem opozarjajo, da razmere v migrantskih taboriščih postajajo tako slabe, da jih to, kar se je zgodilo, ne preseneča. Migranti imajo namreč samo en cilj in za to so pripravljeni tudi tvegati svoja življenja. Stekla je tudi preiskava dogodka.

Po sinočnji tragediji se je v pristanišču v Calaisu zbralo nekaj ljudi, ki so z vigilijo in manjšim protestom francoske in britanske oblasti pozvali k boljšemu ravnanju z migranti. Drug za drugim so se tudi vrstili pogrebni avtomobili, ki so odvažali trupla migrantov, poroča BBC. Danes je stekla preiskava dogodka. Zelo malo je znanega o žrtvah te tragedije in razlogih, zakaj je njihov čoln potonil, je povedal francoski notranji minister Gerald Darmanin. Čoln, s katerim so potovali, je opisal kot izjemno krhko dolgo napihljivo plovilo, ki je pogosto posebej prirejeno za kriminalne združbe, ki tihotapijo ljudi. Zdelo se je, da je zelo slabo napihnjen, je dejal. Potrdil je, da so zaradi tihotapljenja ljudi čez Rokavski preliv aretirali štiri osumljence. Spletni portal La Voix Du Nord sicer poroča, da je čoln z migranti potonil potem, ko ga je zadela večja ladja.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

'Francija ne bo dovolila, da Rokavski preliv postane pokopališče' Francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Boris Johnson sta se v sinočnjem telefonskem pogovoru zavezala, da bosta državi okrepili boj proti morebitnim smrtonosnim prehodom na tej migrantski poti proti Angliji. "Oba voditelja sta bila jasna, da je (...) tragična izguba življenj močan opomnik, da je ključnega pomena ohraniti vse možnosti za ustavitev teh smrtonosnih prehodov in zlomiti poslovni model kriminalnih združb," je dejal tiskovni predstavnik britanske vlade. "Francija ne bo dovolila, da Rokavski preliv postane pokopališče," je zatrdil Macron. Obljubil je, da bo storjeno vse, da se najdejo in obsodijo odgovorni za brodolom ob obali Calaisa, ki ga je francoski premier Jean Castex označil za tragedijo. Castex je le nekaj ur po nesreči sklical krizni sestanek, na katerem z ministri razpravljajo o odzivu na tragedijo. Tudi Johnson je zaradi razmer v prelivu sklical odbor za izredne razmere Cobra, v katerem so sodelovali predstavniki vlade, policije in obveščevalnih služb. Po seji je dejal, da je pretresen, zgrožen in globoko užaloščen zaradi izgube življenj na morju. Poudaril je, da bo Združeno kraljestvo storilo vse, da ustavi tihotapske tolpe. Britanski minister za priseljevanje Tom Pursglove je za BBC povedal, da je bil to zelo depresiven dan, ki se ga je vedno bal. "Dejstvo je, da ljudje ne bi smeli svojih življenj polagati v roke zlobnih tihotapcev, da bi zapustili varne države in prišli v Združeno kraljestvo!" Jasno sporočilo današnjega dne pa je, je še dodal, da moramo podvojiti svoja prizadevanja in sodelovati pri reševanju tega problema. "V preteklosti smo že ponudili pomoč pri skupnih patruljah in resnično upam, da bodo Francozi ponovno preučili našo ponudbo."

icon-expand "Francija ne bo dovolila, da Rokavski preliv postane pokopališče," je zatrdil Macron. FOTO: Luka Kotnik

Znižali število mrtvih Francoske oblasti so število smrtnih žrtev iz prvotnih 31 znižale na 27. Med umrlimi je pet žensk in deklica. Dve osebi so uspeli rešiti in sta v bolnišnici, eno osebo pa še vedno pogrešajo. Mednarodna organizacija za migracije je sporočila, da je to nesreča z največjim številom žrtev v Rokavskem prelivu od leta 2014, ko so začeli zbirati podatke.

Britanski Rdeči križ je nesrečo označil za resnično srce parajočo in vlado pozval, naj tem ljudem ne otežuje, pač pa olajša postopek za pridobitev azila. "Nihče ne bo ogrožal svojega življenja, razen če je popolnoma obupan in čuti, da nima drugih možnosti," je poudaril izvršni direktor Mike Adamson. 'Razmere v taboriščih so tako slabe, da so pripravljeni tvegati življenja' Humanitarni delavci ob tem opozarjajo na slabe razmere v migrantskih taboriščih vzdolž francoske severne obale. Maëlys Cossart, članica organizacije Solidarity Border, ki pomaga v kampih pri Drunkirku, pravi, da jo je tragedija v Rokavskem prelivu pretresla, a nad njo ni presenečena. "Razmere v migrantskih kampih so tako slabe – in vedno bolj hladno je – da so ljudje pripravljeni tvegati svoja življenja." Ko se pogovarja z njimi, ji pripovedujejo o žalosti in strahu ter o svoji odločenosti, da dosežejo Združeno kraljestvo. Tja si želijo priti, ker mislijo, da bodo imeli več možnosti, da bi našli delo in se ponovno združili s svojimi družinskimi člani. V zadnjih dneh so sicer francoske oblasti porušile več migrantskih taborišč in obljubile, da bodo tam živeče migrante nastanile v novih.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right