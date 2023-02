Nizozemska lovca prestregla ruska vojaška letala

Nizozemski bojni letali sta v bližini poljskega zračnega prostora prestregli tri ruska vojaška letala in jih pospremila z območja, je sporočilo obrambno ministrstvo v Haagu. Ruska letala so se meji poljskega zračnega prostora približevala iz smeri ruske enklave Kaliningrad, so še navedli.

Nizozemska lovca F-35 sta prestregla formacijo treh ruskih vojaških letal, jih pospremila in nato predala drugim Natovim partnerjem, je v izjavi sporočilo nizozemsko obrambno ministrstvo. Kot je razvidno iz objave obrambnega ministrstva, sta lovca prestregla rusko izvidniško letalo IL-20M in dve spremljevalni lovski letali Su-27 oziroma Flanker, kot ta letala označujejo pri Natu. icon-expand Nizozemski lovec F-35 FOTO: Profimedia Nizozemska lovca sta delovala v okviru Natove misije, ki nadzoruje zračni prostor Srednje in Vzhodne Evrope, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nizozemski lovci F-35 so nameščeni na Poljskem za zaščito zračnega prostora zavezništva in za okrepitev obrambe vzhodnega krila zavezništva v luči trajajoče ruske agresije proti Ukrajini.