"To je prizadelo moj ponos. Ničesar nisem naredila narobe, vendar me je mož ves čas žalil," je dejala. "Tega nisem mogla več prenašati, zato sem vzela tablete in poskušala narediti samomor." Na srečo so jo pravočasno odpeljali v bolnišnico in zato je preživela. "Nikoli ne bom pozabila teh temačnih dni. V tem obdobju sem izgubila 20 kilogramov."

To v Iranu ni redkost. Ko se ženske zaročijo, jih gre veliko k zdravniku, kjer opravijo test, ki dokazuje, da še nikoli niso imele spolnih odnosov. Po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije je testiranje deviškosti neetično in nima nobene strokovne podlage.

"Pretentala si me, da sem se poročil s tabo, saj nisi devica. Nihče se ne bi poročil s tabo, če bi poznal resnico." To je ženi Maryam rekel mož, potem ko sta prvič imela spolni odnos.

Vse več pozivov k odpravi te prakse

Zgodba Maryam je zgodba številnih žensk v Iranu. Biti devica pred poroko je za mnoga dekleta in njihove družine še vedno ključnega pomena. Gre za vrednoto, ki je globoko zakoreninjena v kulturni konservativnosti, poroča BBC.

V zadnjem času pa se je to začelo spreminjati. Ženske in moški po vsej državi se borijo za odpravo testiranja deviškosti.

Novembra lani je spletna peticija v enem mesecu prejela skoraj 25000 podpisov. To je bilo prvič, da se je v Iranu toliko ljudi odkrito uprlo testiranju deviškosti.

"To je ponižujoče in krši zasebnost," pravi Neda. Ko je bila 17-letna študentka v Teheranu, je izgubila nedolžnost s svojim fantom. "Bila sem panična in prestrašena. Kaj bi se zgodilo, če bi to izvedela moja družina?"

Neda se je zato odločila, da si s kirurškim posegom zašije himen. Ta postopek tehnično ni nezakonit, vendar ima tam nevarne družbene posledice, zato ga nobena bolnišnica ne želi opraviti, zato je Neda poiskala zasebno kliniko, ki je poseg opravila na skrivaj - za visoko ceno. "Porabila sem vse prihranke. Prodati sem morala svoj prenosni računalnik, mobilni telefon in zlati nakit," pravi. Podpisala je tudi dokument, s katerim je prevzela polno odgovornost, če bi pri posegu šlo kaj narobe. Postopek je trajal približno 40 minut, vendar bo za okrevanje potrebnih več tednov.

"Trpela sem velike bolečine in nisem mogla premikati nog." Celotno zadevo je skrivala pred starši.

Na koncu se je izkazalo, da je bilo to, kar je prestala, zaman. Leto pozneje je spoznala nekoga, ki se je želel poročiti z njo. Ko pa sta imela spolni odnos, ni krvavela. Postopek je bil neuspešen. "Moj fant me je obtožil laganja in me zapustil."

Pritisk družine

Kljub temu, da je Svetovna zdravstvena organizacija obsodila testiranje deviškosti kot neetično in brez vsake strokovne podlage, se ta praksa še vedno izvaja v več državah, vključno z Indonezijo, Irakom in Turčijo.

Iranska zdravstvena organizacija trdi, da testiranje deviškosti izvajajo le v posebnih okoliščinah, kot so sodni primeri in obtožbe posilstva.

Vendar pa še vedno večino prošenj za dokazilo o deviškosti vložijo pari, ki se nameravajo poročiti. Zato se, pogosto v spremstvu mater, obračajo na zasebne klinike.

Ginekolog ali babica opravita test in izdata potrdilo. V njem je navedeno ime in priimek ženske, ime njenega očeta, njena osebna izkaznica in včasih tudi njena fotografija. V dokazilu je opisano stanje njene maternične sluznice, in če je dekle devica, se na koncu navede izjava: "To dekle je devica."

V bolj konservativnih družinah dokument podpišeta dve priči - običajno je ena od njih mati.

Dr. Fariba že vrsto let izdaja dokazila. Priznava, da je to ponižujoča praksa, vendar verjame, da pomaga številnim ženskam. "Družine izvajajo pritisk. Včasih zato za par lažem. Če sta pred poroko že imela spolni odnos, bom pred njunima družinama rekla, da je ženska še devica."

Toda za mnoge moške je poroka z devico še vedno temeljnega pomena.