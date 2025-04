Nihče ni varen pred ameriškimi carinami, niti pingvini

Na Trumpovem seznamu so se znašli tudi Kokosovi (Keelingovi) otoki, Božični otok in otok Norfolk. Vsi otoki so avstralska ozemlja.

Otok Norfolk je prejel 29-odstotno carino. "Nisem povsem prepričan, da je otok trgovinski tekmec ogromnemu ameriškemu gospodarstvu, vendar to samo kaže na to, da nikjer na svetu nisi varen pred (ameriškimi, op. a.) carinami," je komentiral avstralski premier Anthony Albanese .

Podatki o izvozu z otoka Heard in otočja McDonald so še bolj nenavadni. Kot rečeno, na otokih ne živi nihče, prav tako ni nobenih zgradb. Kljub temu pa so ZDA po podatkih Svetovne banke leta 2022 od tam uvozile za 1,4 milijona ameriških dolarjev (1,28 milijona evrov) izdelkov. Katerih, ni jasno. Guardian je za komentar prosil Belo hišo in avstralske oblasti, a še ni prejel odgovorov.