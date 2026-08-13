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Niti zloglasni Charlie jim ni bil kos

Berlin, 13. 08. 2026 06.49 pred 6 urami 7 min branja 68

Avtor:
Tina Hacler
Martina Ley in Hans-Joachim Pofahl na zavezniški strani kontrolne točke Charlie

Jutro, v katerega so se zbudili pred 65 leti, je bilo nenadoma povsem drugačno. Ločilo je sosede, sorodnike, prijatelje, zaljubljence. Pregrada, ki je zrastla med njimi, je bila tako simbolna kot otipljiva. 155 kilometrov betona, bodeče žice, španskih jezdecev in minskih polj je preprečevalo, da bi odšli tja, kamor želijo. Slike tistih, ki so obstali za vedno, še vedno stojijo na ulici. Zgodbe tistih, ki jim je uspelo, sploh vpričo neizprosnih stražarjev, pa še danes živijo v dosjejih Stasija in v kolektivnem spominu svobodne Evrope.

Berlinčani so se 13. avgusta pred 65 leti zbudili v spremenjeno mesto. Zahodni del mesta je bil čez noč obdan z žičnato ograjo in ob meji je začel rasti zid, ki je nato za 28 let mesto in prebivalce fizično razdelil na dva dela.

Pogled iz Zahodnega na dogajanje v Vzhodnem Berlinu
Pogled iz Zahodnega na dogajanje v Vzhodnem Berlinu
FOTO: AP

Zloglasni berlinski zid, Berliner Mauer po nemško, je v skoraj treh desetletjih obstoja postal simbol hladne vojne in delitve med komunizmom in demokracijo. Varovalo ga je 11.000 vzhodnonemških vojakov, ki so lahko streljali na vsakega, ki bi poskušal pobegniti. Beg je sčasoma otežil še t. i. pas smrti, okoli 100 metrov široko in ovir polno opustošeno območje vzdolž celotnega zidu, ki so ga iz 302 stražarskih stolpov osvetljevali reflektorji.

Simbol nemške delitve je bila sprva ulica Bernauer Strasse, saj so bile tu posledice gradnje zidu najbolj vidne. Zid je namreč čez noč ločil sosede in družine, ki so živele v sosednjih blokih. Na začetku so številni tamkajšnji Vzhodnoberlinčani pobegnili na Zahod, saj so kar skozi okna hiš skočili na drugo stran Berlina. Oblast Nemške demokratične republike (NDR) je to nato preprečila, tako da so okna najprej zazidali, kasneje pa porušili kar cele stavbe tam.

Gradnja Berlinskega zidu
Gradnja Berlinskega zidu
FOTO: AP

Večen spomin na tiste, ki jim ni uspelo

Ob 30. obletnici padca zidu smo že pisali o nekaterih neverjetnih uspelih pobegih. Berlinčani so neopaženo bežali po tunelih, ki so jih kopali tedne in mesece, z ugrabljenim vlakom, po napeti žici, s plavanjem čez reko, v doma izdelanem balonu na vroč zrak.

Preberi še Skozi tunel, s tankom, balonom ... čez Berlinski zid

Vsega skupaj 5000 ljudem je uspelo pobegniti na drugo stran. Razstava na prostem na vogalu ulic Schützenstrase in Zimmerstrase pripoveduje zgodbo o tistih, ki jim ni uspelo. Pri poskusu bega jih je življenje izgubilo najmanj 140. Večinoma so padli pod streli stražarjev, nekateri pa so se tudi sami smrtno ponesrečili.

Žrtve Berlinskega zidu
Žrtve Berlinskega zidu
FOTO: AP

Razvpiti Charlie

Ena lokacija je bila za pobeg še posebej drzna, zloglasni Checkpoint Charlie, mejni prehod v okrožju Kreuzberg, ki je ločeval vzhodni in zahodni del mesta. Njegovo ime izhaja iz fonetične abecede zveze Nato (Alpha, Bravo, Charlie, Delta ...). Po mejnih prehodih Helmstedt-Marienborn (Alpha) in Dreilinden-Drewitz (Bravo) je bil Checkpoint Charlie tretja kontrolna točka, ki so jo zavezniki odprli v Berlinu in okolici.

