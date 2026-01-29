Virus Nipah sproža skrb od Malezije do Bangladeša

V Zahodni Bengaliji so po poročanju BBC od decembra potrdili dva primera okužbe z virusom Nipah, oba pri zdravstvenih delavcih. Indijsko ministrstvo za zdravje je izsledilo 196 oseb, ki so bile v stiku z okuženima; vsi testi so bili negativni, stiki pa brez simptomov.

Virus Nipah se prenaša z živali na ljudi, najpogosteje s sadnimi netopirji in prašiči, možen pa je tudi prenos med ljudmi prek kontaminirane hrane ali tesnega stika. Smrtnost je zelo visoka, med 40 in 75 odstotki, cepiva ali učinkovitega zdravila trenutno ni. Inkubacijska doba traja od štiri do 14 dni, simptomi pa segajo od vročine, glavobola in bolečin v mišicah do pljučnice in v hujših primerih encefalitisa, ki je lahko usoden.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) uvršča virus Nipah med deset najnevarnejših prioritetnih bolezni zaradi njegovega potenciala za izbruh epidemije.