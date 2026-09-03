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Nizozemci v pripravah na 'krizo' iz ZDA odpeljali 86 ton zlata

London / Amsterdam, 03. 09. 2026 07.02 pred 1 uro 2 min branja 15

Avtor:
M.S.
Zlato

Nizozemska centralna banka je v tajni operaciji, ki je trajala od marca do avgusta, v Evropo prepeljala 86 ton zlata, ki ga je hranila v ZDA in Kanadi. Za prenos so se odločili zaradi "geopolitičnih nemirov" in zaradi lažjega trgovanja s kovino na evropskih tleh v kriznih razmerah, pravijo na banki.

Nizozemska centralna banka (DNB) je v sredo sporočila, da so v zapleteni operaciji, ki je trajala več mesecev, iz ZDA in Kanade odpeljali 86 ton zlata. Kot so pojasnili, večino zlata zdaj hranijo v Londonu, v Bank of England, saj da je tam s plemenito kovino lažje trgovati v kriznih razmerah.

Predsednik banke Olaf Sleijpen je ob tem ocenil, da je bila poteza nujna za okrepitev "odpornosti in pripravljenosti".

V okviru prenosa, ki je potekal med marcem in avgustom, so 27 ton zlatih palic prepeljali tudi v Zeist na Nizozemskem. Podobno količino so prepeljali v London, preostanek prenosa pa je bil izveden s prodajo zlata v New Yorku in njegovim ponovnim odkupom v Londonu, poroča BBC.

Na kakšen način so zlate palice varno prepeljali čez Atlantik, niso razkrili.

Bank of England
Bank of England
FOTO: Shutterstock

DNB sicer ni pojasnila, kaj mislijo, ko omenjajo "geopolitične nemire", se je pa prenos zgodil v času, ko ameriško gospodarstvo ostaja v negotovem položaju zaradi vojne z Iranom in trgovinskega spora s Kanado, kateri je Trumpova administracija uvedla nove carine na jeklo, aluminij, les in avtomobile.

Skupne nizozemske zaloge zlata so konec leta 2025 znašale 612,4 tone in so bile ocenjene na 72,2 milijarde evrov, navaja DNB. Na Nizozemskem hranijo 30,8 odstotka svojih rezerv, preostanek pa je shranjen v tujini, največ ga je zdaj v Londonu.

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KOMENTARJI15

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zelen
03. 09. 2026 08.37
živimo v časih ko nič ni več varno še bajte v katerih živimo nam hočjo z enormnimi davki pobrat
Odgovori
0 0
Wolfman
03. 09. 2026 08.30
Države spoznavajo da so ZDA postale kradljiva država in očitno razlog dobro pozna Nizozemska.
Odgovori
+0
1 1
JAZsemTI
03. 09. 2026 08.26
To pomeni, da zlato v ZDA več ni na varnem saj obstaja verjetnost, da bodo amerikanci, takšni kot so, zaradi krize zasegli vse in “vrnili” ko bodo lahko.
Odgovori
+1
2 1
Aijn Prenn
03. 09. 2026 08.18
Golden Age po trumpovo.
Odgovori
+2
3 1
filip007
03. 09. 2026 08.05
Bo še zanimivo, ko Ameriki zmanjka tujega zlata, svojega itak nimajo kaj dosti.
Odgovori
+14
15 1
Yon Dan
03. 09. 2026 08.04
Niti ene novice o stotisočih ljudeh, ki demonstrirajo v Španiji proti migrantski invaziji.
Odgovori
+21
22 1
grumf
03. 09. 2026 08.10
Kle ne, maš najbrž drugje..
Odgovori
+8
8 0
Normalka
03. 09. 2026 08.20
Tu ne propagirajo lažnih novic. Pa pojdi se sam v Španijo prepričati, če ne verjameš.
Odgovori
-2
1 3
BrezPitt
03. 09. 2026 08.23
A bejz no, kaj si to videl na noritv.
Odgovori
-2
1 3
magnusen
03. 09. 2026 08.03
Moram tudi sam urediti tajni transport dveh zlatih plomb od nonota.
Odgovori
+4
6 2
Normalka
03. 09. 2026 08.02
Naša "domoljubna" vlada pa se je spet postavila na napačno stran zgodovine in časti trumpizem, ki bo Ameriko potegnil na dno.
Odgovori
+6
15 9
magnusen
03. 09. 2026 08.01
Začelo se je...
Odgovori
+9
11 2
Sil Ka 1
03. 09. 2026 08.00
Amerika postaja negotova, tudi Nemci bodo sledili in vrnili zlato domov.
Odgovori
+9
11 2
Sajkoslav
03. 09. 2026 08.02
Res je
Odgovori
+3
4 1
Berbelund
03. 09. 2026 08.17
nemci so že hoteli nazaj (700 t) pa so jim rekli da lahko jim vrnejo samo v manjših obrokih!zato se sumi da so zlato drugih držav zapraviljali za izvažanje demokracije ! !
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+1
2 1
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