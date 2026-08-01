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'Nihče ni vstopil na celinsko ozemlje', vrnili že več kot 48.000 migrantov

Ceuta, 01. 08. 2026 08.12 pred 8 minutami 3 min branja 3

Avtor:
M.P.
Vdor migrantov v Ceuto

Prihod tisočev ljudi iz Maroka na mejo s Ceuto je zaostril migracijsko krizo. Osrednja vlada je za zagotavljanje varnosti na območje napotila oborožene sile, z Marokom pa sklenila dogovor o nujni izročitvi tistih, ki so vstopili nezakonito. V petek so tako v to afriško državo že vrnili več kot 48.000 migrantov. Vsaj 57 ljudi pa je med poskusom prihoda v špansko eksklavo umrlo. EU je medtem v petek sporočila, da "niti ena oseba, ki je v zadnjih dveh dneh iz Maroka prišla v Ceuto, ni vstopila na celinsko ozemlje Unije".

V zadnjih dneh je v špansko eksklavo na severu Afrike Ceuto po podatkih osrednje španske vlade vdrlo 50.000 migrantov, po podatkih oblasti v Ceuti pa 60.000 migrantov. A kot poroča portal RTVE.es, so jih oblasti že v petek v Maroko uspešno vrnile več kot 48.000. Vsaj 57 ljudi je umrlo na morju, ko so poskušali doseči španska tla.

Kljub temu so tudi v noči na soboto številni poskušali prestopiti mejo in stopiti na ozemlje, ki jim predstavlja Evropo in boljše življenje. Napetosti so se pojavile tudi v drugi španski eksklavi Melilla, ko je večje število ljudi poskušalo preskočiti ograjo, vsaj 15 osebam je ponoči tudi uspelo stopiti na ozemlje tega mesta.

Mejni prehod Beni Enzar medtem ostaja zaprt, potem ko so poskusi nezakonitega vstopa preprečili načrtovano ponovno odprtje glavnega mejnega prehoda med Melillo in Marokom. Maroški potniki, ki so v petek zvečer načrtovali potovanje s trajektom med pristaniščem Motril (Granada) in Melillo, se tako zaradi omejenega dostopa niso mogli vkrcati.

Po navedbah virov iz civilne garde, ki so govorili za EFE, je vkrcanje sicer možno le za tiste, ki lahko dokažejo svoje prebivališče v Melilli, imajo špansko državljanstvo ali gredo na obisk k družinskim članom, ki prebivajo v avtonomnem mestu.

V Maroku zaradi več kaznivih dejanj aretirali 70 oseb

Incident se je sinoči zgodil tudi pred Začasnim centrom za pridržanje priseljencev (CETI), ko je skupina več deset migrantov skušala vdreti v objekt. Posredovala je policija, saj je skupina ljudi, ki so taborili zunaj, podrla del ograje.

Nacionalna policija je vzpostavila varnostni kordon okoli glavnega vhoda v CETI, potem ko je odkrila, da zunaj živi več kot 500 ljudi, ki čakajo na vstop. Stanovalci v centru so morali medtem ostati v svojih sobah, da bi se izognili spopadom s tistimi, ki so poskušali vdreti. V zadnjih urah je CETI iz humanitarnih razlogov dovolil vstop le ženskam in dekletom.

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V maroškem mestu Castillejos so v zadnjih urah zaradi domnevne vpletenosti v nasilne izgrede aretirali 70 ljudi. Pridržane preiskujejo zaradi kaznivih dejanj, povezanih s poskusom umora, požigom in poškodovanjem javne in zasebne lastnine, so povedali viri blizu preiskave, ki so govorili za EFE. Obtožbe izhajajo iz spopadov, ki so se zgodili v zgodnjih jutranjih urah v petek v Fnidequ (Castillejos), kjer so se manjšinske skupine spopadle z maroškimi varnostnimi silami in zažgale več vozil.

Eden od maroških migrantov je bil v petek zvečer v Ceuti poškodovan, potem ko ga je zabodel drug migrant, s katerim se je prepiral na ulici. Po navedbah policijskih virov se je incident zgodil v bližini javne šole Andrés Manjón, ko sta se sprli dve osebi, ki sta nezakonito vstopili v mesto. Eden od migrantov je zabodel svojega rojaka, ki so ga morali odpeljati v univerzitetno bolnišnico. Napadalec je pobegnil, preden je prispela policija.

'Kršitev ozemeljske celovitosti'

Španski predsednik vlade Pedro Sánchez je v petek v spremstvu notranjega ministra Fernanda Grande-Marlaske odpotoval v Ceuto, kjer se je srečal s predstavniki državnih varnostnih sil in korpusa, predsednikom avtonomnega mesta Jesúsom Vivasom in drugimi političnimi organi ter organi za pomoč migrantom. Po sestanku je poudaril, da vdor migrantov predstavlja "kršitev španske ozemeljske celovitosti".

Evropski komisar za notranje zadeve in migracije Magnus Brunner pa se je v petek pogovoril s španskim zunanjim ministrom Joséjem Manuelom Albaresom in kasneje zagotovil, da "niti ena oseba, ki je v zadnjih dveh dneh prečkala mejo v Ceuto iz Maroka, ni vstopila na celinsko ozemlje Evropske unije". "Niti ena oseba ni prečkala meje celinske EU. Ostali bomo v tesnem stiku in komuniciramo z ministri po vsej Evropi," je dejal v kratkem sporočilu na družbenem mediju.

Italija je medtem v petek zvečer sporočila, da zaradi velikega navala migrantov na špansko eksklavo Ceuta začasno prekinja schengenski dogovor s Španijo. Francija pa je okrepila nadzor na francosko-španski meji.

ceuta španija maroko migranti

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KOMENTARJI3

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čebelinko
01. 08. 2026 09.25
Pravilno, bravo Španija! Pri nas bi politiki stisnili rep med noge in bi jih vse namestili v stanovanja.
Odgovori
+1
1 0
Slovenska pomlad
01. 08. 2026 09.23
Zakaj si Španija lasti ozemlja v Afriki je pravo vprašanje.
Odgovori
+1
1 0
vlahov
01. 08. 2026 09.06
Dobra vest iz Španije. Vseeno menim , da zaradi nezakonitih prehodov meje Španija ne sodi v EU .
Odgovori
+4
5 1
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