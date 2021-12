Nizozemce razjezila zabava kraljeve družine z več kot 20 gosti

Kraljeva družina je v soboto pripravila rojstnodnevno zabavo za princeso Amalio, ki je 7. decembra dopolnila 18 let in nanjo povabila 21 gostov. V palači se sicer zagovarjajo, da je zabava potekala na prostem v parku pri kraljevi palači in so spoštovali zaščitne ukrepe. Zatrjujejo, da so bili vsi gostje cepljeni in testirani, prav tako so spoštovali pravilo ohranjanja varne medsebojne razdalje.

Toda nizozemski premier Mark Rutte je sporočil, da mu je kralj Willem-Alexander priznal, da zabava res ni bila primerna. "Kralj me je obvestil, da je po tehtnem premisleku ugotovil, da organizacija takšnega dogodka ni bila dobra ideja," je Rutte zapisal v pismu parlamentu in dodal, da si je sicer družina res prizadevala za odgovorno ravnanje v skladu s pravili glede koronavirusa.