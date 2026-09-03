Nizozemci v pripravah na 'krizo' iz ZDA odpeljali 86 ton zlata

Nizozemska centralna banka (DNB) je v sredo sporočila, da so v zapleteni operaciji, ki je trajala več mesecev, iz ZDA in Kanade odpeljali 86 ton zlata. Kot so pojasnili, večino zlata zdaj hranijo v Londonu, v Bank of England, saj da je tam s plemenito kovino lažje trgovati v kriznih razmerah.

Predsednik banke Olaf Sleijpen je ob tem ocenil, da je bila poteza nujna za okrepitev "odpornosti in pripravljenosti".

V okviru prenosa, ki je potekal med marcem in avgustom, so 27 ton zlatih palic prepeljali tudi v Zeist na Nizozemskem. Podobno količino so prepeljali v London, preostanek prenosa pa je bil izveden s prodajo zlata v New Yorku in njegovim ponovnim odkupom v Londonu, poroča BBC.

Na kakšen način so zlate palice varno prepeljali čez Atlantik, niso razkrili.