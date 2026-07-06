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Nihče ne prevzame neprepoznavnih trupel, glodalci grizejo speče otroke

Gaza, 06. 07. 2026 07.46 pred 16 minutami 4 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Razmere v Gazi

Po mesecih vojne in ne preveč uspešnih prizadevanjih za trajno premirje prebivalci Gaze živijo v nehumanih razmerah, kjer podgane napadajo speče otroke, kupi odpadkov pa prežijo na zdravje ljudi. Najbolj močan opomin na prelivanje krvi je tisoče žrtev, pokopanih pod ruševinami, katerih identifikacija postaja z vsakim dnem težja.

Razmere v Gazi
Razmere v Gazi
FOTO: Profimedia

CNN se je pogovarjal s prebivalci Gaze, ki pravijo, da živijo v pepelu tega, kar vidijo kot še en nemočen dogovor pod vodstvom ZDA. Med drugim pa je Izrael tujim novinarjem od začetka vojne prepovedal neodvisno poročanje v Gazi.

Po podatkih ZN je bilo več kot 1,9 milijona ljudi – skoraj vse prebivalstvo Gaze – razseljenih, in to večkrat. To število ostaja nespremenjeno, kar še poslabšuje nehumane posledice dolgotrajne brezdomnosti. ZN so konec maja opozorili, da se mnogi ljudje že mesece zadržujejo v neprezračenih, improviziranih šotorih, kjer se vse bolj širijo izpuščaji in druge ektoparazitske okužbe. V svojem najnovejšem poročilu so ZN sporočili, da so takšne okužbe prizadele več kot 80 odstotkov vseh razseljenih območij.

Razmere v Gazi
Razmere v Gazi
FOTO: AP

Težave z glodalci

Podgane, ščurki in podlasice divjajo, trgajo ohlapne rjuhe šotorov in grizejo otroke in novorojenčke med spanjem. V nekaterih primerih "neposredno napadajo ljudi," je povedal vodja urgentne službe v Gazi pri britanski nevladni organizaciji Medical Aid for Palestinians (MAP). Starejši in invalidi se težje izognejo glodavcem, zlasti ponoči.

Podgana
Podgana
FOTO: Shutterstock

Drugod so se prebivalci zatekli h kopanju greznic, saj je stranišč zelo malo, kar je povzročilo onesnaženje tal in vode. Podgane prodirajo v pakete s pomočjo, zaradi česar ljudje mečejo stran redke zaloge riža ali moke. Nekateri Palestinci zato celo obešajo posode za hrano na strop svojih šotorov. ZN bo na številnih lokacijah začela "obsežno kampanjo zatiranja škodljivcev".

Izraelska vojska nenehno širi zaseženo ozemlje v Gazi in premika tako imenovane "rumene črte" ter povzroča nove razselitve. Napadi in streljanje na gosto poseljena območja so se še bolj okrepili, navaja CNN.

Tudi ko družine najdejo svež košček zemlje, kupi trdnih odpadkov in odplake uničujejo okolje, potem ko je izraelska kampanja onesposobila naprave za razsoljevanje in čiščenje odpadnih voda ter sisteme za upravljanje odplak. To v kombinaciji s kupi nepočiščenih ruševin ustvarja leglo komarjev in glodalcev.

Razmere v Gazi
Razmere v Gazi
FOTO: AP

Dlje ko je truplo pokopano, manj je prepoznavno

Najbolj močan opomin na prelivanje krvi je tisoče žrtev, pokopanih pod ruševinami. Palestinski uradniki so od premirja oktobra lani izkopali 784 trupel, je sporočilo ministrstvo za zdravje v Gazi. Vendar pa je pod ruševinami še vedno pogrešanih najmanj 7500 ljudi, je 28. junija za CNN povedalo palestinsko ministrstvo za zdravje.

