Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

'Nikoli nisem letela z njegovim letalom, obiskala njegovega otoka, domov ali pisarn'

New York, 26. 02. 2026 20.30 pred 1 uro 4 min branja 17

Avtor:
Ti.Š. STA
Hillary Clinton je v okviru preiskave Epsteina le stopila pred poslance Predstavniškega doma.

Nekdanja prva dama ZDA Hillary Clinton je stopila pred ameriški kongresni odbor za vladni nadzor glede povezav s pokojnim obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. Vnovič je zagotovila, da ni vedela nič o kriminalnih dejavnostih Epsteina in njegove sodelavke Ghislaine Maxwell. Njeno pričanje sicer poteka za zaprtimi vrati v umetniškem centru Chappaque v zvezni državi New York, kamor so za ta namen pripotovali člani odbora.

Nekdanja ameriška prva dama, zunanja ministrica in državna sekretarka Hillary Clinton se je v pričanju, ki poteka za zaprtimi vrati, soočila z nadzornim odborom predstavniškega doma v okviru preiskave pokojnega obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina.

V uvodni izjavi je dejala, da se ne spomni, da bi Epsteina sploh kdaj srečala, in da je z njegovo nekdanjo sodelavko Ghislaine Maxwell komunicirala le nekajkrat. "Kot sem dejali že 13. januarja, v izjavi pod prisego, nisem imela pojma o njunih kriminalnih dejavnostih. Nikoli nisem letela z njegovim letalom, ali obiskala njegovega otoka, domov ali pisarn. K temu nimam kaj dodati," je povedala.

Zaslišanje je bilo vmes sicer za nekaj časa prekinjeno, potem ko je predstavnica republikancev Lauren Boebert konservativnemu YouTuberju Bennyju Johnsonu poslala fotografijo Clintonove, ta pa jo je objavil na družbenem omrežju X in pripisal "Clintonova ni videti vesela".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Če ta odbor resnično želi izvedeti resnico o Epsteinovih kaznivih dejanjih trgovine z ljudmi, se ne bi zanašal na odgovore službe za odnose sedanjega predsednika (Donalda Trumpa) glede njegove vpletenosti, temveč bi ga neposredno pod prisego povprašal, zakaj se njegovo ime v dosjejih pojavi desettisočkrat," pa je še pred zaslišanjem sporočila v izjavi za javnost.

Hillary Clinton je v okviru preiskave Epsteina le stopila pred poslance Predstavniškega doma.
Hillary Clinton je v okviru preiskave Epsteina le stopila pred poslance Predstavniškega doma.
FOTO: AP

Clintonovo so na zaslišanje pospremili odvetniki, ki so do zadnjega natačno proučevali podrobnosti o tem, katera področja bi lahko bila med pričanjem zajeta. Kot je za CNN razkril vir blizu odboru, se vprašanja o povezavah z Epsteinom nanašajo na pet tematskih področij: domnevno pomanjkljivo vodenje preiskave glede Epsteina in Maxwellove, okoliščine in preiskava Epsteinove smrti leta 2019, način, kako bi se zvezna vlada lahko učinkoviteje borila proti trgovini z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja, kako sta si Epstein in Maxwellova prizadevala pridobiti naklonjenost vplivnih ljudi za zaščito svojih nezakonitih dejavnosti, ter morebitne kršitve etičnih meril uradnikov in predstavnikov oblasti.

Preberi še Nepričakovan zasuk: zakonca Clinton na zaslišanje glede Epsteina

Republikanci sicer že ves čas vztrajajo, da je njeno pričanje ključnega pomena za preiskavo, medtem ko demokrati trdijo, da je obsedenost njihovih kolegov z zakoncema Clinton zgolj politična.

Pred poslance je Clintonova stopila kljub odločnemu nasprotovanju zaslišanju, ki sta ga zakonca označila za zaroto, ki da so jo republikanci skovali proti njima. Na sodelovanje je nato vendarle pristala, a želela, da je njeno pričanje javno.

"Želim, da bi z vsemi ravnali enako, kar pa ne velja zame in za mojega moža. Drugi, ki so jih pozvali k pričanju, so izjave lahko podali pod prisego pisno. To sva jim ponudila tudi midva," je Clintonova v začetku februarja dejala za BBC. "Zakaj naju želijo vplesti v to? Da bi preusmerili pozornost od perdsednika Trumpa. Ni tako zapleteno," je dodala.