Že leta 1945 ob koncu druge svetovne vojne so zavezniki Berlin razdelili na štiri sektorje – Francija je nadzorovala severozahodni, Anglija zahodni in ZDA jugozahodni del mesta. Sovjetska zveza je imela pod nadzorom celoten vzhodni del Berlina. Leta 1949 sta nastali dve državi, zahodni del so poimenovali Zvezna republika Nemčija (ZRN), vzhodni pa Nemška demokratična republika (NDR).

Kontrolna točka Charlie na ulici Friedrichstrasse je povezovala ameriški in sovjetski sektor, tam so se odvijali najbolj dramatični pobegi z vzhodne strani zidu, pišejo spletne strani, posvečene turističnim ogledom mesta. Še danes je Checkpoint Charlie namreč ena najbolj obleganih turističnih točk v mestu.

Checkpoint Charlie nekoč in danes
Checkpoint Charlie nekoč in danes
FOTO: AP

Na prvotnem mestu (znova) stojijo carinarnica in vreče s peskom, naokrog pa postavajo stražarji v ameriških uniformah. Čeprav ne gre za dejanske vojake, ampak za študente in igralce, ki bi radi zaslužili kakšen evro, so selfiji z njimi obvezen del postanka tam. Sproščeno vzdušje danes še zdaleč ne odraža temačnih dni preteklosti.

Konec oktobra 1961 je bil svet znova na robu svetovne vojne, in to prav na Checkpoint Charlieju. Nasproti so si 16 ur stali ameriški in sovjetski tanki v polni bojni pripravljenosti, preden se je incident rešil po diplomatski poti. Povod za spor je bila zahteva vzhodnonemških stražarjev, ki so želeli vpogled v dokumente ameriškega diplomatskega starešine, čeprav je bilo zaveznikom gibanje dovoljeno po vsem Berlinu.

Sovjetski in ameriški tanki iz oči v oči
Sovjetski in ameriški tanki iz oči v oči
FOTO: AP

Meja med Vzhodnim in Zahodnim Berlinom sicer ni bila neprodušno zaprta, vendar je bil prehod mogoč samo preko peščice strogo zastraženih kontrolnih točk, mimo vojakov in mejnih stražarjev ter vseprisotnega Stasija, vzhodnonemške tajne policije. Skrbno niso pregledovali samo dokumentov potnikov, ampak tudi njihova vozila.

Manj kot meter nad tlemi

Tega se je dobro zavedal tudi Heinz Meixner. 20-letni Avstrijec se je ravno v času zaostrovanja zaposlil kot strugar in preselil v Zahodni Berlin, ker pa je bil tujec, je lahko prehajal skozi kontrolne točke sem in tja. Na študentskem plesu v Vzhodnem Berlinu se je zaljubil v lepo domačinko Margarete Thurau.

Ko je ta zaprosila za dovoljenje za izselitev v Avstrijo, ji je komunistična policija odvrnila, naj se s svojim mladeničem poroči v Vzhodnem Berlinu in se tam ustali. "Takoj ko sem to slišal, sem se odločil, da jo spravim ven," njegovo odločitev povzema revija Time. Skrbno se je lotil neverjetnega načrta, pisal se je maj 1963.

Zapornica na Checkpoint Charlieju
Zapornica na Checkpoint Charlieju
FOTO: AP

Da bi si dobro ogledal komunistično stran mejnega prehoda za tujce na Friedrichstrasse, je Meixner ustavil svoj motocikel blizu zapornice, ki je zapirala zadnji izhod na berlinskem zidu. Pretvarjal se je, da ima težave z motorjem, izmeril višino jeklene prečke in ugotovil, da je manj kot meter nad cestiščem.

