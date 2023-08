Niti tajfun ju ni ustavil: do oltarja sta se sprehodila po poplavljeni cerkvi

Sončni žarki so zjutraj razkrili, da je voda v poplavah, ki so na Filipinih sledile pustošenju tajfunov, narasla že do kolen ljudi. Potopljene so bile vse ceste v soseski zaljubljenega para Paula in Mae Padilla, ki sta prav na ta dan načrtovala poroko, poroča Guardian.

Vendar pa je bil par kljub vsemu odločen, da nadaljuje ta pomembni dan. Ženin je za lokalno televizijo GMA dejal, da sta bila odločena, da se bosta oltarja prebila, četudi je njuno vozilo ujeto v poplavah.

"Ni važno, če zaradi poplav nimava nobenega gosta. Pomembno je, da sva pred oltarjem midva, da naju obkroža družin ter najina želja po poroki," je dejala nevesta. Na njuno presenečenje pa je do cerkve v nedeljo uspelo priti tudi njunim gostom. Ti so naraslo vodo prebrodili kar v natikačih in gumijastih škornjih.

Na spletu je hitro zakrožil tudi videoposnetek Mae, ki se do oltarja po poplavljeni cerkvi Barasoain prebija v beli poročni obleki. Voda je svatom segala do gležnjev, a kot kaže jih to ni preveč motilo. Vztrajnost zaljubljencev pa je požela številne pohvale uporabnikov spleta.