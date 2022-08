Nizozemka z dvema mamama: Mnenja imajo odrasli, otrokom preprosto ni mar

Mama 25-letne Nizozemke je svojo ženo spoznala pred dobrimi 30 leti. Po približno petih letih zveze sta se odločili, da bosta ustvarili družino. Odpravili sta se na kliniko, kjer je ena od mam s pomočjo umetne oploditve zanosila in rodila Liz. Dobra tri leta kasneje je rodila še drugo hčer. "Mama, ki me je rodila, si je res želela iti skozi proces nosečnosti. Druga mama ni bila prepričana, če bi rada zanosila. Po tem, ko je mamo spremljala skozi prvo nosečnost, pa se je odločila, da gotovo ne želi zanositi," je v smehu povedala Liz Vermeulen in pojasnila, da je zato tudi sestro rodila ista mama.

"Rojena sem bila iz same ljubezni. Toliko truda je bilo treba vložiti, da sem prišla na ta svet. Tako močna želja mojih mam ter veliko srce in dobrodelnost moškega, ki je daroval spermo in jima dal to priložnost," pripoveduje Liz. Pravi, da sta se mami zanjo odločili popolnoma zavestno in vse napore usmerjali v to, da bi jo lahko imeli in da bi jo lahko imeli radi.

S sestro imata tudi istega darovalca sperme, kar pomeni, da sta stoodstotno, in ne zgolj polsestri. Razložila je, da na banki s spermo bodočim staršem ponudijo možnost izbire darovalca. Bodoči starši tako lahko izberejo darovalca, ki ima podobne lastnosti kot starš, ki ne bo zanosil. "Da se ti na primer ne rodi temnopolti otrok, če sta oba starša bela in želita, da bi jima bil otrok čim bolj podoben," je pojasnila. In seveda obratno, da se temnopoltemu paru ne bi rodil bel otrok, če tega ne bi želela.

Prva mama jo je rodila, druga pa bi jo morala nato posvojiti. Vendar pa je na Nizozemskem sistem tak, da bi morala njena druga mama za posvojitev plačati veliko vsoto denarja, zato se ob rojstvu za to nista odločili. Ko je postala polnoletna, je Liz lahko svojo mamo kot mamo uradno registrirala na mestnem uradu. "Vse štiri smo se odpravile v mestno hišo in podpisala sem dokument, s katerim svojo mamo tudi uradno prepoznavam kot svojo mamo," je ponosno delila. Je pa bila druga mama sicer že od Lizinega rojstva tudi njena uradna skrbnica.

Osnova, ki jo morajo starši nuditi otroku, so po njenem mnenju ljubezen, zaščita in skrb.

Ko se je rodila, so živeli v enem od večjih nizozemskih mest, kjer je bila obdana z ljudmi različnih ras, veroizpovedi in spolnih usmerjenosti. "Moji sošolci in sošolke so bili vseh barv, zato je bilo tudi splošno vzdušje zelo odprto in sprejemajoče," se spominja. Nato pa se je družina, ko je bila stara približno sedem let, preselila na podeželje. Obe mami sta bili s podeželja in sta želeli biti bližje družini, poleg tega sta želeli hčerama omogočiti več stika z naravo.

Si pa predstavlja, da se, če si posvojen, morda ne moreš povsem prepoznati v svojih starših in te zato tudi zanima, če bi imel z biološkimi starši drugačno navezo. Sama se je sicer vedno prepoznala v obeh starših. "Včasih se celo bolj vidim v mami, ki me ni rodila." Prav zato je bila vedno zadovoljna in ni imela občutka, da bi ji kaj manjkalo. "Imela sem zelo ljubeče otroštvo," dodaja.

Ko je napočil čas, ko bi lahko kaj več izvedela o darovalcu, so ji izročili njegov prijavni obrazec. Dokumente je želela videti predvsem zato, ker jo je zanimalo, kako izgleda, ne zato, ker bi z njim želela graditi nekakšen odnos. Podatki na obrazcu so bili zelo osnovni, tudi slike ni bilo, zato je bila nekako razočarana in je vse skupaj pometla pod preprogo.

"Zanje bi morala biti velika čudakinja," je nasmejano povedala in naštela, da se je oblačila bolj fantovsko, zato niso bili prepričani, če je fant ali dekle, poleg tega je imela hud naglas, saj je odraščala v mestu, po vrh vsega pa je imela še dve mami. "Ampak najbolj zanimivo je to, da kljub temu, da je bilo vse na meni nekoliko čudaško, otrokom ni bilo mar. Otrokom pač ni mar," je povedala.

