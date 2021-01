Zaradi spolnega nadlegovanja študentke prijavile profesorja Veterinarske fakultete v Zagrebu

Srbijo, Hrvaško in Bosno in Hercegovino so, po izpovedi srbske igralke Milene Radulović , da jo je pri 17. letih posilil učitelj igre Miroslav Aleksić , preplavile podobne zgodbe o spolnih zlorabah, sprva predvsem v igralskih vrstah.

Kot je povedal za hrvaške medije, je izjemno razočaran nad vodstvom fakultete, saj gre že za četrto prijavo zoper istega profesorja, vodstvo pa v zadnjih 15 letih ni storilo ničesar. Sam za sporna dejanja profesorja do zdaj ni vedel, a v zadnjih dneh je po njegovih besedah postalo očitno, da so za to vedeli skorajda vsi študenti in ljudje, blizu profesorju.

Študentkam je pri prijavi pomagal drug profesor fakultete, dr. Tomislav Gomerčić , ki je zbral izjave vseh devetih študent, se pod njih podpisal in jih uradno predložil. Za to se je odločil potem, ko je v Facebook skupini Veterinarske fakultete nekdo delil povezavo na članek o spolnih zlorabah na Akademiji dramskih umetnosti, v komentarjih pa so svoje izkušnje začele deliti študentke Veterinarske fakultete.

Devet sedanjih in nekdanjih študentk je spolne zlorabe obtožilo hrvaškega profesorja Veterinarske fakultete v Zagrebu. Proti njemu je že stekel disciplinski postopek, bil je tudi suspendiran, je za Telegram potrdil dekan Nenad Turk . Za to se je odločil potem, ko je dobil poročilo o obtožbah zoper profesorja.

V preteklosti so profesorja študentke že prijave, tudi leta 2018, a takrat uradnega postopka niso sprožili, profesor pa je bil zgolj opozorjen naj bo pozoren "na svoje obnašanje". Znotraj akademske skupnosti je treba spoštovati vsa pravila obnašanja "s poudarkom na različnih oblikah diskriminacije in nadlegovanja, vključno s spolnim nadlegovanjem," sedaj pravi dekan Turk."Vodstvo Veterinarske fakultete v Zagrebu obsoja vse oblike spolnih zlorab in vseh drugih vrst nasilja med zaposlenimi in študenti." Pozval je vse, ki imajo kakršnekoli informacije o zlorabah na fakulteti, naj o tem obvestijo vodstvo.

Več kot 3000 izpovedi v osmih dneh

Po izpovedi Milene Radulović so štiri igralke s sarajevske akademije scenskih umetnosti na družbenem omrežju Facebook ustanovile skupino, poimenovano Nisam Tražila (Nisem hotela). Na njej se je zgolj v osmih dneh zbralo več kot 3000 izpovedi spolnih zlorab s celotne regije. Tolikšnega odziva nismo pričakovale, so za Jutarnji list povedale Asja Krsmanović, Ana Tikvić, Nadina Mičić in Matea Mavrak. Stran pa je bila že tarča hekerskih napadov, poskušali so vdreti tudi v njihove Facebook račune, soočajo se z grožnjami in ustrahovanjem na družbenih omrežjih. "Čeprav je to vprašanje v javnosti sprožila igralka, sledile so izpovedi drugih javnih osebnosti, ne smemo pozabiti, da je nasilje prisotno v vseh družbenih sferah, v vseh poklicih, kot lahko tudi vidimo v anonimnih izpovedih na naši strani,"so povedale igralke. Poudarjajo, da se moramo osredotočiti tudi na razloge, zakaj se tovrstnih dejanj nasilja ne prijavlja.

Nekatere izpovedi po regiji so že obrodile sadove - omenjeni Aleksić se nahaja v priporu, v več primerih so se začele policijske preiskave, svoje preiskave so sprožile tudi številne fakultete.