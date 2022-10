44-letnega Nizozemca, ki je izsiljeval najstnico, obsodili na 13 let zapora

Nizozemca, ki so mu sodili zaradi spolnega izsiljevanja najstnice iz Kanade, ki si ji kasneje vzela življenje, obsojen na 13 let zapora. Najstnico je izsiljeval za eksplicitne posnetke, ki jih je nato pošiljal njenim prijateljem in družini. Zaradi tega je menjala številne šole, bila tarča posmehovanja in vrstniškega nasilja. Trpela je za depresijo ter se zatekla k uporabi alkohola ter nedovoljenih substanc. Ker izsiljevanja ni bilo konec, je naredila samomor.

Amanda Todd je bila stara 15 let, ko je objavila videoposnetek, v katerem je podrobno opisala, kako jo je kibernetski zalezovalec nadlegoval in objavil njene eksplicitne fotografije. Videoposnetek na YouTubu si je ogledalo več milijonov ljudi, sprožil je tudi nacionalno razpravo o spletnem ustrahovanju. Le pet tednov po objavi je naredila samomor. icon-expand Amanda Todd FOTO: YouTube 44-letni Aydin Coban je Anno skoraj tri leta nadlegoval na spletu z uporabo 22 ločenih lažnih računov na družbenih medijih. Pošiljal ji je sporočila med letoma 2009, ko je bila stara 13 let, vse do leta 2012. V nekaterih sporočilih je grozil, da bo poslal njene eksplicitne slike njenim prijateljem, družini in šolskemu osebju, če se ne bo strinjala, da mu pripravi "predstavo" s spletno kamero. Fotografije je navsezadnje tudi poslal. Četudi ga je takrat Amanda prijavila na policiji, je Coban skril svoj naslov IP, zato niso mogli izslediti od kje sporočila prihajajo.

Med obravnavo Cobanove kazni ta teden so se tožilci zavzemali za 12-letno zaporno kazen, da bi zaščitili druge mlade pred njegovimi "odvratnimi" zlorabami. Rekli so, da verjamejo, da Coban predstavlja veliko nevarnost za okolico. Coban bo kazen prestajal na Nizozemskem, so sporočili tožilci v Britanski Kolumbiji. Cobanovi odvetniki so si prizadevali za dveletno zaporno kazen, saj so trdili, da bi bila daljša kazen "nesorazmerna" z zločini, ki jih je zagrešil.

Sodnica vrhovnega sodišča Britanske Kolumbije Martha Devlin je ocenila, da čeprav Cobanovo vedenje ni bilo "prevladujoč dejavnik" pri samomoru dekleta, je psihično trpljenje, ki ji ga je povzročil, poslabšalo njeno duševno zdravje in težave z zlorabo nedovoljenih substanc, poročajo tuji mediji. "Uničiti Amandino življenje je bil izrecno zastavljen cilj Cobana in na žalost ga je dosegel," je dejala.

Zaslišanje o njegovi kazni v Kanadi se je začelo kmalu po 10. obletnici Amandine smrti. Njena mati Carol Todd od smrti hčerke javno ozavešča in spodbuja ljudi, da prijavijo spletno ustrahovanje in spolno izsiljevanje. "O tem se moramo pogovoriti," je rekla ob sodbi. "Poskrbeti moramo, da bo dosežena pravica za Amando."