Naslednji korak je bilo prečesavanje agencij za najem avtomobilov v Zahodnem Berlinu, da bi našel enega, ki je dovolj nizek, da bi lahko zdrsnil pod zapornico. Izbral je športni avtomobil, rdeči Austin-Healey Sprite, ki je bil brez vetrobranskega stekla visok 90 centimetrov. Ničesar ni hotel prepustiti naključju, zato je iz pnevmatik izpustil še nekaj zraka, da bi avto še dodatno znižal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za drzen podvig si je izbral nedeljo malo po polnoči. V avtomobilu ni bil sam, njegova zaročenka se je stiskala v ozkem predelku za voznikovim sedežem, bodoča tašča pa v prtljažniku.

Pripeljal je do prve barikade na vzhodnoberlinski strani kontrolne točke Charlie. Stražarju je pokazal svoj avstrijski potni list, ta mu je nakazal, naj nadaljuje do carinske lope. Namesto da bi tam ustavil, pa je pritisknil na plin, obvozil vse ovire in švignil mimo presenečenega policista. Pred njim pa je bila še zadnja zapornica, tista, ki jo je meril. Za trenutek se je že zdelo, da je vseeno postavljena prenizko, a sklonil je glavo, še bolj pospešil in se izstrelil v Zahodni Berlin. Vozil je tako hitro, da je za seboj pustil 96-metrsko sled pnevmatik, ko je končno zaviral.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ameriški stražarji so potrebovali nekaj časa, da so si opomogli od šoka ob nočni prikazni, ki je pridrvela iz teme. Meixner je Američanom povedal: "Predvideval sem, da bodo stražarji potrebovali tri sekunde, da bodo izvlekli orožje, ko bodo ugotovili, kaj nameravam. Menil sem, da mi lahko uspe s temi tremi sekundami rezerve. Poleg tega sem Margaretino mater v prtljažniku obdal s 30 opekami, če bi se začelo streljanje."

S kiperjem skozi zid

Streli so na premikajoče se vozilo odjeknili tudi avgusta 1986, ko je mimo nadzorne točke Charlie prihrumel tovornjak prekucnik, ki je rušil vse pred seboj.

Kiper, ki je prebil območje nadzorne točke Charlie
Kiper, ki je prebil območje nadzorne točke Charlie
FOTO: AP

In v kabini sta sedela Martina Ley in Hans-Joachim Pofahl, ki sta se odločila za preboj skozi ovire s silo. Kot piše nemški Welt, je 26-letnica s seboj vzela tudi svojega malčka. "Čeprav so stražarji začeli streljati, je pobeg uspel," dodajajo.

Martina Ley in Hans-Joachim Pofahl na zavezniški strani kontrolne točke Charlie
Martina Ley in Hans-Joachim Pofahl na zavezniški strani kontrolne točke Charlie
FOTO: AP

Sprehod, zakrit pred pogledi

Berlin Experiences povzema zgodbo iz leta 1965, ki jo na seznamu najbolj nenavadnih pobegov označuje zaradi spontanosti in trenutnega navdiha. Sklicujejo se na Stasijeve dosjeje in opisujejo 20-letnega Nemca z vzhodnega dela, ki je hodil po Friedrichstrasse, ko se je ustavil ameriški avtobus, ki se je čez kontrolno točko Charlie vračal v Zahodni Berlin.

Ko se je vozilo ustavilo pred kontrolno točko, se je mladenič nenadoma zavedel, da avtobus zakriva pogled mejnim stražarjem. Ko se je avtobus začel premikati, se je približal in ga uporabil kot ščit ter tako popolnoma neopaženo prečkal enega najbolj varovanih mejnih prehodov v mestu.

Junakinja pod sedežem

Checkpoint Charlie je zaradi svoje pestre zgodovine postal tudi ljubljenec Hollywooda, zloglasna nadzorna točka se je med drugim znašla v klasiki Jamesa Bonda. Ko je junija 1988 Zahodni Berlin obiskal zvezdnik Sylvester Stallone, da bi promoviral tretji del franšize Rambo, so mu vstop v Vzhodni Berlin zavrnili.

