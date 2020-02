Nissan toži Ghosna za 83 milijonov evrov

Nekdanjemu šefu Carlosu Ghosnu očitajo, da je kot direktor družbe kršil zaupanje in da si je nezakonito prisvojil njeno premoženje. Pričakujejo, da se bo odškodninski zahtevek v prihodnje zvišal, saj bo družba terjala povrnitev plačil globe japonski agenciji za finančne storitve in kazni, ki bodo družbo verjetno doletele v kazenskih postopkih.

Višino odškodnine, ki jo zahtevajo z danes vloženo tožbo, so izračunali na podlagi stroškov, ki jih je družba utrpela zaradi Ghosnovega "dolgoletnega goljufivega ravnanja", med drugim v povezavi z uporabo nepremičnine v tujini, za katero ni plačeval najemnine, z uporabo družbinih letal ter s plačili svoji sestri in odvetnikom v Libanonu. Vključeni so tudi stroški, ki jih je imela družba z notranjo preiskavo, povezano z Ghosnovim delovanjem, ter stroški, povezani s pravnimi in regulatornimi zadevami na Japonskem, v ZDA, na Nizozemskem in drugod.

Družba Ghosna že civilno toži na Britanskih Deviških otokih, in sicer v povezavi s transakcijami prek namenskega podjetja za nakup luksuzne jahte, navaja sporočilo.

V družbi še pravijo, da so postopke za povrnitev škode okrepili po tistem, ko je Ghosn zbežal iz Japonske pred sodnimi postopki. Napovedali so morebitne nove tožbe zaradi Ghosnovih "neutemeljenih in klevetniških"izjav v medijih, potem ko je pobegnil v Libanon.

Ghosn je v rodni Libanon iz Japonske, kjer ga je čakalo sojenje zaradi domnevnih finančnih malverzacij, pobegnil tik pred novim letom. 65-letni poslovnež naj bi se med letom v Libanon prek Istanbula skrival v kovčku. Libanon je januarja, ko je Ghosn v Libanonu pripravil novinarsko konferenco, na kateri je znova zanikal očitke japonskega tožilstva o finančnih nepravilnostih, zaradi naloga Interpola za pridržanje Ghosnu izdal prepoved potovanja iz države. Libanon sicer z Japonsko nima sklenjenega sporazuma o izročanju državljanov.