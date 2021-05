Nizozemska naznanila končanje popolnega zaprtja države

Do rahljanja strogih ukrepov prihaja štiri dni prej kot načrtovano, saj število okužb upada, število cepljenih pa raste. "To je velik trenutek", je na novinarski konferenci dejal Rutte. Od 5. junija bodo vrata znova odprli muzeji, gledališča in kinematografi, ki bodo smeli sprejeti vsaj omejeno število obiskovalcev.