"Tam sem doživela precejšnji kulturni šok. Ko si tako majhen, veliko stvari še ne razumeš. Mami sem na primer vprašala, zakaj v šoli ni nobenih otrok drugih barv. Zanimalo me je, če so na počitnicah," je delila svojo otroško radovednost. Kar naenkrat se je znašla v šoli, kjer so bili vsi otroci belci, večina iz kmečkih družin.

Poleg tega si je njena prijateljica zapomnila še, da so pri Liz doma posodo prali kar pod tušem. "Ker smo ob selitvi še urejali hišo, kuhinja še ni bila povsem končana, zato smo posodo nekaj časa pomivali pod tušem," se je nasmejala Liz in razložila, da so si sošolci takšne stvari veliko bolj zapomnili kot to, da ima dve mami, kratke lase ali pa "čudaški" naglas. "Otrokom je res vseeno za takšne stvari," je še enkrat izpostavila.

Povedala je tudi, da je še vedno najboljša prijateljica z eno od sošolk iz osnovne šole na podeželju. Ko sta se odrasli pogovarjali o tem, kakšni so bili njeni vtisi o Liz, je povedala, da je edina stvar, ki je na Liz izstopala, to, da je v šolo prinesla majhnega zajčka. "Enega od malih zajčkov, ki smo jih imeli doma, sem prinesla v šolo, in potem so me imeli vsi radi, ker sem imela pač zajčke," razlaga.

"Zame je družina skupina ljudi ob katerih se počutiš kot doma/domače. Ni treba, da si s temi ljudmi krvno povezan, bolj gre za ljudi, ki so tvoja 'baza'. Baza, s katere lahko odskočiš v svet, ampak hkrati varen mehurček, kjer se lahko povsem razgališ in zlomiš na koščke," pravi Liz.

"V šoli se zaradi tega tudi nikoli niso spravljali name," je še poudarila. Meni, da je bila situacija nekoliko težja za njeni mami. "Odrasli so tisti, ki imajo mnenja, ne otroci," pravi. A tudi njeni mami se nista pustili motiti. Vedno sta ji govorili, da ljudje ne morejo narediti problema iz nečesa, kar se tebi ne zdi problem.

"Ker sta bili mami vedno tako odprti in 'chill', sva bili tudi s sestro odprti in 'chill', prav zato pa nam tudi nihče ni moral priti do živega. Vedele smo kdo smo in kaj smo," pravi. "Redko sem naletela na koga, ki bi iz tega, da imam dve mami, delal problem, verjetno zato, ker se to meni ni zdel problem. In vedno se mi je zdelo zabavno, ko me je kdo kaj o tem vprašal, saj sem jim z vsem srcem razlagala o svoji družini," še pravi.

Vsak otrok, ne glede na vrsto družine, iz katere prihaja, se v življenju sooči z raznimi težavami in frustracijami. "Tudi jaz imam kakšno travmo, kakšna je povezana tudi s starši, a prepričana sem, da bi jih imela, čeprav morda nekoliko drugačne, tudi če bi imela klasično družino z mamo in očetom," pravi. Spomnila je, da obstajajo tudi družine z mamo in očetom, kjer je družinska dinamika lahko nezdrava. Da je kdo od staršev na primer alkoholik, ali pa se izvaja nasilje v družini, na otroke lahko vpliva tudi ločitev. "Lahko je družinska dinamika tudi povsem zdrava, pa je na primer oče zgolj čustveno odsoten," razmišlja in dodaja, že to vpliva na otroka.

Ji je v življenju manjkala očetovska oziroma moška vloga?

Liz se zdi povsem logično, da se ljudje sprašujejo o tem, če otroku, ki ima na primer dve mami, v življenju manjka moška vloga, ali če otroku, ki ima dva očeta, manjka ženska vloga. Kot pravi, je naš svet zelo dualen, ločimo moško in žensko vlogo, moško in žensko energijo. "Toda staromodno je misliti, da ima ena oseba samo moške ali pa samo ženske lastnosti oz. energijo," je prepričana, saj ima prav vsak človek tako nekatere značilnosti, ki jih sicer bolj pripisujemo ženskam, kot značilnosti, ki jih sicer bolj pripisujemo moškim.

Po njenem mnenju se vlogi, ko si z nekom v zvezi, uravnotežita. Tudi pri hetero parih, ima lahko ženska nekatere lastnosti, ki bi jih sicer prej pripisovali moškim in obratno, pravi. "Vsak nosi obe energiji. Čeprav sem sicer zelo ženstvena, sem tudi zelo močna, kar bi sicer šteli kot bolj moško lastnost," razlaga.