Nizozemci izkoristili redko priložnost za drsanje po poledenelih kanalih in jezerih

V Amsterdamu so po treh letih znova poledeneli kanali, kar je razveselilo številne domačine, ki so to priložnost izkoristili za drsanje po ledu. Tudi drugod po državi so se ljudje z drsalkami odpravili na poledenela jezera in rečne kanale, posledično so imele urgentne službe več dela zaradi padcev in drugih poškodb.

Mraz, ki je zajel večji del Evrope, je na veliko veselje številnih Nizozemcev povzročil, da so zamrznili številni rečni kanali in jezera. Tako si je med vikendom več deset ljudi nadelo drsalke in se podalo po amsterdamskem kanalu Prinsengracht, čeprav so oblasti opozarjale, da led ni povsod dovolj trden. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Premier Mark Rute je Nizozemce pozval, naj se izognejo množičnemu drsanju in tekmovanjem zato, da preprečijo širjenje novega koronavirusa, pa tudi zato, da ne bi dodatno obremenili zdravstvenega sistema zaradi morebitnih poškodb. A tudi razpoke na ledu najbolj pogumnih niso odvrnile od tega, da ne bi izkoristili te redke priložnosti. Nazadnje so namreč v Amsterdamu kanali zamrznili leta 2018. Se je pa pri tem najmanj eni osebi led vdrl pod nogami, a se je k sreči dobro končalo, saj se je uspel rešiti s pomočjo drugega drsalca. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "To je perfekten razlog, da se odpravimo ven in se malo zabavamo, če so že muzeji in vse ostalo zaprti," je za Reutersdejala domačinka iz Amsterdama. "To se zgodi enkrat na nekaj let, zato, ko se pokaže priložnost, jo je treba izkoristit," pa je dejal domačin za AP. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Na led so se Nizozemci podali tudi v drugih krajih, kjer so prav tako poledeneli rečni kanali, ribniki in jezera. Nekateri so ledene površine celo izkoristili za hokej na ledu.