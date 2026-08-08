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'Nihče ne ve, kdo bo naslednji na vrsti'

08. 08. 2026 15.48 pred enim dnevom 2 min branja 50

Avtor:
N.Š.
FSB

Ruski notranji varnostni službi FSB naj bi vojna v Ukrajini prinesla največjo porast moči v zadnjih desetletjih. Po poročanju Bloomberga se vpliv tajne službe širi daleč prek klasičnega varnostnega področja – vse bolj naj bi nadzorovala politiko, gospodarstvo in družbo. Med rusko elito naj bi zaradi tega naraščal strah, saj po besedah sogovornikov nihče več ne ve, kdo bo naslednja tarča represije.

"FSB je postal upravljavec države," je za Bloomberg ocenil ruski politolog Andrej Kolesnikov. Podobno opozarja sociologinja Ella Paneyakh iz centra New Eurasian Strategies Centre. Kot pravi, v Rusiji vlada ozračje negotovosti in strahu. "Ljudje se bojijo, ker nihče ne ve, po koga bodo prišli naslednjič."

Razmah moči naj bi se zgodil, ker je ruski predsednik Vladimir Putin v preteklosti ohranjal ravnotežje med različnimi političnimi in varnostnimi centri moči. Po začetku vojne v Ukrajini pa naj bi se vse bolj opiral predvsem na predstavnike varnostnih služb in zagovornike trdega pristopa.

Ob tem naj bi se zmanjševal vpliv "civilnih politikov", med drugim Sergeja Kirijenka, enega ključnih strategov Kremlja za notranjo politiko.

V ospredju posebni oddelek FSB

Posebej velik vpliv naj bi pridobival drugi oddelek FSB, pristojen za boj proti terorizmu in zaščito ustavne ureditve. Ta enota naj bi delovala skoraj brez učinkovitega nadzora in imela pomembno vlogo pri pregonu političnih nasprotnikov ter nadzoru gospodarstva.

Med drugim naj bi prav ta oddelek stal za terorističnimi obtožbami proti ustanovitelju aplikacije Telegram Pavlu Durovu, s katerimi naj bi želeli pridobiti večji vpliv nad priljubljeno komunikacijsko platformo.

Po navedbah virov naj bi bili pod pritiskom tudi številni gospodarstveniki, katerih premoženje se nato prenaša na osebe, zveste oblasti.

Vladimir Putin
Vladimir Putin
FOTO: AP

General z neposrednim dostopom do Putina

Močni oddelek vodi generalpolkovnik Aleksej Sedov, eden Putinovih dolgoletnih sodelavcev, ki ga vodi že od leta 2006. Bloomberg poroča, da ima Sedov neposreden dostop do predsednika in velja za enega glavnih zagovornikov omejevanja mobilnega interneta.

Prav izklopi mobilnega interneta so v zadnjih mesecih povzročili precejšnje nezadovoljstvo med prebivalci, saj so prizadeli tudi Moskvo.

Opozicija: FSB utrjuje svojo moč

Kritiki ruskih oblasti posamezne pripadnike istega oddelka povezujejo tudi z zastrupitvami opozicijskih politikov Alekseja Navalnega in Vladimirja Kara-Murze, čeprav uradnih sodnih ugotovitev o tem ni.

Ob tem pa naj bi FSB pred septembrskimi volitvami v državno dumo okrepil tudi aktivnosti proti opoziciji, da bi preprečil morebitno krepitev njenih političnih položajev.

Vojna zmanjšuje podporo

Po drugi strani pa je vse skupaj tudi voda na mlin Kremlja, ki pritisk na vse okoli sebe povečuje tudi zaradi razmer na bojišču in gospodarskih težav. Ukrajinski napadi vse pogosteje segajo globoko na rusko ozemlje, gospodarstvo pa obremenjujejo visoke obrestne mere.

Po raziskavi neodvisnega moskovskega centra Levada zdaj le še polovica Rusov verjame, da bo invazija na Ukrajino uspešna. To je skoraj petino manj kot pred letom dni.

