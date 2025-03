'Nihče ne mara slabe slike samega sebe, a tale v Koloradu je res najslabša'

"Nihče ne mara slabe fotografije ali slike samega sebe, vendar tale v Koloradu, v prestolnici zvezne države, ki jo je obesil guverner in stoji s slikami ostalih predsednikov, je bila namenoma popačena do te točke, da česa takšnega doslej niti jaz nisem videl. Ista umetnica je narisala tudi predsednika Obamo in ta je videti čudovito, a ta slika mene je res najslabša. Očitno je izgubila talent, ko se je postarala. V vsakem primeru bi si raje želel, da nimam slike, kot da imam tole, vendar me je veliko ljudi iz Kolorada klicalo in pisalo ter se pritožilo. V bistvu so v resnici jezni," je zapisal ameriški predsednik Donald Trump na družbenem omrežju.

Trump v imenu svojih podpornikov sedaj zahteva odstranitev slike in za škandal obtožuje guvernerja Jareda Polisa. "V njihovem imenu se obračam h guvernerju radikalne levice Jaredu Polisu, ki je izjemno šibek glede kriminala, zlasti glede skupine Tren de Aragua, ki je praktično prevzel Auroro (Ne skrbite, rešili smo jo!), da jo uniči," je zapisal Trump. "Jared bi se moral sramovati samega sebe."

Trump je pri tem imel v mislih člane venezuelske tolpe Tren de Aragua, običajno imenovane TdA, katere delovanje so lani zaznali v mestu Aurora v Koloradu. Trump želi deportirati 300 domnevnih članov. Oborožena skupina je lani zavzela stanovanjsko hišo v mestu in objavila posnetek, pozneje pa je bila ustreljena ena oseba.

Leta 2018 je svetovalec demokratske predsednice predstavniškega doma Kolorada Crisante Duran v senat zvezne države povabil političnega aktivista, ki je na mesto, kjer bi morala viseti Trumpova slika, obesil velik portret ruskega predsednika Vladimirja Putina. To se je zgodilo potem, ko republikanci domnevno niso mogli zbrati sredstev, potrebnih za slikanje podobe Trumpa, poroča denverski 9News.

Tiskovni predstavnik guvernerja Polisa je za The Hill povedal, da je bil guverner presenečen, ko je izvedel, da je "predsednik Združenih držav oboževalec senata zvezne države Kolorado in njegovih umetnin".

"Zgradba zvezne države je bila dokončana leta 1901 in vključuje rožni oniks in beli božični marmor, izkopan v Koloradu, ter vključuje portrete nekdanjih predsednikov in nekdanjih guvernerjev. Cenimo predsednika in njegovo zanimanje za našo zgradbo ter vedno iščemo vsako priložnost za izboljšanje izkušnje obiskovalcev," je še dejal.