Razmere v Gazi
Razmere v Gazi
FOTO: AP

Dlje ko je pokojnik pod ruševinami, manj prepoznaven postane, je za CNN povedal Pat Griffiths, tiskovni predstavnik Mednarodnega odbora Rdečega križa v Jeruzalemu, in dodal, da je treba s človeškimi posmrtnimi ostanki "ravnati dostojanstveno". Obstaja večje tveganje, da se ti posredni dokazi izgubijo, je dodal in navedel višino, prstne odtise, zobozdravstvene kartoteke, stare poškodbe, brazgotine in rojstna znamenja – vse to so identifikacijski podatki, ki postanejo še bolj dragoceni, ker v Gazi ni kompletov za testiranje DNK.

Otroci v igri simulirajo pogrebe ali pokopavanja

Eden najbolj presenetljivih simptomov pri otrocih, ki poskušajo predelati smrt in izgubo v Gazi, se pojavlja med igro, pri kateri otroci simulirajo pogrebe ali pokopavanja.

Starejši študenti in strokovnjaki se soočajo z eksistenčnim bojem pri iskanju zaposlitve. Stopnja brezposelnosti v Gazi se je maja po podatkih Mednarodne organizacije dela pri ZN postopoma zvišala na 85,1 odstotka. Pred oktobrom 2023 je ta številka znašala 45 odstotkov, poroča PCBS.

Razmere v Gazi
Razmere v Gazi
FOTO: AP

Spomnimo ...

Izrael in Hamas sta lani jeseni po dveh letih bombardiranja in obleganja Gaze po napadih v Izraelu 7. oktobra 2023 podpisala dvofazni sporazum. Obe strani sta se medsebojno obtožili kršenja pogojev. Ti so predvidevali umik izraelskih vojakov, popolno razorožitev Hamasa, namestitev mednarodnih sil in ustanovitev novega palestinskega vladajočega organa.

Več kot osem mesecev pozneje ni videti veliko znakov napredka, navaja CNN. Namesto tega se prebivalci Gaze soočajo z "nevarnim statusom quo", je maja opozoril Nikolay Mladenov, nekdanji uradnik ZN, zadolžen za izvajanje sporazuma. V četrtek je Mirovni odbor, ustanovljen za uresničitev načrta za premirje v Gazi, napovedal dva dni "zelo produktivnih" srečanj na Cipru, vendar pot še naprej ostaja nejasna.

Izrael je še bolj utrdil svojo okupacijo Gaze onkraj "rumene črte" in še naprej napada člane Hamasa. Prejšnji mesec je izraelski premier Benjamin Netanjahu dejal, da je vojski ukazal, naj prevzame nadzor nad 70 odstotki enklave, in namignil, da bi lahko zavzela še več. Medtem se je Hamas pregrupiral, zavrnil predajo orožja in razširil svoj nadzor v enklavi.

Razmere v Gazi
Razmere v Gazi
FOTO: AP

Število smrtnih žrtev vztrajno narašča. Od podpisa sporazuma o premirju 11. oktobra je bilo v izraelskih napadih v Gazi ubitih najmanj 1059 ljudi, 3429 pa je bilo ranjenih, je 21. junija sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje.

Po podatkih ministrstva za zdravje je bil v Gazi od oktobra vsak dan v povprečju ubit en otrok. Junija je neodvisna komisija ZN ugotovila, da Izrael nadaljuje genocid nad Palestinci z namernimi napadi na otroke v Gazi, kar je Izrael zavrnil kot "politično krvavo obrekovanje, prikrito kot dokument ZN".

Samo v mestu Gaza se je nabralo približno 25 milijonov ton ruševin. Stroge omejitve vstopa strojev za stiskanje odpadkov in strojev za odstranjevanje ruševin omejujejo sposobnost oblasti za učinkovito zbiranje odpadkov, navaja CNN. Nekateri humanitarni delavci za odstranjevanje trdnih odpadkov uporabljajo osle in buldožerje, je povedala Louise Wateridge, uradnica za komunikacije pri agenciji ZN za palestinske begunce (UNRWA).

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