Po ocenah analitikov naj bi prav zaradi vojaških in gospodarskih težav ruske oblasti vse bolj posegale po represivnih ukrepih, s katerimi skušajo utrditi notranji nadzor in ohraniti politično stabilnost.

Razlagalnik

KGB (Komite državne varnosti) je bila glavna varnostna agencija Sovjetske zveze, ki je delovala med letoma 1954 in 1991. Bila je odgovorna za notranjo varnost, vohunjenje, protiobveščevalne dejavnosti in nadzor nad disidenti. Po razpadu Sovjetske zveze je bila KGB razpuščena, njene naloge pa so bile razdeljene med več novih agencij, pri čemer je FSB (Zvezna varnostna služba) prevzela primarno vlogo pri varovanju notranje varnosti in protiobveščevalni dejavnosti v Ruski federaciji.

Aleksej Navalni je bil eden najvidnejših ruskih opozicijskih voditeljev, odvetnik in aktivist proti korupciji, ki je pridobil široko prepoznavnost s svojimi preiskavami o bogastvu visokih ruskih uradnikov. S pomočjo družbenih omrežij je razkrival domnevne nepravilnosti v državnem vrhu, kar ga je postavilo v neposreden konflikt z oblastmi. Leta 2020 je preživel poskus zastrupitve, za katerega je obtožil ruske varnostne službe, kasneje pa je bil zaprt, kjer je leta 2024 tudi umrl. Postal je simbol odpora proti avtoritarnemu vladanju v Rusiji.

Center Levada je neodvisna ruska neprofitna organizacija, ki se ukvarja z javnomnenjskimi raziskavami in sociološkimi analizami. Ustanovljen je bil leta 2003 in velja za enega redkih neodvisnih virov podatkov o stališčih ruskega prebivalstva do politike, gospodarstva in družbenih vprašanj. Zaradi svojega neodvisnega dela in objave rezultatov, ki pogosto odstopajo od uradnih vladnih narativov, je bil center v Rusiji označen za 'tujega agenta', kar je močno omejilo njegovo delovanje in vpliv znotraj države.

V Rusiji je oznaka 'tuji agent' pravni status, ki ga država podeljuje posameznikom, medijem ali organizacijam, za katere meni, da prejemajo podporo iz tujine ali so pod tujim vplivom. Ta zakonodaja, ki se je v zadnjem desetletju močno zaostrila, zahteva, da morajo vsi subjekti s tem statusom strogo poročati o svojem financiranju in vsako objavo označiti s posebnim opozorilom. Status se pogosto uporablja kot orodje za diskreditacijo in zatiranje kritičnih glasov, neodvisnih novinarjev in nevladnih organizacij.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI50

