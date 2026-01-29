Virus Nipah sproža skrb od Malezije do Bangladeša

V Zahodni Bengaliji so po poročanju BBC od decembra potrdili dva primera okužbe z virusom Nipah, oba pri zdravstvenih delavcih. Indijsko ministrstvo za zdravje je izsledilo 196 oseb, ki so bile v stiku z okuženima; vsi testi so bili negativni, stiki pa brez simptomov.
Virus Nipah se prenaša z živali na ljudi, najpogosteje s sadnimi netopirji in prašiči, možen pa je tudi prenos med ljudmi prek kontaminirane hrane ali tesnega stika. Smrtnost je zelo visoka, med 40 in 75 odstotki, cepiva ali učinkovitega zdravila trenutno ni. Inkubacijska doba traja od štiri do 14 dni, simptomi pa segajo od vročine, glavobola in bolečin v mišicah do pljučnice in v hujših primerih encefalitisa, ki je lahko usoden.
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) uvršča virus Nipah med deset najnevarnejših prioritetnih bolezni zaradi njegovega potenciala za izbruh epidemije.
Kot odziv na razmere so, kot navaja BBC, nekatere države okrepile nadzor. Tajska je začela izvajati zdravstvene preglede potnikov na treh letališčih, ki sprejemajo lete iz Zahodne Bengalije, ter uvedla zdravstvene izjave za potnike. Zaostren nadzor velja tudi v naravnih turističnih parkih. Nepal je uvedel preglede na letališču v Katmanduju in na kopenskih mejnih prehodih z Indijo. Tajvan razmišlja o uvrstitvi virusa Nipah v najvišjo kategorijo nevarnih nalezljivih bolezni, kar bi zahtevalo takojšnje poročanje in posebne nadzorne ukrepe.
Prvi izbruh virusa Nipah leta 1998 v Maleziji, ki se je razširil tudi v Singapur, je terjal več kot sto življenj, privedel do zakola milijona prašičev in povzročil hude gospodarske posledice. V zadnjih dveh desetletjih je največje breme bolezni nosil Bangladeš, kjer je od leta 2001 umrlo več kot sto ljudi. V Indiji so prav tako zabeležili več izbruhov v različnih predelih. V zadnjih letih jih je bilo največ v zvezni državi Kerala, kjer je od leta 2018 umrlo 19 ljudi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.