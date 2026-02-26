'Nikoli nisem letela z njegovim letalom, obiskala njegovega otoka, domov ali pisarn'

Nekdanja ameriška prva dama, zunanja ministrica in državna sekretarka Hillary Clinton se je v pričanju, ki poteka za zaprtimi vrati, soočila z nadzornim odborom predstavniškega doma v okviru preiskave pokojnega obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina.
V uvodni izjavi je dejala, da se ne spomni, da bi Epsteina sploh kdaj srečala, in da je z njegovo nekdanjo sodelavko Ghislaine Maxwell komunicirala le nekajkrat. "Kot sem dejali že 13. januarja, v izjavi pod prisego, nisem imela pojma o njunih kriminalnih dejavnostih. Nikoli nisem letela z njegovim letalom, ali obiskala njegovega otoka, domov ali pisarn. K temu nimam kaj dodati," je povedala.
Zaslišanje je bilo vmes sicer za nekaj časa prekinjeno, potem ko je predstavnica republikancev Lauren Boebert konservativnemu YouTuberju Bennyju Johnsonu poslala fotografijo Clintonove, ta pa jo je objavil na družbenem omrežju X in pripisal "Clintonova ni videti vesela".
"Če ta odbor resnično želi izvedeti resnico o Epsteinovih kaznivih dejanjih trgovine z ljudmi, se ne bi zanašal na odgovore službe za odnose sedanjega predsednika (Donalda Trumpa) glede njegove vpletenosti, temveč bi ga neposredno pod prisego povprašal, zakaj se njegovo ime v dosjejih pojavi desettisočkrat," pa je še pred zaslišanjem sporočila v izjavi za javnost.
Clintonovo so na zaslišanje pospremili odvetniki, ki so do zadnjega natačno proučevali podrobnosti o tem, katera področja bi lahko bila med pričanjem zajeta. Kot je za CNN razkril vir blizu odboru, se vprašanja o povezavah z Epsteinom nanašajo na pet tematskih področij: domnevno pomanjkljivo vodenje preiskave glede Epsteina in Maxwellove, okoliščine in preiskava Epsteinove smrti leta 2019, način, kako bi se zvezna vlada lahko učinkoviteje borila proti trgovini z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja, kako sta si Epstein in Maxwellova prizadevala pridobiti naklonjenost vplivnih ljudi za zaščito svojih nezakonitih dejavnosti, ter morebitne kršitve etičnih meril uradnikov in predstavnikov oblasti.
Republikanci sicer že ves čas vztrajajo, da je njeno pričanje ključnega pomena za preiskavo, medtem ko demokrati trdijo, da je obsedenost njihovih kolegov z zakoncema Clinton zgolj politična.
"Želim, da bi z vsemi ravnali enako, kar pa ne velja zame in za mojega moža. Drugi, ki so jih pozvali k pričanju, so izjave lahko podali pod prisego pisno. To sva jim ponudila tudi midva," je Clintonova v začetku februarja dejala za BBC. "Zakaj naju želijo vplesti v to? Da bi preusmerili pozornost od perdsednika Trumpa. Ni tako zapleteno," je dodala.
Podobno je izpostavila tudi danes. "Ta instituacionalni polom je zasnovan tako, da ščiti eno politično stran in enega politika, namesto da bi iskala resnico in pravico za žrtve, pa tudi za javnost, ki želi priti do dna tej zadevi. Srce se mi para za žrtve in besna sem v njihovem imenu."
Jutri bo pred odborom zaslišan še njen soprog, nekdanji demokratski predsednik in državni sekretar ZDA Bill Clinton. To bo sploh prvič, da bo nekdanji ameriški predsednik prisiljen nastopiti kot priča v kongresni preiskavi. Obe zaslišanji bosta posneti in prepisani, predstavniki obeh političnih polov pa jima bodo lahko zastavljali vprašanja, poroča CNN.
Do zaslišanja zakoncev Clinton tako prihaja po več mesecih pogajanj s kongresnim odborom. Clintonova sta si premislila v zadnjem trenutku, potem ko je predstavniški dom ameriškega kongresa napovedal glasovanje o resoluciji, s katero bi ju obtožili zaničevanja kongresa, ker se nista hotela odzvati na vabilo na zaslišanje.
Zakonca sta hotela javno zaslišanje, nakar so sprejeli kompromis, da bo zaslišanje potekalo za zaprtimi vrati, po posvetovanju z odvetniki obeh strani pa bosta lahko sama sproti objavljala vsebino, kar bodo lahko počeli tudi člani odbora.
Oba zanikata, da bi vedela za Epsteinova kazniva dejanja
Odvetnik Clintonovih David Kendall že več tednov trdi, da par nima nobenih informacij, ki bi bile pomembne za preiskavo odbora o ravnanju zvezne vlade v preiskavah Epsteina in Maxwell. Tudi predstavnik za odnose z javnostmi nekdanjega ameriškega predsednika je večkrat dejal, da je Clinton stike z Epsteinom prekinil že pred njegovo aretacijo, ter da ni vedel za njegovo početje.
CNN medtem poroča, da je Clinton najmanj 16-krat potoval z Epsteinovim zasebnim letalom, v dosjejih, ki jih je objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje pa da so fotografije nekdanjega predsednika z ženskami v masažni kadi.
Epsteinove žrtve Clintonovih sicer niso obsodile zlorab, a poudarjajo, da je pričanje nekdanjega prvega para ZDA za preiskavo pomembno.
Epstein je v preteklosti tako kot drugi bogataši v ZDA pomagal financirati volilne kampanje politikov obeh strank, vključno s kampanjo Billa Clintona. V objavljenih Epsteinovih dosjejih se ime Clintonovih pogosto pojavlja, a še zdaleč ne tako pogosto kot ime Donalda Trumpa.
Demokrati ministrstvo za pravosodje obtožujejo, da je pred objavo skrilo dokumente, ki navajajo nepotrjene trditve ženske, da jo je Trump posilil kot mladoletnico.
Predsednik odbora James Comer je novinarjem pred začetkom zaslišanja Hillary Clinton dopustil možnost, da bodo nanj poklicali tudi sedanjega ministra za trgovino Howarda Lutnicka. Ta je javno trdil, da je z Epsteinom prekinil vse stike po njegovi prvi obsodbi za siljenje mladoletnic v prostitucijo, vendar so ga objavljeni dosjeji prisilili v priznanje, da je veliko kasneje celo z družino počitnikoval na zloglasnem Epsteinovem otoku v Karibih.