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ROMELS
09. 08. 2026 13.01
Vračajo se v začetno obdobje stalinove vladavine. Danes si, jutri te ni...Putin.
Odgovori
0 0
300 let do specialista
08. 08. 2026 21.55
Cia pa medtem sadi rožice kajne??? Samo, če omenimo "uboz demokracije" preko "prebujene obubožane opozicije"...in še in še...
Odgovori
+2
2 0
Kaj_je_res
08. 08. 2026 20.20
V tem članku opisujete stvari, ki jih Zahod in njegove agencije počnejo že zelo dolgo.
Odgovori
+3
5 2
dober dan
08. 08. 2026 19.48
ne, v Rusiji se bojijo katerega znastvenika ali generala bojo ukrajinski teroristi ubili naslednje
Odgovori
-3
3 6
JohannDoe
08. 08. 2026 19.30
Rusi niso edini, ki imajo plačance in "dolžnike" v naši politiki, gospodarstvu in javnem življenju. Dokler se ne bo Evropa in tudi mi znebili teh vohunov na pomembnih mestih, ne bomo nikoli suvereni in samostojni. Če se Evropa ne bo zmogla in znala zaščitit, bo pač propadla, kot nekateri hočejo.
Odgovori
+3
5 2
NIKI 2
08. 08. 2026 19.25
Se opravičujem niso jih dobili na območju Hrvaškega Zagorja ampak v Bosni spomnim pa se da so ljudje takrat pripovedovali da so se gibali skozi to območje Dravograd Maribor okolica Varaždina proti Karlovcu . Sicer so jih vse polovili katere so dobili žive so jih menda obsodili in ubili . Če koga zanima si lahko prebere . Vtipkaš samo operacija Feniks 1972
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-1
2 3
JohannDoe
08. 08. 2026 19.25
Imamo bivšega predsednika države, aktualnega predsednika parlamenta, župana glavnega mesta, znane novinarje, določene stranke... in košaro babušk umetne inteligence in naravne neinteligence, ki prca po forumih in internetu.
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+2
3 1
slayer2
08. 08. 2026 19.23
Ahahahahaha,ne vejo več kako bi pritisnili in v slabi luči prikazali Rusijo!!! Patetično do amena!!!
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-1
6 7
Yarmouth lad
08. 08. 2026 19.52
Ja, Putin je clovek, ki bi moral dati intervju za Jano, izdati svoj recept za boršč, pokazati svojo zeno ,otroke. Do ricina s srcem kot mati tereza....
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+1
3 2
anatomija
08. 08. 2026 20.43
Naj se še tako trudijo ne najdejo luči na tem mafijskem ozemlju
Odgovori
+2
3 1
NIKI 2
08. 08. 2026 19.14
Lahko pa si preberete operacija Feniks 1972 je kar podrobno opisano. Takšni so pač padli za svobodo. Ustaši se še do današnjega dne niso pomirili pa čeprav imajo Hrvati svojo državo . Mogoče se jim zdi da je premajhna ???
Odgovori
+1
3 2
Opazujemvas007
08. 08. 2026 18.40
Nič ne razumete, takšni članki so z namenom in točno določenim napisani, s tem se pro ruske plačance ali uporabne id..ote identificira, ki delajo načrtno proti državi v korist druge države.Avstrija je gnezdo in center ruske špijunaže, mi pa nismo daleč. Saj tudi v naši državi imamo mnogo takšnih, predvsem državljanov iz nekdanjih republik bivše Juge, pa tudi nekateri naši niso imuni na to in tega ni malo. Nekateri so plačani, nekateri pa samo kot sem napisal uporabni id...ioti.
Odgovori
-1
6 7
slayer2
08. 08. 2026 19.24
Mi te opazujemo,pa to!!!
Odgovori
-3
2 5
Yarmouth lad
08. 08. 2026 19.53
Ne ti si preneumen, da bi te risi uporabli. Pises nebuloze kar tako, ker nimas kaj pametnega delat, dokler ne gres na obisk svojim v Vranje...
Odgovori
+1
3 2
bandit1
08. 08. 2026 18.34
A pridejo tudi k nam? samo vprašam ker mam nekaj znancev za tja.
Odgovori
-1
1 2
brabusednet
08. 08. 2026 18.33
Rusi gredo nazaj v Stanilizem.Naši levičarji bi pa v udbo Titoizem.Vidimo,kaj počno levičarji z Muserjovo na čelu.
