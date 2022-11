Nizozemci bodo objavili sodbo glede sestrelitve malezijskega letala nad Ukrajino

Nizozemsko sodišče bo objavilo dolgo pričakovano sodbo četverici, obtoženi sestrelitve malezijskega potniškega letala nad Ukrajino leta 2014. Na tragičnem letu MH17 iz Amsterdama v Kuala Lumpur je umrlo vseh 298 ljudi na krovu, njihovi svojci pa upajo, da bodo tiste, ki jih bodo spoznali za krive, izsledili in izročili Nizozemski.

Letalo družbe Malaysia Airlines, ki je bilo na poti iz Amsterdama v Kuala Lumpur, je bilo sestreljeno 17. julija 2014, v času intenzivnih spopadov med ukrajinskimi in proruskimi silami na separatističnem vzhodu Ukrajine. Umrlo je vseh 283 potnikov in 15 članov posadke na krovu. Med žrtvami je bilo 193 Nizozemcev, 27 avstralskih državljanov in 43 Malezijcev. Mednarodni preiskovalci so ugotovili, da je letalo sestrelila raketa vrste buk, ki so jo na območje Ukrajine, ki je bilo pod nadzorom proruskih upornikov, pripeljali iz Rusije in pri sestrelitvi katere je najverjetneje sodelovala tudi ruska vojska. Moskva sicer zanika vsakršno vpletenost v sestrelitev.

icon-expand Sestrelitev malezijskega letala nad Ukrajino leta 2014 FOTO: AP

Ker so med potniki nesrečnega letala prevladovali Nizozemci, sojenje poteka na Nizozemskem, v posebno varovanem poslopju v bližini amsterdamskega letališča. Tam bodo v četrtek tudi izrekli sodbo, pri tem pa naj bi bili navzoči svojci umrlih z vsega sveta. Tožilstvo je zaradi umora 298 ljudi obtožilo Ruse Sergeja Dubinskega, Igorja Girkina in Olega Pulatova ter Ukrajinca Leonida Harčenka, ki naj bi bili odgovorni za sestrelitev letala. Tožilstvo trdi, da so obtoženi del proruskih separatističnih sil in so igrali ključno vlogo pri dobavi raketnega sistema buk v Ukrajino iz ruskega vojaškega oporišča. Po navedbah tožilstva je Girkin, nekdanji ruski vohun ter obrambni minister samooklicane ljudske republike Doneck, pomagal priskrbeti raketni sistem. Dubinski, ki je bil tudi povezan z ruskimi obveščevalnimi službami, naj bi bil vodja vojaških obveščevalcev pri separatistih in naj bi dajal ukaze glede rakete. Nekdanji pripadnik ruskih specialcev Pulatov in domnevni vodja enote separatistov Harčenko pa naj bi sodelovala pri prevozu rakete na izstrelišče.

icon-expand Sestreljeno malezijsko letalo MH17 FOTO: AP

Vsi štirje obtoženi so na prostosti in niso hoteli sodelovati v dve leti in pol trajajočem sodnem procesu na Nizozemskem, ki je sledil mednarodni preiskavi. Če bodo spoznani za krive, jim po poročanju francoske tiskovne agencije AFP grozi dosmrtna zaporna kazen. Obramba Pulatova, edinega, ki ima v procesu pravno zastopstvo, trdi, da je bilo sojenje nepravično. Vztraja, da tožilstvo ni uspelo dokazati, da je letalo sestrelila raketa vrste buk, ter je predstavila tudi druge možne scenarije, med drugim, da ga je sestrelilo ukrajinsko letalo. Tožilstvo je kot dokazni material uporabljalo predvsem prestrežene telefonske klice in podatke z mobilnih telefonov, s katerimi so določili položaj osumljenih blizu kraja izstrelitve rakete. Uporabili so tudi izjave prič ter videoposnetke in fotografije, na katerih je videti pot rakete, ki je sestrelila letalo. Z drobci, ki so jih našli na truplih žrtev, so dokazali, da je šlo za raketo vrste buk.

icon-expand Malezijsko letalo so sestrelili nad Ukrajino leto 2014. FOTO: AP