Nika Kovač je za en dan prevzela Instagram profil Baracka Obame

Na Instagramu nekdanjega ameriškega predsednika je predstavila kampanjo My Voice, My Choice, v sklopu katere zbirajo podpise za varno in dostopno umetno prekinitev nosečnosti v Evropi. Gibanju se je pridružilo več kot 100 organizacij iz cele Evrope.

Kot je zapisala v prvi objavi na profilu nekdanjega predsednika, upa, da bo zgodba "skupine deklet iz Slovenije, ki so se odločile spremeniti svet, navdihnila tudi druge". Kot je še dodala, so s svojimi aktivnostmi združili ljudi različnih starosti, veroizpovedi in političnih prepričanj. Kampanjo My Voice, My Choice, s katero so po besedah Kovačeve blizu cilja milijon podpisov, podpirajo različni podporniki, od starih staršev, študentov, do ljudi, ki v nedeljo zahajajo v cerkev. "Vsak od njih mi daje upanje, ki ga v teh dneh potrebujemo bolj, kot kadar koli prej," je zapisala.

Kovačeva bo z Obramo, ki ima na Instagramu več kot 36 milijonov sledilcev, nastopila tudi na dogodku 'Democracy forum' (Form za demokracijo), ki bo potekal v Chicagu. Osrednja tema bo grajenje skupnosti in pluralizem.