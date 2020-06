'Niso nas naučili razlike med močjo in avtoriteto. Niti, kako oboje pravično izvajati'

Razprava o moči in njenih posledicah je v ZDA te dni povezana z zahtevami po reformi policije, potem ko je med aretacijo v rokah policistov umrl George Floyd , kar je vodilo v množične proteste proti rasizmu in policijskemu nasilju. Ni jih malo, ki so prepričani, da je slednje močno povezano z "nedotakljivo vlogo", ki jo v ameriški družbi uživajo pripadniki policije, vojske in podobnih služb. Prav ta ugled in zgledovanje po policistih, ki imajo marsikje priviligiran družbeni položaj, naj bi jim v roke dalo preveč moči - nad katero je premalo nadzora. Medtem ko je podočje nadzora te dni predmet predlogov reformiranja ameriške policije, k čemur pozivajo predvsem ameriški demokrati in več nevladnih organizacij, so pri Psychology Today pod drobnogled vzeli, kako občutek (ne)moči vpliva na vedenje ljudi - torej tudi policistov.

Ne gre za nov predmet raziskav. Te so že v preteklosti potrdile, da že samo začasno nošenje "simbolov moči" in "več moči" močno vpliva na možgane in lahko vodi v vedenje, ki si ga posameznik sicer ne bi privoščil.

V razvpitem eksperimentu na univerzi Stanford je leta 1971 raziskovalec Philip Zimbardopostavil "zapor", udeleženci njegove raziskave pa so igrali vloge zapornikov in stražarjev. Stražarji so bili oblečeni v uniforme, dobili so piščalke, zapornike pa so označili z zaporniško številko. Predpostavka eksperimenta je bila, da bodo vedenje ljudi opazovali dva tedna, a se je vse skupaj končalo po šestih dneh, saj so "stražarji" postali agresivni, poniževali so "zapornike", ki so postali pasivni in so kazali simptome poslabšanja mentalnega zdravja.

Leta 2017 so na univerzi McMaster eksperiment v nekoliko spremenjeni obliki ponovili, tukaj so ljudi oblekli v dva "ekonomska statusa" - ene v draga oblačila in druge v oblačila, ki kažejo na revščino. Rezultati so znova pokazali, kako takšni faktorji vplivajo na vedenje ljudi.

"Možgani "močnih" posameznikov na različne socialne znake reagirajo drugače, podobno kot možgani psihopatov ali pacientov z možgansko poškodbo frontalnega režnja. Oboji imajo težave z empatijo in vživljanjem v situacijo druge osebe. In raziskave kažejo, da lahko moč deformira možgane. Ljudje z višjim socialnim statusom slabše razumejo čustva ljudi z nižjim ekonomskim statusom," pravi Azabova. Gre za pojav, še posebej izrazit v družbah, ki stavijo na individualizem, še dodaja strokovnjakinja.

Pretiran občutek moči postane še posebej težaven, če je jasno, da ob zlorabi moči ni prav veliko posledic. Zato bi ameriška policija po mnenju strokovnjakov potrebovala spremembe v vodenju. "Namesto tega se zdi, da vseskozi na odgovorna mesta imenujemo podoben profil ljudi," je pred časom za Vox ocenil bostonski kriminolog Thomas Nolan. Predvsem ljudi, ki naj bi pomagali vzdrževati "toksično kulturo", ki vlada v ameriški policiji in je povezana s tem, da se o napakah policistov molči, tudi znotraj enot pa kaznuje tiste, ki bi spregovorili o kršiteljih. Kako velika je ta težava pogosto na svoji koži izkusijo tudi družinski člani policistov, ki so za štirimi stenami nasilni, žrtve pa ne le, da pri njihovih kolegih nato ne najdejo zaščite in posluha, pogosto naj bi jih celo ustrahovali in odvračali od tega, da podajo prijavo.