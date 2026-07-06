Nihče ne prevzame neprepoznavnih trupel, glodalci grizejo speče otroke

Razmere v Gazi FOTO: Profimedia

CNN se je pogovarjal s prebivalci Gaze, ki pravijo, da živijo v pepelu tega, kar vidijo kot še en nemočen dogovor pod vodstvom ZDA. Med drugim pa je Izrael tujim novinarjem od začetka vojne prepovedal neodvisno poročanje v Gazi. Po podatkih ZN je bilo več kot 1,9 milijona ljudi – skoraj vse prebivalstvo Gaze – razseljenih, in to večkrat. To število ostaja nespremenjeno, kar še poslabšuje nehumane posledice dolgotrajne brezdomnosti. ZN so konec maja opozorili, da se mnogi ljudje že mesece zadržujejo v neprezračenih, improviziranih šotorih, kjer se vse bolj širijo izpuščaji in druge ektoparazitske okužbe. V svojem najnovejšem poročilu so ZN sporočili, da so takšne okužbe prizadele več kot 80 odstotkov vseh razseljenih območij.

Razmere v Gazi FOTO: AP

Težave z glodalci

Podgane, ščurki in podlasice divjajo, trgajo ohlapne rjuhe šotorov in grizejo otroke in novorojenčke med spanjem. V nekaterih primerih "neposredno napadajo ljudi," je povedal vodja urgentne službe v Gazi pri britanski nevladni organizaciji Medical Aid for Palestinians (MAP). Starejši in invalidi se težje izognejo glodavcem, zlasti ponoči.

Podgana FOTO: Shutterstock

Drugod so se prebivalci zatekli h kopanju greznic, saj je stranišč zelo malo, kar je povzročilo onesnaženje tal in vode. Podgane prodirajo v pakete s pomočjo, zaradi česar ljudje mečejo stran redke zaloge riža ali moke. Nekateri Palestinci zato celo obešajo posode za hrano na strop svojih šotorov. ZN bo na številnih lokacijah začela "obsežno kampanjo zatiranja škodljivcev". Izraelska vojska nenehno širi zaseženo ozemlje v Gazi in premika tako imenovane "rumene črte" ter povzroča nove razselitve. Napadi in streljanje na gosto poseljena območja so se še bolj okrepili, navaja CNN. Tudi ko družine najdejo svež košček zemlje, kupi trdnih odpadkov in odplake uničujejo okolje, potem ko je izraelska kampanja onesposobila naprave za razsoljevanje in čiščenje odpadnih voda ter sisteme za upravljanje odplak. To v kombinaciji s kupi nepočiščenih ruševin ustvarja leglo komarjev in glodalcev.

Razmere v Gazi FOTO: AP

Dlje ko je truplo pokopano, manj je prepoznavno

Najbolj močan opomin na prelivanje krvi je tisoče žrtev, pokopanih pod ruševinami. Palestinski uradniki so od premirja oktobra lani izkopali 784 trupel, je sporočilo ministrstvo za zdravje v Gazi. Vendar pa je pod ruševinami še vedno pogrešanih najmanj 7500 ljudi, je 28. junija za CNN povedalo palestinsko ministrstvo za zdravje.

Razmere v Gazi FOTO: AP

Dlje ko je pokojnik pod ruševinami, manj prepoznaven postane, je za CNN povedal Pat Griffiths, tiskovni predstavnik Mednarodnega odbora Rdečega križa v Jeruzalemu, in dodal, da je treba s človeškimi posmrtnimi ostanki "ravnati dostojanstveno". Obstaja večje tveganje, da se ti posredni dokazi izgubijo, je dodal in navedel višino, prstne odtise, zobozdravstvene kartoteke, stare poškodbe, brazgotine in rojstna znamenja – vse to so identifikacijski podatki, ki postanejo še bolj dragoceni, ker v Gazi ni kompletov za testiranje DNK.

Otroci v igri simulirajo pogrebe ali pokopavanja

Eden najbolj presenetljivih simptomov pri otrocih, ki poskušajo predelati smrt in izgubo v Gazi, se pojavlja med igro, pri kateri otroci simulirajo pogrebe ali pokopavanja. Starejši študenti in strokovnjaki se soočajo z eksistenčnim bojem pri iskanju zaposlitve. Stopnja brezposelnosti v Gazi se je maja po podatkih Mednarodne organizacije dela pri ZN postopoma zvišala na 85,1 odstotka. Pred oktobrom 2023 je ta številka znašala 45 odstotkov, poroča PCBS.

Razmere v Gazi FOTO: AP

Spomnimo ...

Izrael in Hamas sta lani jeseni po dveh letih bombardiranja in obleganja Gaze po napadih v Izraelu 7. oktobra 2023 podpisala dvofazni sporazum. Obe strani sta se medsebojno obtožili kršenja pogojev. Ti so predvidevali umik izraelskih vojakov, popolno razorožitev Hamasa, namestitev mednarodnih sil in ustanovitev novega palestinskega vladajočega organa. Več kot osem mesecev pozneje ni videti veliko znakov napredka, navaja CNN. Namesto tega se prebivalci Gaze soočajo z "nevarnim statusom quo", je maja opozoril Nikolay Mladenov, nekdanji uradnik ZN, zadolžen za izvajanje sporazuma. V četrtek je Mirovni odbor, ustanovljen za uresničitev načrta za premirje v Gazi, napovedal dva dni "zelo produktivnih" srečanj na Cipru, vendar pot še naprej ostaja nejasna. Izrael je še bolj utrdil svojo okupacijo Gaze onkraj "rumene črte" in še naprej napada člane Hamasa. Prejšnji mesec je izraelski premier Benjamin Netanjahu dejal, da je vojski ukazal, naj prevzame nadzor nad 70 odstotki enklave, in namignil, da bi lahko zavzela še več. Medtem se je Hamas pregrupiral, zavrnil predajo orožja in razširil svoj nadzor v enklavi.

Razmere v Gazi FOTO: AP