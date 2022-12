Izredne razmere v ZDA: temperature se bodo spustile pod minus 40 stopinj Celzija

Po napovedih bo ZDA zajel najbolj hladen božič v zadnjih 10 letih. Državo bo ta teden namreč prešla snežna nevihta. Strokovnjaki opozarjajo, da naj bi nevihta prizadela kar 135 milijonov ljudi, rekordno močan mraz bo namreč zajel skoraj celotno državo. Opozorila so bila izdana ravno v času, ko se začenjajo praznična potovanja, večja letališča pa so že odpovedala na tisoče letov.

Po podatkih spletne strani za spremljanje poletov FlightAware je bilo v četrtek in petek v ZDA odpovedanih že več kot 5300 letov.

Velike letalske družbe, kot so United, Delta in American, so v pričakovanju motenj potnikom, ki želijo prestaviti svoje lete, to omogočile brez dodatnih stroškov.

Nacionalna meteorološka služba je sporočila, da bodo do konca tega tedna v nekaterih delih države možne temperature tudi do minus 45 stopinj Celzija, ponekod celo do minus 56 stopinj Celzija.

Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da bi lahko nizke temperature, ki pustošijo po Kanadi in ZDA, povzročile ozebline na goli koži že v petih do 10 minutah.

Kot smo poročali, je Nacionalna meteorološka služba prihajajočo pošiljko imenovala kar nastajajoči ciklon Bomba, označila pa jo je za vremenski dogodek, ki se zgodi enkrat v generaciji.