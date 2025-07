Nizozemska izraelskima ministroma prepovedala vstop v državo

Itamar Ben-Gvir je v odzivu zagotovil, da bo še naprej delal za svojo državo in si prizadeval za uničenje Hamasa, tudi če mu bodo prepovedali vstop v celotno Evropo.

"Naši sovražniki so nasilni, morilski posiljevalci. V Evropi pa je kriv tisti, ki preide v ofenzivo. V kraju, kjer se tolerira terorizem in so teroristi dobrodošli, je judovski minister iz Izraela nezaželen," je še dodal v zapisu na omrežju X.

Sankcije proti Ben-Gviru in Smotriču so junija že sprejele Kanada, Avstralija, Nova Zelandija, Združeno kraljestvo in Norveška. Zunanji ministri peterice držav so izraelska ministra v skupni izjavi obtožili spodbujanja nasilja nad Palestinci na Zahodnem bregu. Tudi slovenska vlada je nato sredi julija sprejela ukrep, s katerim je Ben-Gvira in Smotriča razglasila za nezaželeni osebi.