Nizozemci v pripravah na 'krizo' iz ZDA odpeljali 86 ton zlata

Nizozemska centralna banka (DNB) je v sredo sporočila, da so v zapleteni operaciji, ki je trajala več mesecev, iz ZDA in Kanade odpeljali 86 ton zlata. Kot so pojasnili, večino zlata zdaj hranijo v Londonu, v Bank of England, saj da je tam s plemenito kovino lažje trgovati v kriznih razmerah.
Predsednik banke Olaf Sleijpen je ob tem ocenil, da je bila poteza nujna za okrepitev "odpornosti in pripravljenosti".
V okviru prenosa, ki je potekal med marcem in avgustom, so 27 ton zlatih palic prepeljali tudi v Zeist na Nizozemskem. Podobno količino so prepeljali v London, preostanek prenosa pa je bil izveden s prodajo zlata v New Yorku in njegovim ponovnim odkupom v Londonu, poroča BBC.
Na kakšen način so zlate palice varno prepeljali čez Atlantik, niso razkrili.
DNB sicer ni pojasnila, kaj mislijo, ko omenjajo "geopolitične nemire", se je pa prenos zgodil v času, ko ameriško gospodarstvo ostaja v negotovem položaju zaradi vojne z Iranom in trgovinskega spora s Kanado, kateri je Trumpova administracija uvedla nove carine na jeklo, aluminij, les in avtomobile.
Skupne nizozemske zaloge zlata so konec leta 2025 znašale 612,4 tone in so bile ocenjene na 72,2 milijarde evrov, navaja DNB. Na Nizozemskem hranijo 30,8 odstotka svojih rezerv, preostanek pa je shranjen v tujini, največ ga je zdaj v Londonu.
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