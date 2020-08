Nizozemska policija odkrila največji laboratorij kokaina v državi

13 članov združbe je državljanov Kolumbije, trije so nizozemski državljani, vključno s 64-letnim lastnikom hleva, eden pa je turški državljan. Policija je zasegla na tisoče litrov kemikalij, skupaj z vso potrebno opremo za proizvodnjo kokaina. V laboratoriju so se sicer predvsem ukvarjali s pridobivanjem te prepovedane droge iz oblačil, prepojenih s kokainom.

Gre za največji laboratorij kokaina v državi, je dejal šef policije Andre van Rijn. Glede na število zaposlenih in velikost obrata policija ocenjuje, da so na dan proizvedli od 150 do 200 kilogramov kokaina, ki bi na ulici dosegel vrednost od 4,5 do 6 milijonov evrov. Člani združbe so v hlevu sicer tudi spali, saj je policija našla urejene bivalne prostore. Po opravljenih hišnih preiskavah so v skladiščih v bližnjih mestih zasegli okoli 120 ton materiala, v samem hlevu pa 100 kilogramov kokaina.