Podobno je izpostavila tudi danes. "Ta instituacionalni polom je zasnovan tako, da ščiti eno politično stran in enega politika, namesto da bi iskala resnico in pravico za žrtve, pa tudi za javnost, ki želi priti do dna tej zadevi. Srce se mi para za žrtve in besna sem v njihovem imenu."

Fotografije iz Epsteinovih dosjejev
Fotografije iz Epsteinovih dosjejev
FOTO: AP

Jutri bo pred odborom zaslišan še njen soprog, nekdanji demokratski predsednik in državni sekretar ZDA Bill Clinton. To bo sploh prvič, da bo nekdanji ameriški predsednik prisiljen nastopiti kot priča v kongresni preiskavi. Obe zaslišanji bosta posneti in prepisani, predstavniki obeh političnih polov pa jima bodo lahko zastavljali vprašanja, poroča CNN.

Nekdanji ameriški predsenik Bill Clinton je bil pri pokojnem milijarderju tudi gost na zasebnem letalu. (Fotografija je iz Epsteinovih dosjejev)
Nekdanji ameriški predsenik Bill Clinton je bil pri pokojnem milijarderju tudi gost na zasebnem letalu. (Fotografija je iz Epsteinovih dosjejev)
FOTO: AP

Do zaslišanja zakoncev Clinton tako prihaja po več mesecih pogajanj s kongresnim odborom. Clintonova sta si premislila v zadnjem trenutku, potem ko je predstavniški dom ameriškega kongresa napovedal glasovanje o resoluciji, s katero bi ju obtožili zaničevanja kongresa, ker se nista hotela odzvati na vabilo na zaslišanje.

Zakonca sta hotela javno zaslišanje, nakar so sprejeli kompromis, da bo zaslišanje potekalo za zaprtimi vrati, po posvetovanju z odvetniki obeh strani pa bosta lahko sama sproti objavljala vsebino, kar bodo lahko počeli tudi člani odbora.

Zaslišanje v Chappaqui v New Yorku je vrhunec burnega boja Clintonovih glede pričanja v primeru, ki sta ga označila za republikansko zaroto proti njima. Udeležbo sta sprva odločno zavračala, nato pa na zaslišanje pristala in obenem zahtevala, da je javno.

Oba zanikata, da bi vedela za Epsteinova kazniva dejanja

Odvetnik Clintonovih David Kendall že več tednov trdi, da par nima nobenih informacij, ki bi bile pomembne za preiskavo odbora o ravnanju zvezne vlade v preiskavah Epsteina in Maxwell. Tudi predstavnik za odnose z javnostmi nekdanjega ameriškega predsednika je večkrat dejal, da je Clinton stike z Epsteinom prekinil že pred njegovo aretacijo, ter da ni vedel za njegovo početje.

CNN medtem poroča, da je Clinton najmanj 16-krat potoval z Epsteinovim zasebnim letalom, v dosjejih, ki jih je objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje pa da so fotografije nekdanjega predsednika z ženskami v masažni kadi.

Epsteinove žrtve Clintonovih sicer niso obsodile zlorab, a poudarjajo, da je pričanje nekdanjega prvega para ZDA za preiskavo pomembno.

Preberi še Zakonca Clinton zavrnila zaslišanje pred kongresom v zadevi Epstein

Epstein je v preteklosti tako kot drugi bogataši v ZDA pomagal financirati volilne kampanje politikov obeh strank, vključno s kampanjo Billa Clintona. V objavljenih Epsteinovih dosjejih se ime Clintonovih pogosto pojavlja, a še zdaleč ne tako pogosto kot ime Donalda Trumpa.

Demokrati ministrstvo za pravosodje obtožujejo, da je pred objavo skrilo dokumente, ki navajajo nepotrjene trditve ženske, da jo je Trump posilil kot mladoletnico.