Sylvester Stallone in Liane Sündermann pri Checkpoint Charlieju
Sylvester Stallone in Liane Sündermann pri Checkpoint Charlieju
FOTO: AP

Je pa odšel v muzej, posvečen pobegom čez berlinski zid, in tam spoznal 22-letno medicinsko sestro Liane Sündermann, ki je le nekaj dni prej prebegnila z vzhoda. Osupnila ga je pripoved, kako se je skrila v predelan sedež malega Minija svojega fanta. Kot je poročal Los Angeles Times, jo je akcijski zvezdnik objel, poljubil na lice in zbranim dejal: "V mojih očeh je prava junakinja ona."

Dobro leto dni za tem je berlinski zid vendarle padel, demokratično vrenje je spodjedlo njegove temelje. Padel je 9. novembra 1989, Berlin pa je znova postal enoten. Kmalu zatem sta se združila še ZRN in NDR, Nemčija je postala eno.

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KOMENTARJI68

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
QueenKong
13. 08. 2026 11.21
trumpetka morajo pa med pomijami skrivat da ga iranci ne bi spremenili v prah (prah si bil in v prah se povrneš)
Odgovori
-6
1 7
Razumnež
13. 08. 2026 13.09
Se kaj ve, v kateri kleti je Putler?
Odgovori
0 0
QueenKong
13. 08. 2026 11.16
do neke mere je razumeti potomce saj so rusi porazili njihovega ljubljenčka dolfija kateremu so kar 2 x prisegli zvestobo do groba !ni pa jasno zakaj so zdaj zaljubljeni v zaveznike ki so tak isto porazili njihov preljubi 3.rajh!
Odgovori
-9
2 11
Razumnež
13. 08. 2026 12.02
Zato, ker je komunizem večje zlo kot nacizem.... Evo, zato so bežali od teh p0fuklov.
Odgovori
+3
5 2
QueenKong
13. 08. 2026 12.07
zaradi okvarjenih kromosomov !svetovo priznani dr.rugelj je našel lepo besedi ki vas slikovito opisuje !
Odgovori
-5
0 5
QueenKong
13. 08. 2026 12.08
zaru-kanci!
Odgovori
-5
0 5
QueenKong
13. 08. 2026 12.11
katerih psihe ni moč ozdraviti !
Odgovori
-4
0 4
QueenKong
13. 08. 2026 12.18
bežali so samo bratomorilci in njihovi pristaši !
Odgovori
-4
0 4
osservatore
13. 08. 2026 12.41
Vsi opažamo, da se QueenKong obnaša kot polpismen srbo-rusofilski KingKong. Torej spada v zoo.
Odgovori
+1
1 0
Colgate
13. 08. 2026 10.59
Koliko % BDPja ruSSija namenja za vojsko - bo kmalu 60%?🤣 Moskovskemu palčku se je totalno odpeljalo
Odgovori
+8
11 3
QueenKong
13. 08. 2026 11.01
ti si se pa že rodil z odpeljanostjo
Odgovori
-8
2 10
Colgate
13. 08. 2026 11.03
@kongovac Glede na stil pisanja bi rekel, da nisi prestopil praga srednje šole
Odgovori
+9
10 1
QueenKong
13. 08. 2026 11.09
drugče ne bi ti razumel kot neizobraženi janšist!
Odgovori
-6
2 8
QueenKong
13. 08. 2026 10.59
edino rusija nas lahko ubrani ko bo merika spet napadla evropo !
Odgovori
-9
1 10
Colgate
13. 08. 2026 11.01
@kong S čem pa? Zapitimi vojnimi veterani? Samo stran od te fašistične ruSSije
Odgovori
+8
10 2
QueenKong
13. 08. 2026 11.03
rusi so ti najmanj enkrat vsrano rit rešili!
Odgovori
-5
3 8
gullit
13. 08. 2026 11.07
Spet napadla Evropo?! Svašta. Na drugi strani so pa že napadali Evropo zelo pogosto, Finsko, baltske države, z paktom z naciji tudi Poljsko, Gruzijo, Ukrajino,...
