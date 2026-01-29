Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Virus Nipah sproža skrb od Malezije do Bangladeša

Bangladeš, 29. 01. 2026 09.52 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Pregled na Tajskem letališču

Po potrditvi novih primerov smrtonosnega virusa Nipah v indijski zvezni državi Zahodna Bengalija so nekatere azijske države zaostrile zdravstvene preglede na letališčih in mejah. Čeprav primerov zunaj Indije za zdaj niso zaznali, oblasti ostajajo v visoki pripravljenosti.

V Zahodni Bengaliji so po poročanju BBC od decembra potrdili dva primera okužbe z virusom Nipah, oba pri zdravstvenih delavcih. Indijsko ministrstvo za zdravje je izsledilo 196 oseb, ki so bile v stiku z okuženima; vsi testi so bili negativni, stiki pa brez simptomov.

Virus Nipah se prenaša z živali na ljudi, najpogosteje s sadnimi netopirji in prašiči, možen pa je tudi prenos med ljudmi prek kontaminirane hrane ali tesnega stika. Smrtnost je zelo visoka, med 40 in 75 odstotki, cepiva ali učinkovitega zdravila trenutno ni. Inkubacijska doba traja od štiri do 14 dni, simptomi pa segajo od vročine, glavobola in bolečin v mišicah do pljučnice in v hujših primerih encefalitisa, ki je lahko usoden.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) uvršča virus Nipah med deset najnevarnejših prioritetnih bolezni zaradi njegovega potenciala za izbruh epidemije.

Pregled na Tajskem letališču
Pregled na Tajskem letališču
FOTO: AP

Kot odziv na razmere so, kot navaja BBC, nekatere države okrepile nadzor. Tajska je začela izvajati zdravstvene preglede potnikov na treh letališčih, ki sprejemajo lete iz Zahodne Bengalije, ter uvedla zdravstvene izjave za potnike. Zaostren nadzor velja tudi v naravnih turističnih parkih. Nepal je uvedel preglede na letališču v Katmanduju in na kopenskih mejnih prehodih z Indijo. Tajvan razmišlja o uvrstitvi virusa Nipah v najvišjo kategorijo nevarnih nalezljivih bolezni, kar bi zahtevalo takojšnje poročanje in posebne nadzorne ukrepe.

Prvi izbruh virusa Nipah leta 1998 v Maleziji, ki se je razširil tudi v Singapur, je terjal več kot sto življenj, privedel do zakola milijona prašičev in povzročil hude gospodarske posledice. V zadnjih dveh desetletjih je največje breme bolezni nosil Bangladeš, kjer je od leta 2001 umrlo več kot sto ljudi. V Indiji so prav tako zabeležili več izbruhov v različnih predelih. V zadnjih letih jih je bilo največ v zvezni državi Kerala, kjer je od leta 2018 umrlo 19 ljudi.

virus Nipah Indija Zahodna Bengalija zdravstveni nadzor

Robotaksiji v Londonu mogoče že septembra

Goljufije, mučenje, umor: Kitajska usmrtila 11 članov mjanmarske mafije

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Pomagajte otrokom zaspati: sadje, ki blagodejno vpliva na spanec
Pomagajte otrokom zaspati: sadje, ki blagodejno vpliva na spanec
zadovoljna
Portal
Za njim so v 90. norele tudi številne Slovenke
Dnevni horoskop: Raki bodo ranljivi, levi morajo upoštevati meje
Dnevni horoskop: Raki bodo ranljivi, levi morajo upoštevati meje
Utrujenost, slab spanec in povečan apetit: je kriv kortizol?
Utrujenost, slab spanec in povečan apetit: je kriv kortizol?
Letos ne bomo nosile belih superg
Letos ne bomo nosile belih superg
vizita
Portal
Vse več bolnikov se odloča za tovrstno zdravljenje
Pazljivo pri vnosu tega dodatka
Pazljivo pri vnosu tega dodatka
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
cekin
Portal
Kako preveriti, ali je cena izdelka res ugodna?
Leto, ko bo mir postal nova potovalna valuta
Leto, ko bo mir postal nova potovalna valuta
Ko ena sama izjava uniči ves vtis
Ko ena sama izjava uniči ves vtis
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
moskisvet
Portal
Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Teh živil ne bi smeli jesti za večerjo
Teh živil ne bi smeli jesti za večerjo
dominvrt
Portal
Večerna rutina čiščenja, ki vam bo olajšala cel teden
Zamrznjene cevi na vrtu: kaj storiti?
Zamrznjene cevi na vrtu: kaj storiti?
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
okusno
Portal
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Fit obroki v nekaj minutah
Fit obroki v nekaj minutah
voyo
Portal
V senci lepih
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Nemir
Nemir
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469