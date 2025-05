'Nihče živ ni pobegnil s poti smrti'

Ob tem dojaja, da so tisti, ki širijo informacije o njegovi bolezni "opravljivci brez poguma" , ki se v tujini "skrivajo kot miši" .

"Vse pogosteje slišim govorice o svoji bolezni. Pravijo, da umiram in da mi ni ostalo veliko časa. Prvič, bolezen in smrt sta pot vsakega človeka. Nihče živ se tej poti ni izognil. Drugič, niti bolezen niti grožnje ne skrajšajo življenja. Njegovo trajanje določa le tisti, ki je v tebe vdihnil dah življenja," pravi videoposnetek.

Ramazan Kadirov je objavil videoposnetek, v katerem odgovarja na navedbe, da je hudo bolan in da so mu dnevi šteti, poroča net.hr .

"Če mi je usojeno živeti 50, 60 ali 70 let, bom živel tako dolgo, kot mi je usojeno – in nihče mi ne bo vzel niti enega dneva," dodaja v videu.

Vse to se nanaša na članek v ruskem časniku Novaja Gazeta, ki je, sklicujoč se na vire, poročal, da se je njegovo zdravstveno stanje zelo poslabšalo, to pa da ustvarja nove scenarije za možno spremembo čečenskega vodstva.

Po poročanju ruskega portala Kadirov trpi za nekrozo trebušne slinavke – resno diagnozo, ki, kot pravijo, ne pušča možnosti za okrevanje.

Nekroza ali vnetje trebušne slinavke je stanje, pri katerem tkivo trebušne slinavke odmre, najpogosteje zaradi vnetnega procesa, ki je izjemno agresiven in se lahko hitro širi. Smrtnost je v hujših primerih lahko izjemno visoka, zlasti če pride do sepse ali odpovedi več organov. Preživetje je odvisno od hitrosti diagnoze, pravočasnega zdravljenja in splošnega zdravstvenega stanja bolnika.