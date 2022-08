'Nihče normalen ne bi uzakonil privatizacije plaž'

Na Hrvaškem še vedno dviguje prah novi predlog zakona o pomorskem dobrem in pristaniščih, ki po mnenju kritikov odpira tudi možnost zaračunavanja dostopa do plaž po vsej obali in otokih. Toda hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković poskuša javnost pomiriti in zatrjuje, da ne gre za privatizacijo plaž ter da "nihče normalen tega ne bi storil".

Društvo Pokret otoka je pred dnevi na predsednika vlade Republike Hrvaške Andreja Plenkovića, ministra za pomorstvo, morje in infrastrukturo Olega Butkovića in državnega sekretarja na tem ministrstvu Josipa Bilavera naslovilo odprto pismo, v katerem je opozorilo, da so ob pregledu novega predloga zakona o pomorskem dobrem in pristaniščih izjemno zaskrbljeni zaradi morebitnega omejevanja uporabe pomorskega dobrega, predvsem v delu, ki se nanaša na plaže. Hrvaška vlada sedaj odgovarja, da so takšni strahovi "odveč".

icon-expand Primošten FOTO: Dreamstime

Minister Butković je povedal, da namen zakona nikakor ni privatizacija pomorskega dobrega ali preprečevanje dostopanja do morja državljanom. Zatrdil je tudi, da "ni govora o tem, da bi zakon omogočil zlorabo pomorskega dobrega". Butković se je hkrati tudi zavzel za sprejetje zakona do konca leta, pri tem pa navedel, da sta zakon in reforma pomorstva hkrati tudi pogoj za črpanje sredstev za okrevanje in odpornost. Pri tem je tudi poudaril, da predlog zakona še ni v javni razpravi ter da gre le za načrt delovne skupine, ki jo sestavljajo strokovnjaki iz pomorstva, predstavniki ministrstva in državnega odvetništva. Minister je opozoril, da je bila storjena škoda s tem, ko je vsebina predloga zakona prišla v javnost. "Prišlo je do napačnih interpretacij s strani določenih ljudi, ki v zadnjih dneh zlorabljajo načrt tega zakona in govorijo o tem, da se bodo plaže ograjevale, privatizirale in podobno. O tem ni govora."