Predsednik odbora James Comer je novinarjem pred začetkom zaslišanja Hillary Clinton dopustil možnost, da bodo nanj poklicali tudi sedanjega ministra za trgovino Howarda Lutnicka. Ta je javno trdil, da je z Epsteinom prekinil vse stike po njegovi prvi obsodbi za siljenje mladoletnic v prostitucijo, vendar so ga objavljeni dosjeji prisilili v priznanje, da je veliko kasneje celo z družino počitnikoval na zloglasnem Epsteinovem otoku v Karibih.

zaslišanje pričanje Hillary Clinton Bill Clinton Jeffrey Epstein

'Kritična raven' osebja, ki spominja na operacijo Polnočno kladivo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
asdfghjklč
26. 02. 2026 21.56
njej bi se dalo verjeti, njemu ne .. ampak mene ta dva niti malo ne zanimata ... sta zgodovina ... mene zanimata trump in epstein ...
Odgovori
0 0
proofreader
26. 02. 2026 21.54
Monika L. pošilja pozdrave Billu in Hillary.
Odgovori
+1
1 0
SLOVENSKI CHATGPT
26. 02. 2026 21.53
Prdofili. Trump pa najvecji.
Odgovori
0 0
YouRangMyLord
26. 02. 2026 21.42
Ma zagotovo ni.. Njen možiček pa je. Ker ve, kakšna je.
Odgovori
+1
1 0
300 let do specialista
26. 02. 2026 21.37
Glavna satanistka, "dobrotnica" iz balkanskih vojn.
Odgovori
+4
4 0
rdeča petokraka
26. 02. 2026 21.18
Lažnivka!
Odgovori
+6
6 0
2mt8
26. 02. 2026 21.04
Nikoli nisem letela s Smodiševim letalom...ker ga sploh nima.
Odgovori
+6
6 0
Pamir
26. 02. 2026 21.15
Mogoeče z letalom sds župana, tudi ne , on samo leta za fantki.
Odgovori
-4
1 5
DasaizDalasa
26. 02. 2026 21.02
Hillaryja bo morala malo na posodobitev izgleda.
Odgovori
+7
7 0
bohinj je zakon
26. 02. 2026 20.53
Kot profi psiholog povem: pogledal njen fris in ugotovim: laže, laže. Tako kot njen mož. To sta isprijena lažnivca, predatorja, ki jim je slučajno celo uspelo voditi najmočnejšo državo na svetu.
Odgovori
+11
13 2
Apostol1
26. 02. 2026 21.36
bohinj je zakon...... Kaj pa praviš kot profi za Oranžnega , ki mu je tudi slučajno ali pa še celo s prevaro uspelo da vodi najbolj morilsko državo na svetu. V glavnem tudi ti si enakovreden tej oznaki , ki si jo nalepil Hilary in Billu Clintonu.
Odgovori
-1
0 1
M_teoretik
26. 02. 2026 20.49
Pred smrtjo Epsteina, preden so ugasnile kamere se je videlo nekoga oranžnega!?
Odgovori
-2
3 5
asdfghjklč
26. 02. 2026 21.58
komu mar .. smrt si je tako ali tako zaslužil ... naravno ali s pomočjo ... povedal itak ne bi veliko ali nič. Bolj me zanima kaj trumpeta skriva ...
Odgovori
0 0
biggie33
26. 02. 2026 20.48
Na zaslišanje na poligraf v Salvador al pa Guantanamo.. tole nekaj pred Kongresom je brez veze, škoda časa..
Odgovori
+12
12 0
ap100
26. 02. 2026 20.41
moža vabil nje pa ni hotel, grdi je bil
Odgovori
+9
10 1
MC King
26. 02. 2026 20.41
Premika ustnice, torej ..že!
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
Portal
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
zadovoljna
Portal
Tako lepa je partnerka simpatičnega Gregorja iz Kmetije
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
vizita
Portal
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
cekin
Portal
Takoj bo jasno, kdo ima finančne težave
Kako zaslužiti 4000 evrov z 22 milijoni ogledov?
Kako zaslužiti 4000 evrov z 22 milijoni ogledov?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
moskisvet
Portal
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
dominvrt
Portal
Nevarna napaka pri pospravljanju kuhinje: tako lahko trajno uničite svoje nože
S tem nikar ne hranite mačk
S tem nikar ne hranite mačk
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
okusno
Portal
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Sočno pomarančno pecivo brez moke
Sočno pomarančno pecivo brez moke
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543