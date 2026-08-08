'Nihče ne ve, kdo bo naslednji na vrsti'

"FSB je postal upravljavec države," je za Bloomberg ocenil ruski politolog Andrej Kolesnikov. Podobno opozarja sociologinja Ella Paneyakh iz centra New Eurasian Strategies Centre. Kot pravi, v Rusiji vlada ozračje negotovosti in strahu. "Ljudje se bojijo, ker nihče ne ve, po koga bodo prišli naslednjič."
Razmah moči naj bi se zgodil, ker je ruski predsednik Vladimir Putin v preteklosti ohranjal ravnotežje med različnimi političnimi in varnostnimi centri moči. Po začetku vojne v Ukrajini pa naj bi se vse bolj opiral predvsem na predstavnike varnostnih služb in zagovornike trdega pristopa.
Ob tem naj bi se zmanjševal vpliv "civilnih politikov", med drugim Sergeja Kirijenka, enega ključnih strategov Kremlja za notranjo politiko.
V ospredju posebni oddelek FSB
Posebej velik vpliv naj bi pridobival drugi oddelek FSB, pristojen za boj proti terorizmu in zaščito ustavne ureditve. Ta enota naj bi delovala skoraj brez učinkovitega nadzora in imela pomembno vlogo pri pregonu političnih nasprotnikov ter nadzoru gospodarstva.
Med drugim naj bi prav ta oddelek stal za terorističnimi obtožbami proti ustanovitelju aplikacije Telegram Pavlu Durovu, s katerimi naj bi želeli pridobiti večji vpliv nad priljubljeno komunikacijsko platformo.
Po navedbah virov naj bi bili pod pritiskom tudi številni gospodarstveniki, katerih premoženje se nato prenaša na osebe, zveste oblasti.
General z neposrednim dostopom do Putina
Močni oddelek vodi generalpolkovnik Aleksej Sedov, eden Putinovih dolgoletnih sodelavcev, ki ga vodi že od leta 2006. Bloomberg poroča, da ima Sedov neposreden dostop do predsednika in velja za enega glavnih zagovornikov omejevanja mobilnega interneta.
Prav izklopi mobilnega interneta so v zadnjih mesecih povzročili precejšnje nezadovoljstvo med prebivalci, saj so prizadeli tudi Moskvo.
Opozicija: FSB utrjuje svojo moč
Kritiki ruskih oblasti posamezne pripadnike istega oddelka povezujejo tudi z zastrupitvami opozicijskih politikov Alekseja Navalnega in Vladimirja Kara-Murze, čeprav uradnih sodnih ugotovitev o tem ni.
Ob tem pa naj bi FSB pred septembrskimi volitvami v državno dumo okrepil tudi aktivnosti proti opoziciji, da bi preprečil morebitno krepitev njenih političnih položajev.
Vojna zmanjšuje podporo
Po drugi strani pa je vse skupaj tudi voda na mlin Kremlja, ki pritisk na vse okoli sebe povečuje tudi zaradi razmer na bojišču in gospodarskih težav. Ukrajinski napadi vse pogosteje segajo globoko na rusko ozemlje, gospodarstvo pa obremenjujejo visoke obrestne mere.
Po raziskavi neodvisnega moskovskega centra Levada zdaj le še polovica Rusov verjame, da bo invazija na Ukrajino uspešna. To je skoraj petino manj kot pred letom dni.
Po ocenah analitikov naj bi prav zaradi vojaških in gospodarskih težav ruske oblasti vse bolj posegale po represivnih ukrepih, s katerimi skušajo utrditi notranji nadzor in ohraniti politično stabilnost.
KGB (Komite državne varnosti) je bila glavna varnostna agencija Sovjetske zveze, ki je delovala med letoma 1954 in 1991. Bila je odgovorna za notranjo varnost, vohunjenje, protiobveščevalne dejavnosti in nadzor nad disidenti. Po razpadu Sovjetske zveze je bila KGB razpuščena, njene naloge pa so bile razdeljene med več novih agencij, pri čemer je FSB (Zvezna varnostna služba) prevzela primarno vlogo pri varovanju notranje varnosti in protiobveščevalni dejavnosti v Ruski federaciji.
Aleksej Navalni je bil eden najvidnejših ruskih opozicijskih voditeljev, odvetnik in aktivist proti korupciji, ki je pridobil široko prepoznavnost s svojimi preiskavami o bogastvu visokih ruskih uradnikov. S pomočjo družbenih omrežij je razkrival domnevne nepravilnosti v državnem vrhu, kar ga je postavilo v neposreden konflikt z oblastmi. Leta 2020 je preživel poskus zastrupitve, za katerega je obtožil ruske varnostne službe, kasneje pa je bil zaprt, kjer je leta 2024 tudi umrl. Postal je simbol odpora proti avtoritarnemu vladanju v Rusiji.
Center Levada je neodvisna ruska neprofitna organizacija, ki se ukvarja z javnomnenjskimi raziskavami in sociološkimi analizami. Ustanovljen je bil leta 2003 in velja za enega redkih neodvisnih virov podatkov o stališčih ruskega prebivalstva do politike, gospodarstva in družbenih vprašanj. Zaradi svojega neodvisnega dela in objave rezultatov, ki pogosto odstopajo od uradnih vladnih narativov, je bil center v Rusiji označen za 'tujega agenta', kar je močno omejilo njegovo delovanje in vpliv znotraj države.
V Rusiji je oznaka 'tuji agent' pravni status, ki ga država podeljuje posameznikom, medijem ali organizacijam, za katere meni, da prejemajo podporo iz tujine ali so pod tujim vplivom. Ta zakonodaja, ki se je v zadnjem desetletju močno zaostrila, zahteva, da morajo vsi subjekti s tem statusom strogo poročati o svojem financiranju in vsako objavo označiti s posebnim opozorilom. Status se pogosto uporablja kot orodje za diskreditacijo in zatiranje kritičnih glasov, neodvisnih novinarjev in nevladnih organizacij.
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