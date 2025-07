Zagrebški župan po koncertu pripravlja dolg račun: 'Nikoli več'

"Na koncertu je bil uporabljen ustaški pozdrav, na moje veliko obžalovanje. Verjamem, da so državljani prišli zaradi domoljubja in koncerta, ne pa da bi podprli ustaški režim. Prav tako so se v središču Zagreba pele ustaške pesmi. Policija tega ni ustavila ali identificirala kršiteljev," je dejal Tomislav Tomašević in se spraševal, ali je tudi predsednik parlamenta Gordan Jandroković , ki je bil na koncertu, izgovarjal ustaški pozdrav.

"Zame kot župana je jasno kot beli dan, da je Zagreb osvobojen ustašev in da je antifašizem v ustavnih temeljih, in kot vlada se bomo borili za prepoved revizije tega režima. Nočem enačiti patriotizma s simpatijami do ustaškega režima, v demokratični Hrvaški pa je legitimno biti politično na levi, desni in sredini, in to ne pove ničesar o našem patriotizmu kot ljudeh," je dejal zagrebški župan.

Opozoril je, da bo organizatorju zaračunal vse, kar bo lahko - čiščenje Hipodroma in Bundeka, prometno signalizacijo, zaradi česar so bili zaprti mostovi in ulice. Mesto bo izstavilo podrobne račune s točnim časom in številom uporabljenih oseb, je poudaril in dodal, da so se stroški povečali tudi za državne službe in mestna podjetja.

"To je prvič, da imamo tak primer, ni prakse. Zaračunali bomo vse, kar bomo lahko," je dejal in dodal, da je bil zelo natančen glede tega, kaj je bilo na koncertu sporno, in da kritika ni bila usmerjena na vse obiskovalce.

Na vprašanje, ali je bilo mogoče vedeti, da bodo na koncertu vzklikali ustaški pozdrav, je Tomašević odgovoril: "Nismo mogli vedeti, isti izvajalec ni vzkliknil tega pozdrava na sprejemu rokometašev. Še vedno me zanima, ali je predsednik parlamenta tam ta pozdrav vrnil. Isti predsednik ni opomnil poslanca, ki je ta pozdrav danes ponovil v parlamentu."