Odgovori
+7
8 1
QueenKong
13. 08. 2026 11.17
z čipi iz pralnih strojev but....
Odgovori
-7
0 7
QueenKong
13. 08. 2026 10.52
pri potomcih se pojavlja štokholmski sindrom .sedaj nadvse ljubijo zahodne zaveznike kateri si bili veliki dolfetovi sovražniki in posledično tudi njihovi!
Odgovori
-5
2 7
Colgate
13. 08. 2026 10.58
@kong rusofilnim Srbom pa tudi ni pomoči. Najboljše, da se priključite aliansi zla, Moskva-Pyongyang
Odgovori
+5
7 2
QueenKong
13. 08. 2026 11.00
a tako kot ste se vi berlin-rim-tokyo?
Odgovori
-8
1 9
Dej nehej noo
13. 08. 2026 10.49
Nehejte bluzit, za nobeno stvar ni kriv samo eden! Pol pa eni al drugi.Navaden človek je najmanj kriv!!!
Odgovori
-3
1 4
QueenKong
13. 08. 2026 10.54
tako je !!!
Odgovori
-5
1 6
Colgate
13. 08. 2026 10.40
Vzhod, predvsem Rusija je bila in bo sinonim za zaostalost in teror.
Odgovori
+5
7 2
boslo
13. 08. 2026 10.45
Vzhod in jug, če smo natančni
Odgovori
+6
7 1
QueenKong
13. 08. 2026 10.48
glede na vaju je to sever in zahod!
Odgovori
-7
1 8
slayer2
13. 08. 2026 10.37
Anti Ruska propaganda na polno v zadnjih dneh. Imam občutek, da bo v začetku jeseni prišlo do eskalacije, če ne že prej!!!9
Odgovori
-3
2 5
Colgate
13. 08. 2026 10.41
@slayer Ja, upam da Putina obsodijo na smrt
Odgovori
+5
8 3
boslo
13. 08. 2026 10.45
Ponavadi diktatorja "reši" lasten narod
Odgovori
+8
8 0
gullit
13. 08. 2026 10.24
Omeniti je treba tudi blokado Berlina leta 1948, ko je Stalin hotel na silo prisvojiti cel Berlin, ko je blokiral vse ceste, železnice do Berlina, ki je bil razdeljen na 4 dele sredi sovjetskega teritorija. Pametni zavezniki so to reševali z zračnim mostom, letali, kjer so dobavili vse nujno potrebno. Aprila naslednjo leto se je tiran Stalin vdal ter umaknil nesmiselno, neumno blokado.
Odgovori
+9
11 2
_endrug
13. 08. 2026 10.10
Queen Kong, a si ti plačan od Rusov ali Srb? Živiš na zahodu, ga tudi ponižuješ in poveličuješ Rusijo. Me res zanima zakaj?
Odgovori
+5
8 3
_endrug
13. 08. 2026 10.12
Pa ne me optoževat, da sem desničar, ker sem bolj leva sredina.
Odgovori
+3
6 3
QueenKong
13. 08. 2026 10.56
se mi je zdelo da si konfuzen!se pravi da ne veš kaj si !nisi voda ,ne para in ne led!
Odgovori
-4
1 5
Teleport
13. 08. 2026 09.39
Vsi so hoteli na zahod noben pa na vzhod. Tako kot v naši faleni jugi
Odgovori
+11
12 1
QueenKong
13. 08. 2026 09.44
samo kriminalci in lenuhi ki so bili (in ste še) prepričani da se tam cedita med in mleko!
Odgovori
-10
1 11
QueenKong
13. 08. 2026 09.45
sploh pa predniki - sodelvci okupatorja !
Odgovori
-8
1 9
konan65
13. 08. 2026 09.31
in sedaj SKRAJNI DESNIČARJI gradijo,sicer brez opeke,še bolj ODVRATNE ZIDOVE v naših glavah.Premislite kdo nas LOČUJE in KREGA,kdo ima KORIST?mali človek zagotovo NE!!!
Odgovori
-8
3 11
Teleport
13. 08. 2026 09.38
Pri nas Kučanov falanga
Odgovori
+10
12 2
galeon
13. 08. 2026 09.29
In danes Nemci govorijo, da je bila to največja napaka, da so zid podrli. Beeeeee.
Odgovori
-3
5 8
alicante1234
13. 08. 2026 09.23
