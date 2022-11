'Niso nosile hidžaba, zato ne smejo hoditi v parke in telovadnice'

Reutersove priče so videle več žensk, ki so danes skušale v park vstopiti a so jih upravljalci parka zavrnili, celotno situacijo pa so nadzorovali prisotni talibanski vojaki. Dva upravljalca, ki sta želela ostati anonimna, sta potrdila, da je ta prepoved direkten ukaz s strani talibanov.

Tiskovni predstavnik Ministrstva za preprečevanje nemorale in širjenje kreposti v času talibanskega režima je potrdil, da bo ženskam prepovedan dostop do parkov, ko ga pa je Reuters prosil za komentar se niso odzvali. Na prošnjo za komentar se ni odzval niti Bilal Karimi ,namestnik tiskvonega predstavnika talibanske administracije.

Poleg samih zabaviščnih parkov, pa se prebivalke Afganistana soočajo še z drugimi prepovedmi, kot je prepoved uporabe telovadnic. Odloki verske skupine zatirajo pravice in svoboščine žensk, odkar so talibani prevzeli oblast pred več kot enim letom. Dekletom so obljubljali marsikaj, a so jim skoraj takoj po prevzemu prepovedali vstop v srednje in osnovne šole, omejili njihove možnosti zaposlovanja ter jim prepovedali kazanje v javnosti brez obveznih pokrival, zunaj pa so lahko le v sredstvu moškega sorodnika.

Masooma, prebivalka iz Kabula je želela vnuka peljati v park a so jo zavrnili. "Ko pride mati ali babica s svojimi otroki, jim je treba dovoliti vstop v park, ker ti otroci niso ničesar dobrega še videli... morajo se igrati in zabavati," je poudarila.

Prepoved naj bi bila uvedena, ker so ljudje ignorirali odredbe o ločevanju spolov in ker ženske niso imele zahtevanih naglavnih rut in hidžaba. Nekatere ženske v urbanih središčih so namreč to pravilo ignorirale.

"Na žalost ukazi niso bili upoštevani in pravila so bila kršena, zato smo morali zapreti parke in telovadnice za ženske," je dejal tiskovni predstavnik Ministrstva za pregrehe in kreposti Mohammed Akef Mohajer. "V večini primerov smo v parkih videli moške in ženske skupaj in na žalost hidžaba nismo opazili. Zato smo morali sprejeti drugo odločitev in za zdaj smo ukazali, da se vsi parki in telovadnice zaprejo za ženske."

Osebna trenerka je za Associated Press povedala, da ženske in moški prej niso telovadili ali trenirali skupaj v telovadnici v Kabulu, kjer dela.

"Talibani lažejo," je vztrajala. "Trenirali smo ločeno." Dva moška iz Ministrstva naj bi vdrla v njeno telovadnico in prisilila vse ženske, da nemudoma odidejo.

"Ženske so želele protestirati proti zaprtju telovadnic, a so prišli talibani in jih aretirali," je dodala. "Zdaj ne vemo, ali so žive ali mrtve."