Odgovori
-8
4 12
galeon
08. 08. 2026 18.28
Huraaaaaaaaaaaaaa.
Odgovori
+2
4 2
NIKI 2
08. 08. 2026 18.23
Pa še ena primerjava z bivšo JUGO kakšna represija je bila koliko so jih pobili in ne vem kaj še vse. Mogoče res leta 45 - 46 takrat so tudi Francozi pospravili vse svoje Kvislinge pod rušo in nikomer nič. Sem 59 letnik nisem bil najbolj priden pa tudi ne najbolj žleht smo pa vpičili marsikatero lumparijo in včasih so nas tudi dobili ampak smo se stalno dokaj poceni zmazali. res pa je da se nismo ubadali z politiko nismo bili člani ZK kod Janez in še marsikateri njegov oproda. Verjetno so pa res imeli kakšne težave posamezniki kateri so bili razočarani da ni Dolfa zmagal. Spomnim se tudi incidenta sicer na Hrvaški strani okoli Višnjice in Trakoščana ko je prišla cela ekipa Ustašev oboroženih in so mislili sprožit vse ljudsko vstajo pa so jih vse polovili . Starejši se še sigurno tega spomnijo.
Odgovori
+6
9 3
kritika1
08. 08. 2026 18.21
To je pa tako kot naš RTV!
Odgovori
+2
3 1
2mt8
08. 08. 2026 18.16
Rusija je že mimo, Kitajska je gospodarsko in vojaško že daleč pred Rusijo in diha za ovratnik ZDA
Odgovori
+1
5 4
Glavni_Baja 1
08. 08. 2026 18.27
o, pozdravljen mladenič z novim električnim renault twingom! ⚡🚗 ali si že ujel kakšno žensko z njim 🤣😅😂🤣
Odgovori
+0
4 4
Yarmouth lad
08. 08. 2026 19.54
Oj, pa ti? Kako ti gre z neurejeno brado, pauhom in mastnimi lasmi? 😁
Odgovori
-1
1 2
anatomija
08. 08. 2026 20.46
Baja tebi v fičota še ovco ne uspe spravit kaj šele žensko .
Odgovori
+2
2 0
NIKI 2
08. 08. 2026 18.08
V drugih državah so pa varnostne službe OVČKE samo poglejte kaj dela MOSAD ali pa SBU v Ukrajini tudi ZDA in Kitajci nič ne zaostajajo tako da vse to je pač mešanje D...a !!!
Odgovori
+6
8 2
kritika1
08. 08. 2026 18.26
Razlike so ogromne. V ZDA CIA niti približno nima take moči kot FSB v Rusiji. Poleg tega je v ZDA sistem naravnan tako, da ustvarja neke vrste rivalstvo med službami kar preprečuje prevlado ene nad drugo. Kitajska nič posebnega, enako kot Rusija. Obe državi izhajata iz podobne zgodovinske podlage in enopartijskega sistema. Kitajci so v gospodarstvu uvedli nekaj inštrumentov tržne ekonomije, politično pa so še vedno v enopartijskem sistemu z razliko od Rusije, ki je kako prešla v novo obdobje demokracije a ostaja v principu enopartijski sitem, kjer FSB igra eno ključnih vlog. MOSAD, ja tu je zgodba dejansko povsem drugačna. Je dejansko klasična obveščevalna služba, ki ima osrednjo nalogo zaščito Izraela in njegovih vitalnih interesov. MOSAD ni nad državo, parlamentom, kot je to v Rusiji ali Kitajski. To je bistvo vsega.
Odgovori
+0
4 4
slayer2
08. 08. 2026 19.26
Pojma o pojmu nimaš!!!
Odgovori
-2
1 3
Tomaž Hacin
08. 08. 2026 18.03
To je nekako tako kot je bilo v 2.svetovni vojni pri Hitlerju. Ta je pa drugi Hitler,ker je videl da ko vo enkrat umrel, še vedno bodo pisali in predvajali filme o njemu, začutil je nesmrtnost.
Odgovori
-3
3 6
nelevnedesen
08. 08. 2026 17.45
A je v vimi britaniji ali ne.čini drugače? Če nisi na pravi strani greš v zapor.
Odgovori
-2
4 6
Glavni_Baja 1
08. 08. 2026 17.57
ej mladenić, kaj se dogaja s tabo zadnje čase? same pravljice pišeš 😁🦾🥂🍻
Odgovori
-3
2 5
Dr Dre
08. 08. 2026 17.41
Elite v 🇷🇺 so šokirane, moški na ulicah enako, ker hih ne lovijo, kot v 🇺🇦. Le elite v 🇺🇦 so na varnem. 🇺🇦 elite delijo milijarde med ljudi, sicer o tem ni dokaza a bo že držalo, ker 🇺🇦 je vrh vrhov.
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-1
4 5
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