Če bodo Nemci še dolgo provocirali Ruse in kršili pogodbo OZN o sovražni državi poraženki iz 2.svetovne vojne ter pogodbo o združitvi Nemčije bo mejna točka spet stala, tokrat nekje pri Aachenu.
Odgovori
-6
2 8
QueenKong
13. 08. 2026 09.12
berlinski zid je bil odgovor na številne muriške baze ki so jih začeli takoj po vojni graditi po (tihi) okupirani zahodni nečiji !
Odgovori
-5
2 7
QueenKong
13. 08. 2026 09.17
recimo zadeva s kubo je blia odgovor na namestitev nuklic v turčiji!ampak seveda zahod vedno okrivi ruse ! vedno izvajajo ene in iste finte katerim plebs na veliko naseda ! to je tako; izvrši neko svinjarijo (napad pod lažno zastavo),za to okrivi sovražnika in ponudi rešitev !
Odgovori
-7
1 8
Colgate
13. 08. 2026 10.42
@kong LOL, sploh ni bil v temu problem
Odgovori
+2
3 1
QueenKong
13. 08. 2026 08.51
niso rusi začeli.če ne bi murikaci metali atomskih samo zato da ustrahujejo ostali svet in da sporočijo kaj nas čaka če bomo neposlušni bi zgodovina bila zelo drugčna.z to potezo so prisilili ruse da so začeli pospešeno izdelovati svojo atm.bombo in tekma se je začela! tudi razmejitev evrope in berlina je nastala iz isteg razloga !
Odgovori
-7
3 10
_endrug
13. 08. 2026 08.37
Kdor v Jugi ni maral sistema je pač odšel brez problemov. V Berlinu tega niso mogli, ker so bili ubiti. Razlika je ogromna.
Odgovori
+5
9 4
QueenKong
13. 08. 2026 08.43
saj niso rusi okupirali ampak so se dogovorili da razdelijo berlin !
Odgovori
-4
3 7
_endrug
13. 08. 2026 09.03
In v dogovoru je bil tudi zid ter ubijanje ljudi, ki bi želeli oditi?
Odgovori
-5
2 7
QueenKong
13. 08. 2026 09.07
murkanci ubijajo že 100 + let ljudi kateri nikamor nočejo oditi hočejo le v miru živeti v svoji domovini!
Odgovori
-2
5 7
QueenKong
13. 08. 2026 08.33
na meriško-mehiški meji je še vedno zid oziroma se dograjuje obstoječi in gradijo nove in nove zidove!
Odgovori
-2
6 8
boslo
13. 08. 2026 08.37
Normalni ljudje gredo z dokumenti na mejni prehod
Odgovori
+13
13 0
QueenKong
13. 08. 2026 08.39
v ustanovah vsi mislijo da so normalni in da so ta nori zunaj !
Odgovori
-5
3 8
boslo
13. 08. 2026 08.40
Zato pa si pod ključem
Odgovori
+7
8 1
QueenKong
13. 08. 2026 08.45
tolk te pa je skupaj da si se prepoznal!
Odgovori
-8
0 8
osservatore
13. 08. 2026 08.51
@queen. A si že bil na omenjeni ameriško-mehiški meji? Res je da obstaja zid, nadaljuje se tudi v morje. Pa si poskusil razumeti zakaj obstaja?? Dvomim.
Odgovori
+8
9 1
QueenKong
13. 08. 2026 08.26
ko so v meriki židi spoznali da njihov eksekutor dolfi ne more zlomiti rusijo so prilezli v evropo in se spravili na njega .ker jim ta načrt ni uspel so izmislili oboroževalno tekmo da bi tako spravili rusijo na kolena ampak tudi ta načrt jim je spodletel čeprav so bili rusi izčrpani zaradi vojne.rusijo so probali večkrat zlomiti amapak jim ne uspeva .ta zadnji poskus je z ukrajino!
Odgovori
-3
7 10
Magnezij400
13. 08. 2026 08.16
Zloglasni Charlie res je vojsko brigalo tega Charlie hahahahh
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