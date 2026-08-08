'Nihče ne ve, kdo bo naslednji na vrsti'

"FSB je postal upravljavec države," je za Bloomberg ocenil ruski politolog Andrej Kolesnikov. Podobno opozarja sociologinja Ella Paneyakh iz centra New Eurasian Strategies Centre. Kot pravi, v Rusiji vlada ozračje negotovosti in strahu. "Ljudje se bojijo, ker nihče ne ve, po koga bodo prišli naslednjič." Razmah moči naj bi se zgodil, ker je ruski predsednik Vladimir Putin v preteklosti ohranjal ravnotežje med različnimi političnimi in varnostnimi centri moči. Po začetku vojne v Ukrajini pa naj bi se vse bolj opiral predvsem na predstavnike varnostnih služb in zagovornike trdega pristopa. Ob tem naj bi se zmanjševal vpliv "civilnih politikov", med drugim Sergeja Kirijenka, enega ključnih strategov Kremlja za notranjo politiko.

V ospredju posebni oddelek FSB

Posebej velik vpliv naj bi pridobival drugi oddelek FSB, pristojen za boj proti terorizmu in zaščito ustavne ureditve. Ta enota naj bi delovala skoraj brez učinkovitega nadzora in imela pomembno vlogo pri pregonu političnih nasprotnikov ter nadzoru gospodarstva. Med drugim naj bi prav ta oddelek stal za terorističnimi obtožbami proti ustanovitelju aplikacije Telegram Pavlu Durovu, s katerimi naj bi želeli pridobiti večji vpliv nad priljubljeno komunikacijsko platformo. Po navedbah virov naj bi bili pod pritiskom tudi številni gospodarstveniki, katerih premoženje se nato prenaša na osebe, zveste oblasti.

Vladimir Putin FOTO: AP

General z neposrednim dostopom do Putina

Močni oddelek vodi generalpolkovnik Aleksej Sedov, eden Putinovih dolgoletnih sodelavcev, ki ga vodi že od leta 2006. Bloomberg poroča, da ima Sedov neposreden dostop do predsednika in velja za enega glavnih zagovornikov omejevanja mobilnega interneta. Prav izklopi mobilnega interneta so v zadnjih mesecih povzročili precejšnje nezadovoljstvo med prebivalci, saj so prizadeli tudi Moskvo.

Opozicija: FSB utrjuje svojo moč

Kritiki ruskih oblasti posamezne pripadnike istega oddelka povezujejo tudi z zastrupitvami opozicijskih politikov Alekseja Navalnega in Vladimirja Kara-Murze, čeprav uradnih sodnih ugotovitev o tem ni. Ob tem pa naj bi FSB pred septembrskimi volitvami v državno dumo okrepil tudi aktivnosti proti opoziciji, da bi preprečil morebitno krepitev njenih političnih položajev.

Vojna zmanjšuje podporo

Po drugi strani pa je vse skupaj tudi voda na mlin Kremlja, ki pritisk na vse okoli sebe povečuje tudi zaradi razmer na bojišču in gospodarskih težav. Ukrajinski napadi vse pogosteje segajo globoko na rusko ozemlje, gospodarstvo pa obremenjujejo visoke obrestne mere. Po raziskavi neodvisnega moskovskega centra Levada zdaj le še polovica Rusov verjame, da bo invazija na Ukrajino uspešna. To je skoraj petino manj kot pred letom dni. Po ocenah analitikov naj bi prav zaradi vojaških in gospodarskih težav ruske oblasti vse bolj posegale po represivnih ukrepih, s katerimi skušajo utrditi notranji nadzor in ohraniti politično stabilnost.