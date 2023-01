Niz sumljivih dogodkov v živalskem vrtu: izpuščen leopard, zdaj ukradeni opici?

Oskrbniki živalskega vrta v Dallasu so v ponedeljek obvestili policiste, da sta iz ograde izginili dve opici. Osebje živalskega vrta je prepričano, da sta živali ukradeni, prečesali so območje živalskega vrta in ju niso uspeli izslediti. Iz živalskega vrta so sporočili še, da je bila ograda, kjer sta prebivali, "namerno poškodovana". Policija predvideva, da je nekdo izrezal odprtino v ogradi in ukradel opici, piše BBC.